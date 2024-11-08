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Работа Без дискриминации: в Новосибирске стали чаще нанимать работников в возрасте от 40 лет

Без дискриминации: в Новосибирске стали чаще нанимать работников в возрасте от 40 лет

Такие кандидаты особенно нужны в дефицитных профессиях

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14 комментариев

Доля новых резюме от молодых соискателей продолжает сокращаться

В Новосибирске стали чаще принимать на работу сотрудников в возрасте от 40 лет и старше. Это связано с тем, что за последние два года сильно сократилось число более молодых соискателей. Об этом НГС сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Специалисты изучили 53,9 тысячи резюме из Новосибирской области, и выявили группы профессий, в которых работодатели чаще обращают внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше.

— Доля новых резюме от молодых соискателей продолжает сокращаться. По данным «Зарплаты.ру», число новых резюме от соискателей 21-30 лет сократилось за два года с 33% до 29%, от соискателей в возрасте 31-40 лет — примерно также. Если раньше новых резюме становилось больше, то теперь их доля не растет. Демографическая яма 90-х и начала нулевых не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов. Такого количества соискателей нет на рынке труда, — отметили в «Зарплате.ру».

Работодатели отказываются от дискриминации по возрасту и обращают внимание не только на соискателей до 35-40 лет, но и на более возрастных кандидатов. Доля просмотров резюме сотрудников 41-50 лет выросла за последние два года с 21% до 23%, 51-60-летних — с 9% до 11%. В предыдущие годы динамики роста просмотров по этим возрастным категориям не было.

Больше всего такие кандидаты востребованы в дефицитных профессиях. Это фрезеровщики, токари, наладчики оборудования, водители категорий C, Д и E, врачи, учителя, продавцы, швеи, повара, сварщики, разнорабочие, строители, слесари и электромонтажники.

Но есть на рынке труда профессии с предпочтениями к более молодым кандидатам. В основном среди «белых воротничков» — PR-менеджеров, аналитиков, геймдизайнеров, маркетологов, системных администраторов, копирайтеров, SMM-менеджеров, менеджеров продукта, специалистов по подбору персонала.

Ранее НГС писал о том, каким специалистам в Новосибирске готовы платить до 160 тысяч. В список высокооплачиваемых вакансий попали дальнобойщики.

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Комментарии
14
TheBestOfTheBestOfTheBest
13 минут
На работу значит 40...50 устроится сложно, после 60 невозможно. А если посчитать средний возраст Лутина с его окружением, сколько получится?
Светлана В-ва
12 минут
ух я отрываюсь сейчас за все эти "с маленьким ребенком на больничные будете ходить, а вдруг в декрет вторым, да вы уже старая, да опыта мало, а еще мы вас поштрафуем за какую нить придорожную пыль". Берут везде! Малейший косяк и идут сразу в сад. Возомнили себя хозяевами холопов.
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