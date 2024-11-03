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Работа «Мы пробовали их обманывать». История женщины, которая за деньги разгоняет птиц в аэропорту

«Мы пробовали их обманывать». История женщины, которая за деньги разгоняет птиц в аэропорту

Птицы умнее, чем кажутся, и под это приходится подстраиваться

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1 комментарий

Татьяна работает орнитологом уже 23 года

Татьяна Вятчинина работает главным орнитологом в тюменском аэропорту. Она защищает самолеты от птиц уже 23 года. Даже небольшое столкновение на взлете или посадке обернется как минимум огромными тратами. А более серьезные ситуации могут привести к авиакатастрофе.

Поэтому в арсенале Татьяны целый набор гаджетов, которые помогают гуманно разогнать птиц перед полетами. Так как многие пернатые необычайно умны, Татьяне и коллегам тоже приходится подстраиваться и постоянно совершенствовать свой арсенал.

— Мы пробовали их обманывать: вырезали муляж ружья из дерева и ходили пугать. Не помогало — птицы быстро понимали, что оружие ненастоящее. Зато когда видят человека с настоящей винтовкой, хоть и пневматической, сразу улетают. Даже стрелять не надо, — делится орнитолог

О том, как Татьяна борется с птицами, любит ли их сама и какие птицы прилетают в Тюмень докучать работникам аэропорта, смотрите в видео чуть выше.

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Аэропорт Рощино Тюмень Самолеты в Тюмени
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Комментарии
1
Alx_nsk
20 минут
А чего сразу стрелять? А вот это вот - ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинирование, выпуск с ними не работает? С собаками вроде работает? или нет? (сарказм)
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