В минтруда назвали число мигрантов на новосибирских стройках

В Новосибирской области мигранты составляют 9,6% от общего числа строителей в регионе. Об этом НГС рассказали в областном министерстве труда и социального развития.
— По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области численность работающих иностранных граждан в сфере строительства на конец третьего квартала 2024 года составила 10 023 человека (9,6% от численности занятых в строительстве), — сказали в министерстве.
Кроме того, в минтруда назвали самые востребованные рабочие профессии на стройках. Среди них оказались электрогазосварщики, плотники, каменщики, арматурщики, монтажники.
Если говорить о средней зарплате строителей в регионе, то, по данным министерства, в августе она составляла 66 372 рубля. Эти цифры несколько отличаются от данных областного Минстроя, где называли среднюю зарплату в 61 869 рублей, но это были показатели за сентябрь.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов.
В Новосибирской области мигранты составляют 9,6% от общего числа строителей в регионе. Об этом НГС рассказали в областном министерстве труда и социального развития. По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России региону, число работающих иностранных граждан в сфере строительства на конец третьего квартала 2024 года составила 10 023 человека (или 9,6% от численности занятых в строительстве).