Водитель-дальнобойщик и плиточник: каким специалистам в Новосибирске готовы платить до 160 тысяч

Востребованность дальнобойщиков в том числе объясняется развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Эксперты «Авито.Работы» составили список самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Новосибирске — его возглавил водитель-дальнобойщик: новым сотрудникам предлагают в среднем 163 302 рубля в месяц за полный рабочий день.

Такие выводы были сделаны по итогам октября 2024 года, который сравнили с аналогичным периодом в 2023 году. Средняя зарплата дальнобойщка выросла на 9%.

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито.Работы» Артем Егоренков говорит, что пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер, поскольку рост этой отрасли в числе прочего обусловлен развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки.

— При этом по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например, работодатели говорят о серьезном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения, — добавляет Артем Егоренков.

Второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия плиточника. Эксперты отмечают, что в условиях активного развития строительного сектора и программ реновации эти специалисты востребованы на стройках по всей стране. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников в октябре достиг 134 720 рублей в месяц (+37% за год).

На третьем месте по уровню зарплатных предложений находится профессия фасадчика. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту специальность выросли на 26% и составили 131 823 рубля в месяц при условии полной занятости.