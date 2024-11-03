«Мы пробовали их обманывать». История женщины, которая за деньги разгоняет птиц в аэропорту

Татьяна работает орнитологом уже 23 года Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

Татьяна Вятчинина работает главным орнитологом в тюменском аэропорту. Она защищает самолеты от птиц уже 23 года. Даже небольшое столкновение на взлете или посадке обернется как минимум огромными тратами. А более серьезные ситуации могут привести к авиакатастрофе.

Поэтому в арсенале Татьяны целый набор гаджетов, которые помогают гуманно разогнать птиц перед полетами. Так как многие пернатые необычайно умны, Татьяне и коллегам тоже приходится подстраиваться и постоянно совершенствовать свой арсенал.

— Мы пробовали их обманывать: вырезали муляж ружья из дерева и ходили пугать. Не помогало — птицы быстро понимали, что оружие ненастоящее. Зато когда видят человека с настоящей винтовкой, хоть и пневматической, сразу улетают. Даже стрелять не надо, — делится орнитолог