«Материться в пустой комнате бывает полезно». Эксперты — о том, как не сойти с ума на работе

Офисная работа особенно в тягость молодым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Проблемы, связанные с ментальным здоровьем на работе — месте, где мы без преувеличения проводим большую часть нашей жизни, сегодня выходят на первый план во всем мире, но в России он стоит особенно остро. Как это здоровье сохранить — вопрос к специалистам. Наши коллеги из MSK1.RU разбираются в вопросе.

Психиатр для банкира — не роскошь

Как условия, в которых мы работаем, влияет на наше психоэмоциональное состояние? По мнению экспертов ВОЗ, чрезмерная нагрузка, плохие условия труда, как и отсутствие гарантий занятости, могут, вне зависимости от возраста, нести прямую угрозу для психического здоровья тружеников. Проблема эта всеобщая, и Россия — не исключение. Впрочем, в нашей стране, где стресс на работе всегда считался скорее нормой, чем поводом для обращения к врачу, а забота о поддержании психологического баланса работников — баловством и экзотикой, ситуация начала меняться относительно недавно. Пусть и не так быстро, как того требует нервное и стрессовое время, в котором мы все живем.

Интересные результаты показал опрос, который недавно проводили Hh.ru совместно с одной из фармкомпаний (в опросе приняли участие 3943 человека — сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса по всей России). Оказалось, что большинство работников (73% опрошенных россиян) по-прежнему не получают никакой психологической поддержки на работе. Особенно плачевно дела обстоят в маленьких компаниях с числом сотрудников до 100 человек. Те же, кому повезло больше, работают не обязательно в Москве или других крупных городах. Большие и солидные компании (особенно в финансовом секторе) независимо от географии сегодня уже могут поддержать своих сотрудников и делают это, организуя консультации с психологами и психотерапевтами онлайн или офлайн, для них также доступны горячая линия психологической помощи в кризисных ситуациях и возможность посетить врача-психиатра в рамках системы ДМС.

Куда менее продвинутой в плане поддержки своих сотрудников оказалась сфера услуг. На чрезмерные нагрузки и отсутствие программ психологической помощи пожаловались 84% работников гостиничного и ресторанного бизнеса, 81% — в розничной торговли и 82% — в области маркетинга, рекламы и пиар. Также недовольны менеджментом большинство опрошенных сотрудников научных, образовательных учреждений и IT-специалисты.

В итоге только 36% опрошенных россиян оценили свое психическое состояние как хорошее. Ну а наилучшие оценки своему ментальному здоровью поставили… работники добывающих отраслей и переработки ископаемых. Может, и всем остальным стоит чаще проводить свое рабочее время на свежем воздухе?

Работники хотят зону отдыха на работе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Удаленка — наше всё

Как и следовало ожидать, самым популярным ответом на вопрос «что могло бы улучшить ваше психическое состояние?» стало увеличение времени на отдых и отпуск (46% опрошенных). За организацию зон отдыха на работе проголосовали 45%; еще для 40% необходима возможность удаленной работы (в Москве за нее проголосовало почти половина сотрудников). Для 35% актуален гибкий трафик работы, 33% может помочь консультация с психологом. И замыкает топ предложений от сотрудников программы по управлению стрессом (28% опрошенных).

Как рассказала один из авторов данного опроса, эксперт в области управления персоналом Ольга Краева: проводя подобные исследования еще в 2018 году, мы, конечно, представить не могли, в каком мире будем жить сейчас. В 2018 году что было важно? Профессиональное развитие, карьерный рост, дополнительное образование. И только где-то на 8–9-м местах стоял баланс рабочей и личной жизни. В 2023 году всё изменилось абсолютно! Гибрид вышел на первое место. На второе место — баланс рабочей и личной жизни. И только где-то на шестом, седьмом, восьмом месте — профессиональное развитие, дополнительное образование и карьерный рост.

! Сегодня уже 50% опрошенных сотрудников говорят о том, что для них прежде всего важна удаленка.

Гибкий график и возможность удаленной работы, по словам Ольги Краевой, в первую очередь жизненно важны для зумеров — людей, рожденных уже в XXI веке. Для них это не просто бонус — а реальность и та степень свободы, с которой они живут.

— Мне кажется, что свобода — главное слово для зумеров, — считает эксперт. Именно для них важна в первую очередь не только свобода выбора места работы, но и возможность самим определять, какие задачи и в каком порядке они будут решать в течение дня. Кстати, именно зумеры — это те люди, которые сегодня по разным поводам спокойно обращаются к психологам. Они готовы без проблем говорить и коммуницировать со специалистами, которые могут им помочь сохранить этот самый психологический ресурс.

Своим качеством жизни, конечно, весьма дорожат и миллениалы (рожденные между 1980 и 1995/1996 годами). Профессиональный рост и карьера для них — важные составляющие этого качества, но все-таки не важнее самой жизни. Миллениалы, по наблюдениям HR-специалистов, также с интересом относятся к программам ментального развития, тренингам по софт-скиллам и по стресс-менеджменту.

И, конечно, самая уязвимая категория — это безотказные бумеры, или всё еще работающее старшее поколение 50+, для которых главное — это стабильность и достойное место в компании. С годами для этого поколения скорее нормой стало отсутствие границ между работой и личной жизнью. Их привычно грузит начальство, да и дефицит кадров, как известно, ведет к тому, что компании перераспределяют функционал ушедшего между действующими сотрудниками. Поэтому эти люди, говорят эксперты, — первые кандидаты на роль жертв психологического выгорания.

Люди с проблемами — не проблема?

По мнению экспертов, скорость изменений в окружающем мире сегодня настолько велика, что может не совпадать со скоростью изменений самого человека, его реакций на перемены. Поэтому повышенная адаптивность и гибкость психики — очень ценные качества, которых в какой-то момент может и не хватить. Пока нет однозначного ответа, может ли стрессовая работа быть триггером, способным запустить какие-то психические заболевания. Однако на непростой вопрос об отношениях с сотрудниками, имеющими различные ментальные расстройства, примерно 65% участников опроса рассказали, что сталкивались с неадекватным поведением коллег на работе. При этом каждый третий отметил, что никаких негативных последствий это не имело. Более того, большинство опрошенных (71%) готовы поддерживать своих товарищей, если знают об их ментальном расстройстве, — этому особенно способствует не только личный опыт общения (33%), но и знание о препаратах, которые могут успешно купировать симптомы (25%).

— Человек с психическими заболеваниями — ровно такой же, как и человек с урологическими заболеваниями, с эндокринологическими заболеваниями, с лор-заболеваниями и так далее, — считает доктор медицинских наук, профессор зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович. — Можем ли мы общаться с человеком, у которого сахарный диабет? Конечно, можем. Вопрос лишь в том, какова тяжесть его состояния. Если, допустим, человек с сахарным диабетом находится в предкоме, с ним лучше сейчас не сотрудничать, а дать ему полечиться. То же самое, если психическое заболевание декомпенсировано и мы видим, что человек нуждается в помощи — это одно. Когда же он выходит в ремиссию — она может быть очень полноценной. У меня огромное количество таких больных, которые находятся в крайне тяжелом состоянии во время рецидивов, а после выхода из психоза возвращаются в свою индивидуальную норму, выходят снова на свою работу, на ту же должность, являются абсолютно работоспособными, договороспособными и так далее.

— У всех людей есть два базовых страха: это страх смерти и страх сойти с ума, страх сумасшествия, — уверен эксперт. — И когда мы чего-то боимся, нам естественно хочется дистанцироваться, хочется источник этого страха держать от себя подальше. Поэтому если мы сами боимся сойти с ума, то, увидев какие-то проявления болезни в своем окружении, начинаем выстраивать эти самые жесткие границы и говорим: а давайте этого человека мы куда-нибудь уволим… Не исключаю, что тогда этому стигматизированному человеку, который считает себя здоровым, самому нужна психолого-психиатрическая помощь.

Куда работодателю податься?

Что и говорить, рынок труда переживает сегодня нелегкие времена. Растущее количество трудных задач, уменьшение количества высокопрофессиональных сотрудников с одной стороны, и естественный рост числа тружеников из поколения, которому жизненно важен этот самый work-life balance, причем, скорее всего, с акцентом на balance, а не на work. Готовы ли работодатели принять этот вызов?

— К 2030 году, по разным исследованиям, среди работников больше 60–70% будут составлять именно зумеры, — говорит Ольга Краева, поэтому, я думаю, что компаниям ничего не остается, чтобы действительно работать с Well-being программами (направленными на повышение уровня благополучия членов команды и вовлеченности в рабочие процессы. — Прим. ред.). Судя по нашим исследованиям, уже порядка 30% компаний покупают ДМС с расширенным обслуживанием, куда включают как раз такую психологическую помощь сотрудникам. Компании начинают проводить для сотрудников тренинги по стресс-менеджменту, по личной эффективности. Думают, как сделать максимально комфортными рабочие места, открывают кофе-поинты, отдельные помещения для релакса. То есть стараются максимально учитывать потребности людей. А еще активно поддерживают занятия спортом, который, как известно, отлично снижает стресс и поддерживает ментальное здоровье. Занятия йогой, даже для тех, кто работает онлайн — тоже уже стало трендом. Данность по факту становятся уже удаленка или гибридный график. Потому что после ковида многие поменяли и свое отношения к жизни, и к работе, кто-то даже поменял свое место жительства: и для таких людей по три часа добираться до работы — уже не вариант.

— Человек, особенно только пришедший в коллектив, так или иначе чувствует себя одиноким, — дополняет Андрей Шмилович. — Порой ему кажется, что окружающие хихикают над ним или шепчутся, плетут какие-то интриги, могут появляться разные варианты переживаний, которые в народе называются газлайтингом (форма психологического насилия и манипуляций с целью выставить жертву ненормальной, попытаться довести до нервного срыва и сумасшествия. — Прим. ред.). Самый эффективный способ этому противостоять — максимально быстро стать открытым для коллектива, говорить откровенно, участвовать в корпоративных мероприятиях, проявлять инициативу. Конечно, все люди разные и не каждый сумеет так открыться. Но, поверьте, в той или иной степени это значительно снижает напряжение и помогает адаптироваться. Иногда можно, закрывшись в комнате, и выговориться наедине с использованием всех доступных вам слов и выражений. И, конечно, всегда остается актуальной формула трех восьмерок — это знаменитая формула ментального здоровья, которая была прописана еще в прошлом веке: восемь часов мы работаем, восемь часов на досуг, восемь часов у нас сон. Плюс не забываем про нормальное питание, физические нагрузки — и если вам удастся войти в этот режим, то считайте, что процентов на 70 ваше психическое здоровье уже обеспечено.