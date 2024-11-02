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Работа В минтруда назвали число мигрантов на новосибирских стройках

В минтруда назвали число мигрантов на новосибирских стройках

Власти также перечислили самые востребованные профессии в строительстве

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4 комментария

На стройках особенно востребованы электрогазосварщики, плотники, каменщики, арматурщики и монтажники

В Новосибирской области мигранты составляют 9,6% от общего числа строителей в регионе. Об этом НГС рассказали в областном министерстве труда и социального развития.

— По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области численность работающих иностранных граждан в сфере строительства на конец третьего квартала 2024 года составила 10 023 человека (9,6% от численности занятых в строительстве), — сказали в министерстве.

Кроме того, в минтруда назвали самые востребованные рабочие профессии на стройках. Среди них оказались электрогазосварщики, плотники, каменщики, арматурщики, монтажники.

Если говорить о средней зарплате строителей в регионе, то, по данным министерства, в августе она составляла 66 372 рубля. Эти цифры несколько отличаются от данных областного Минстроя, где называли среднюю зарплату в 61 869 рублей, но это были показатели за сентябрь.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов.

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В Новосибирской области мигранты составляют 9,6% от общего числа строителей в регионе. Об этом НГС рассказали в областном министерстве труда и социального развития. По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России региону, число работающих иностранных граждан в сфере строительства на конец третьего квартала 2024 года составила 10 023 человека (или 9,6% от численности занятых в строительстве).

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Комментарии
5
951
15 минут
Это надо читать как то что им всем уже гражданство раздали?
Гость
16 минут
ха ха, работайте там сами, ешкеме !
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