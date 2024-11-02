В минтруда назвали число мигрантов на новосибирских стройках

На стройках особенно востребованы электрогазосварщики, плотники, каменщики, арматурщики и монтажники Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирской области мигранты составляют 9,6% от общего числа строителей в регионе. Об этом НГС рассказали в областном министерстве труда и социального развития.

— По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области численность работающих иностранных граждан в сфере строительства на конец третьего квартала 2024 года составила 10 023 человека (9,6% от численности занятых в строительстве), — сказали в министерстве.

Кроме того, в минтруда назвали самые востребованные рабочие профессии на стройках. Среди них оказались электрогазосварщики, плотники, каменщики, арматурщики, монтажники.

Если говорить о средней зарплате строителей в регионе, то, по данным министерства, в августе она составляла 66 372 рубля. Эти цифры несколько отличаются от данных областного Минстроя, где называли среднюю зарплату в 61 869 рублей, но это были показатели за сентябрь.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов.