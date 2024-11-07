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Работа истории «Родители таких сумм никогда не видели»: история 20-летней россиянки, которая зарабатывает 400 тысяч в месяц

«Родители таких сумм никогда не видели»: история 20-летней россиянки, которая зарабатывает 400 тысяч в месяц

Она сама купила себе квартиру и машину

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53 комментария

Лала Мухаметшина — риелтор

Эта улыбчивая девушка на первый взгляд мало чем отличается от своих сверстниц. Она любит наряжаться, петь в машине, учиться, встречаться с подругами в кафе. Только есть нюанс: Лала Мухаметшина из Тюмени в свои 20 лет зарабатывает 400 тысяч рублей в месяц. Она без помощи родителей купила квартиру и машину. Как же ей это удалось? Читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Девочка из простой семьи

Лала Мухаметшина выросла в обычной семье в Тобольске. Мама — риелтор, а папа — из полиции. Их семья всегда жила как все: не лучше и не хуже остальных в своем маленьком городе.

— Мы обычная семья, родители старались давать нам самое лучшее. Они всегда отдают нам последнее, буквально всё, что у них есть. Нас в семье трое детей, я самая старшая, еще есть младшие брат и сестренка, — рассказывает Лала.

Лала гордится своими успехами, хотя особо о них никому не рассказывает

И хотя Лала особо ни в чем не нуждалась, на свою первую работу она устроилась в 15 лет.

— Я тогда уехала учиться в Саратовский колледж на юриста. Мне хотелось самостоятельной жизни, отсюда появилось дикое желание иметь собственные деньги. Мне посчастливилось много где поработать. Я писала тексты для постов в соцсетях. Потом делала какие-то задания для школьников, для студентов. Есть такие сайты, где можно выполнять задания и получать за это деньги. Потом еще, наверное, год я работала в детском центре инструктором веревочного парка. У меня тогда был страх высоты. А надо было помогать детям. Так я поборола свою фобию. Получала, помню, 800 рублей в день. Весь день на ногах, — вспоминает Лала.

Первая зарплата в 400 тысяч, а дальше — 650

Девушка вернулась в Тюмень и сразу решила попробовать устроиться в крупную риелторскую компанию. Для начала — на небольшую должность помощником менеджера. У Лалы, в отличие от многих, перед глазами много лет был пример мамы, которая работает риелтором в Тобольске. Потому хотелось испытать свои силы. Но брать на такую ответственную должность юную Лалу никто не спешил.

— Меня взяли помощником менеджера, но уже тогда я хотела большего. Но стать специалистом по недвижимости нельзя, если тебе нет еще 23 лет. А мне вообще 20! Я долго вела переговоры, старалась как-то проявить себя. И вот, наконец, меня переводят в риелторы. Я уже год на этой должности, — рассказывает Лала. — Профессия сложная, нужно быть стрессоустойчивым. Все ведь понимают, что сделки с недвижимостью — абсолютно нелегкие, а бывают еще и «суперпереживательные» клиенты, которых надо суметь успокоить, решить их проблемы. Поначалу я что-то спрашивала у мамы, у коллег. Но в целом быстро разобралась. Сейчас коллеги шутят, что все сложные сделки созданы для меня.

Начинать карьеру в такой непростой период, когда цены на жилье взлетают, банки задирают ставки, а госпрограммы сворачиваются — не каждый сможет решиться. Но Лала за первый же месяц поразила всех и заработала на сделках 400 тысяч рублей.

— Первая сделка у меня была самая простая. Я помогла клиентам купить новостройку. Но они не знали, что это моя первая сделка. Тогда как раз поднимали первоначальный взнос до 20%, в банках просто не было места на подписание договоров. В итоге мы записались в последний день, просидели там очень много часов. И хотя было непросто, мы успели оформить сделку с 15%-м первоначальным взносом. Клиенты остались мной довольны и подарили торт «Лучшему риелтору». Представляете, моя первая сделка — и такой комплимент. Я была под очень большим впечатлением, — с восторгом вспоминает Лала.

С тех пор Лала не снижает темп и ее доходы практически не падают. А в самый урожайный на сделки месяц — май — заработала 650 тысяч рублей. И за всё время Лале попался только один клиент, который отказался с ней работать из-за ее юного возраста.

Почему одни риелторы гребут деньги, а другие не могут заработать

Лала много времени проводит в офисе и считает, что нельзя добиться успеха, сидя дома

Лала вышла на уровень топовых менеджеров и переехала на самый высокий этаж, где трудятся только успешные риелторы. Для них здесь созданы особые условия: есть своя кухня и терраса на крыше с видом на центр города.

— У меня есть классный навык, который родители развивали с детства: многозадачность. Сколько себя помню, у меня всегда была большая загруженность: я ходила на танцы, на вокал, много времени уделяла учебе и была отличницей, — рассуждает Лала. — Мне кажется, благодаря этому могу найти выход из любой ситуации. Это здорово помогает мне в работе. Я, даже если что-то не знаю, не боюсь пойти спросить, разобраться. Например, был клиент, которому строил дом подрядчик. Нормальная фирма, но у него нет большой команды, которая может сделать техническую документацию для банка. В итоге я взяла эту ношу на себя, нашла людей, они сделали все чертежи. Сделка состоялась, все остались довольны.

Поэтому Лалу и ее коллег всегда обижают нелестные высказывания про их профессию, мол, бездельники, деньги ни за что берут.

— Почему не все риелторы зарабатывают столько? Из-за лени, возможно. Я не знаю, почему решили, что у риелтора свободный график. У риелтора, наоборот, нет свободного времени, ты всегда должен быть на стреме, в работе. По-другому никак. Я не понимаю, как можно остаться дома целый день, и типа ты там что-то в телефоне делаешь. Что ты там делаешь? Ничего ты там не делаешь, ты рилсы скроллишь, — объяснила Лала.

Родители не знают, сколько зарабатывает их дочь

Такая надпись красуется как раз в кухонной зоне этажа с успешными риелторами. Кажется, здесь всё кругом мотивирует на зарабатывание денег

Как же изменилась жизнь 21-летней девушки после того, как ее доходы увеличились в 25 раз? Считайте сами, Лала, будучи инструктором в веревочном парке, зарабатывала 16 тысяч рублей, теперь ее месячная зарплата — годовой доход среднестатистического тюменца (реального, а не из данных Росстата).

— Мое отношение к деньгам, на самом деле, не изменилось. Я что когда 800 рублей в день получала, мне надо было потратить всё подчистую, что сейчас. Появилась уверенность, свобода. Знаете, когда идешь в магазин и понимаешь, что можешь спокойно купить хороший пиджак за 15 тысяч рублей, мимо которого раньше проходила. Теперь могу и несколько раз в неделю устроить шопинг, — рассказывает Лала. — Ну и что классно, я теперь могу делать хорошие подарки родным.

И действительно, с появлением хорошей зарплаты ее жизнь изменилась. Она уже через пару месяцев купила себе небольшую квартиру в престижном ЖК, автомобиль за теперь уже скромный миллион рублей.

— Родители, конечно же, таких сумм никогда не видели. И вряд ли они столько зарабатывают сейчас, — говорит Лала. — Когда я покупала квартиру, у застройщика была хорошая скидка. Понятно, что это мой первый ответственный шаг, поэтому было страшно. А вдруг я больше не смогу 400 тысяч рублей в месяц заработать, когда-то ведь я считала эту сумму большой. Но рискнула и взяла ипотеку. Сейчас делаю ремонт в квартире, инвестирую деньги в земельные участки.

Это награды, которые получила Лала за свою работу

Друзья и подруги, как признается Лала, видят успехи, но даже не догадываются об уровне ее заработка. Единственная проблема, которая появилась вместе с доходом, это сообщения от знакомых: «А займи денег, тысяч 100–150». Но Лала не только из принципа не дает в долг, но и верит в обереги, которые привлекают деньги. Как раз в прошлом мае родители девушки были в Калининграде и привезли ей в подарок «ложку-загребушку», она ее оставила на рабочем столе, а в конце месяца получила рекордно большую зарплату.

Сейчас Лала ждет из армии жениха. Он еще до призыва неплохо зарабатывал на буровых установках, поэтому новых требований к его уровню заработка у нее не появилось. И вообще она не считает, что это важно.

Свою жизнь она уже не представляет без своей профессии. Ей хочется и дальше в ней развиваться.

— Сложно сказать, кем я вижу себя даже через 10 лет. Думаю, что я останусь в этой профессии. Иногда мне кажется, что прям вот до старости я буду риелтором. Уже все по нескольку десятков раз уйдут, придут, а я буду работать. Ну и, честно, мне хочется дальше в этой профессии развиваться, у меня горят глаза на эту сферу. Но посмотрим, как жизнь повернется, — сказала Лала.

Почитайте также прогноз другого эксперта — миллиардера Ильдара Хусаинова, создавшего крупную риелторскую сеть. Он уже размышлял на тему развития событий на рынке недвижимости в 2025 году.

Почитайте также историю вахтовика, у которого зарплата 300 тысяч рублей. Он осудил людей, которые жалуются на маленький доход. Почему — читайте здесь.

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Комментарии
55
user_unknown
1 час
То есть людям пришлось переплатить 400 тысяч при покупке квартиры, чтобы девочка прибыль большую получила. Но девочка молодец, никаких претензий личн ок ней. Просто мерзко это всё немножко...
Игорь Зенин
1 час
через пол года - Лалу экстрадировали из Буэнос Айреса
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