«Родители таких сумм никогда не видели»: история 20-летней россиянки, которая зарабатывает 400 тысяч в месяц

Лала Мухаметшина — риелтор Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Эта улыбчивая девушка на первый взгляд мало чем отличается от своих сверстниц. Она любит наряжаться, петь в машине, учиться, встречаться с подругами в кафе. Только есть нюанс: Лала Мухаметшина из Тюмени в свои 20 лет зарабатывает 400 тысяч рублей в месяц. Она без помощи родителей купила квартиру и машину. Как же ей это удалось? Читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Источник: Сеть городских порталов

Девочка из простой семьи

Лала Мухаметшина выросла в обычной семье в Тобольске. Мама — риелтор, а папа — из полиции. Их семья всегда жила как все: не лучше и не хуже остальных в своем маленьком городе.

— Мы обычная семья, родители старались давать нам самое лучшее. Они всегда отдают нам последнее, буквально всё, что у них есть. Нас в семье трое детей, я самая старшая, еще есть младшие брат и сестренка, — рассказывает Лала.

Лала гордится своими успехами, хотя особо о них никому не рассказывает Источник: Ирина Шарова / 72.RU











И хотя Лала особо ни в чем не нуждалась, на свою первую работу она устроилась в 15 лет.

— Я тогда уехала учиться в Саратовский колледж на юриста. Мне хотелось самостоятельной жизни, отсюда появилось дикое желание иметь собственные деньги. Мне посчастливилось много где поработать. Я писала тексты для постов в соцсетях. Потом делала какие-то задания для школьников, для студентов. Есть такие сайты, где можно выполнять задания и получать за это деньги. Потом еще, наверное, год я работала в детском центре инструктором веревочного парка. У меня тогда был страх высоты. А надо было помогать детям. Так я поборола свою фобию. Получала, помню, 800 рублей в день. Весь день на ногах, — вспоминает Лала.

Первая зарплата в 400 тысяч, а дальше — 650

Девушка вернулась в Тюмень и сразу решила попробовать устроиться в крупную риелторскую компанию. Для начала — на небольшую должность помощником менеджера. У Лалы, в отличие от многих, перед глазами много лет был пример мамы, которая работает риелтором в Тобольске. Потому хотелось испытать свои силы. Но брать на такую ответственную должность юную Лалу никто не спешил.

— Меня взяли помощником менеджера, но уже тогда я хотела большего. Но стать специалистом по недвижимости нельзя, если тебе нет еще 23 лет. А мне вообще 20! Я долго вела переговоры, старалась как-то проявить себя. И вот, наконец, меня переводят в риелторы. Я уже год на этой должности, — рассказывает Лала. — Профессия сложная, нужно быть стрессоустойчивым. Все ведь понимают, что сделки с недвижимостью — абсолютно нелегкие, а бывают еще и «суперпереживательные» клиенты, которых надо суметь успокоить, решить их проблемы. Поначалу я что-то спрашивала у мамы, у коллег. Но в целом быстро разобралась. Сейчас коллеги шутят, что все сложные сделки созданы для меня.

Начинать карьеру в такой непростой период, когда цены на жилье взлетают, банки задирают ставки, а госпрограммы сворачиваются — не каждый сможет решиться. Но Лала за первый же месяц поразила всех и заработала на сделках 400 тысяч рублей.

— Первая сделка у меня была самая простая. Я помогла клиентам купить новостройку. Но они не знали, что это моя первая сделка. Тогда как раз поднимали первоначальный взнос до 20%, в банках просто не было места на подписание договоров. В итоге мы записались в последний день, просидели там очень много часов. И хотя было непросто, мы успели оформить сделку с 15%-м первоначальным взносом. Клиенты остались мной довольны и подарили торт «Лучшему риелтору». Представляете, моя первая сделка — и такой комплимент. Я была под очень большим впечатлением, — с восторгом вспоминает Лала.

С тех пор Лала не снижает темп и ее доходы практически не падают. А в самый урожайный на сделки месяц — май — заработала 650 тысяч рублей. И за всё время Лале попался только один клиент, который отказался с ней работать из-за ее юного возраста.

Почему одни риелторы гребут деньги, а другие не могут заработать

Лала много времени проводит в офисе и считает, что нельзя добиться успеха, сидя дома Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Лала вышла на уровень топовых менеджеров и переехала на самый высокий этаж, где трудятся только успешные риелторы. Для них здесь созданы особые условия: есть своя кухня и терраса на крыше с видом на центр города.

— У меня есть классный навык, который родители развивали с детства: многозадачность. Сколько себя помню, у меня всегда была большая загруженность: я ходила на танцы, на вокал, много времени уделяла учебе и была отличницей, — рассуждает Лала. — Мне кажется, благодаря этому могу найти выход из любой ситуации. Это здорово помогает мне в работе. Я, даже если что-то не знаю, не боюсь пойти спросить, разобраться. Например, был клиент, которому строил дом подрядчик. Нормальная фирма, но у него нет большой команды, которая может сделать техническую документацию для банка. В итоге я взяла эту ношу на себя, нашла людей, они сделали все чертежи. Сделка состоялась, все остались довольны.

Поэтому Лалу и ее коллег всегда обижают нелестные высказывания про их профессию, мол, бездельники, деньги ни за что берут.

— Почему не все риелторы зарабатывают столько? Из-за лени, возможно. Я не знаю, почему решили, что у риелтора свободный график. У риелтора, наоборот, нет свободного времени, ты всегда должен быть на стреме, в работе. По-другому никак. Я не понимаю, как можно остаться дома целый день, и типа ты там что-то в телефоне делаешь. Что ты там делаешь? Ничего ты там не делаешь, ты рилсы скроллишь, — объяснила Лала.

Родители не знают, сколько зарабатывает их дочь

Такая надпись красуется как раз в кухонной зоне этажа с успешными риелторами. Кажется, здесь всё кругом мотивирует на зарабатывание денег Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Как же изменилась жизнь 21-летней девушки после того, как ее доходы увеличились в 25 раз? Считайте сами, Лала, будучи инструктором в веревочном парке, зарабатывала 16 тысяч рублей, теперь ее месячная зарплата — годовой доход среднестатистического тюменца (реального, а не из данных Росстата).

— Мое отношение к деньгам, на самом деле, не изменилось. Я что когда 800 рублей в день получала, мне надо было потратить всё подчистую, что сейчас. Появилась уверенность, свобода. Знаете, когда идешь в магазин и понимаешь, что можешь спокойно купить хороший пиджак за 15 тысяч рублей, мимо которого раньше проходила. Теперь могу и несколько раз в неделю устроить шопинг, — рассказывает Лала. — Ну и что классно, я теперь могу делать хорошие подарки родным.

И действительно, с появлением хорошей зарплаты ее жизнь изменилась. Она уже через пару месяцев купила себе небольшую квартиру в престижном ЖК, автомобиль за теперь уже скромный миллион рублей.

— Родители, конечно же, таких сумм никогда не видели. И вряд ли они столько зарабатывают сейчас, — говорит Лала. — Когда я покупала квартиру, у застройщика была хорошая скидка. Понятно, что это мой первый ответственный шаг, поэтому было страшно. А вдруг я больше не смогу 400 тысяч рублей в месяц заработать, когда-то ведь я считала эту сумму большой. Но рискнула и взяла ипотеку. Сейчас делаю ремонт в квартире, инвестирую деньги в земельные участки.

Это награды, которые получила Лала за свою работу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Друзья и подруги, как признается Лала, видят успехи, но даже не догадываются об уровне ее заработка. Единственная проблема, которая появилась вместе с доходом, это сообщения от знакомых: «А займи денег, тысяч 100–150». Но Лала не только из принципа не дает в долг, но и верит в обереги, которые привлекают деньги. Как раз в прошлом мае родители девушки были в Калининграде и привезли ей в подарок «ложку-загребушку», она ее оставила на рабочем столе, а в конце месяца получила рекордно большую зарплату.

Сейчас Лала ждет из армии жениха. Он еще до призыва неплохо зарабатывал на буровых установках, поэтому новых требований к его уровню заработка у нее не появилось. И вообще она не считает, что это важно.

Свою жизнь она уже не представляет без своей профессии. Ей хочется и дальше в ней развиваться.

— Сложно сказать, кем я вижу себя даже через 10 лет. Думаю, что я останусь в этой профессии. Иногда мне кажется, что прям вот до старости я буду риелтором. Уже все по нескольку десятков раз уйдут, придут, а я буду работать. Ну и, честно, мне хочется дальше в этой профессии развиваться, у меня горят глаза на эту сферу. Но посмотрим, как жизнь повернется, — сказала Лала.

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