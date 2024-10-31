«У нас тут детсад»: кемеровчанка работала педагогом, а потом стала кинологом — теперь она воспитывает щенят

Профессионализм Марии был уже неоднократно отмечен различными наградами Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Длинный коридор КПП Управления по конвоированию ГУФСИН по Кемеровской области выглядит очень строго. Но всё меняется, когда дверь на территорию открывает широко улыбающаяся женщина с черным щенком немецкой овчарки. Маленький пушистый комочек после команды «Можно» бежит к нам сразу обниматься и облизывать, пока «мама» поясняет, что «мы вас очень ждали». Встречает нас начальник племенного питомника служебного собаководства ФКУ ИК-29, капитан внутренней службы Мария Измайлова со своей подопечной, трехмесячной Таяной. На счету женщины не один десяток щенков, которых она вырастила и научила первым азам послушания. А ведь много лет назад кемеровчанка была воспитателем в детском саду. Как Мария стала кинологом, как справляется с целым детским садом пушистых конвоиров и чем занимается в свободное время — в ее истории.

«Для своих собачек мы всё делаем сами», — с гордостью говорит кемеровчанка еще в самом начале нашей встречи. И это не пустые слова. Глядя на своих подопечных, Мария Измайлова излучает настоящую любовь — здесь к каждому питомцу относятся как к маленькому ребенку.

— Я когда в ИК-29 прихожу оформлять документы, говорю, что деткам дополнительное питание нужно: молочко, творог. Там отвечают, что какие они дети, это же собаки. А я говорю, что вы можете называть их собаками, щенками, но для меня они — дети, — с улыбкой рассказывает начальник племенного питомника.

Мария знает о судьбе почти всех щенков, которые родились в ее питомнике. Например, Ермак родился в Кемерове, но служит теперь в другом городе. На родину он приехал, чтобы стать папой Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Собак Мария любила с детства. Первого питомца, черного шпица, ей привез отец — это был подарок от его друга, который приехал из московского цирка.

— Эта собака умела сидеть зайчиком и петь под баян. И с нее все заморочки начались — я дрессировала ее как могла, потом ходила в кружок в доме творчества в Кировском. Мы с этой собачкой выступали, — говорит Мария.

Несмотря на успехи в дрессировке питомца, кемеровчанка и не могла представить, что однажды собаки станут ее основной работой.

— И я пошла сначала на воспитателя в училище, три года было обучение, а потом — в институт на педагога начальных классов.

После этого Мария, уже будучи сама мамой, устроилась в детский сад. Параллельно с этим она занималась дрессировкой собак — это было ее хобби. Кемеровчанке просто нравилось передавать свой на тот момент уже наработанный опыт, но о том, чтобы заняться этим на постоянной основе, речи не было.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Сотрудница ГУФСИН вспоминает, что была строгой, но любимой воспитательницей. По словам Марии, она не позволяла детям вить из себя веревки и заставляла задумываться над своим поведением.

— Начинает какой-нибудь ребенок капризничать, что попало делать, говорить, что маме наябедничает на меня, расскажет, что я наказывала. А я ему спокойно отвечаю: «А я-то сколько маме расскажу. Ты сегодня дрался? Дрался. Ты книжку рвал? Рвал. Если я расскажу, кому попадет? Мне?» Всё, сразу: «Не рассказывайте, Мария Владимировна». Я их садила за стол, говорила: «Думай логически, за что я тебя наказала, когда расскажешь — пойдешь играть». И когда так общаешься с детьми, они тебя стараются не подводить.

Из педагога — в кинолога

Решиться перейти на службу в правоохранительные органы Марии помогли животные и череда удачных знакомств, благодаря которым смогла устроиться в МВД. На тот момент у 33-летней Марии даже не было специального образования, но работа кинологом очень манила, и женщина решила попробовать свои силы.

Работать наша героиня начала в звании рядового и не сразу стала офицером. Сначала она отучилась в Ростовской и Уфимской школах полиции — обе окончила с отличием.

— Я когда пришла с педагогов в полицию, коллеги решили пристроить мне самую сложную собаку. А когда по вольерам ходили и территорию показывали, мне эта собака, Санта, в душу запала. Я думала: «Хоть бы она мне досталась». А потом оказалось, что и правда мне с ней работать. С ней никто не занимался, у нее до этого был кинолог, который не очень ее любил.

За годы работы в МВД и ГУФСИН Мария Измайлова получила множество различных наград Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мария вспоминает, что сначала Санта не выполняла ее команды — давала понять, что не считает нового кинолога своей хозяйкой. Но со временем обучение сдвинулось с точки, и Мария решила взять ее домой, чтобы у Санты была лучшая социализация.

— Ладно хоть она в машине ездила, слава тебе, господи. Приехали, говорю: «Сантуся, пошли домой, в подъезд». Железная дверь открыта, но дальше темно. Она лапы во все стороны расшаперила, дескать не пойду. Мы неделю боролись, чтобы она на второй этаж заходила. Потому что собаки, которые привыкли в питомнике жить, им там комфортно, удобно, а когда вывозишь на другую территорию, они начинают паниковать. Но это социализация. Почему мы начинаем щенков везде водить? Чтобы было комфортно в любом месте.

После того как Санта привыкла заходить в подъезд, Мария стала ездить с ней в автобусах, но с приходом холодов женщина поняла, что не готова «морозить лапки и попу собаке», поэтому пошла учиться вождению. Так благодаря собаке у кемеровчанки появился автомобиль.

Санта выигрывала различные соревнования и показывала одни из лучших результатов в разыскной работе. Поэтому, когда Мария отправилась в учебный центр МВД, коллеги, которые раньше считали Санту проблемной, стали брать ее на заявки. Кемеровчанку такое положение вещей не устраивало, поэтому она написала рапорт и забрала свою подопечную домой на время учебы.

— И всё, так она до конца, до пенсии со мной была.

Слева на стене в кабинете Марии висит фотография Санты, а справа — кинолог с Терри Источник: Максим Серков / NGS42.RU











После того как Санта в 9 лет ушла на пенсию, у Марии была еще одна служебная собака — немецкая овчарка Папельпарк Гера, которую кемеровчанка называла Терри. Оба питомца работали по розыску. Наша героиня отмечает, что почти все заявки, которые она отрабатывала с собаками, носили криминальный характер.

В полиции Марии отработала больше семи лет, пока в 2016 году не перешла в ГУФСИН — ей предложили стать начальником племенного питомника. При увольнении из МВД кемеровчанка хотела забрать Терри, как это было с Сантой, но ей не разрешили. Мария следила за бывшей подопечной, пока та была на службе, сейчас собаку забрал в семью второй кинолог, ее любят и заботятся о ней.

— Скучаю, конечно, по разыскной работе. Если собака сделала раскрытие или кому-то помогла, было удовлетворение, что я ее научила, значит, я хороший специалист. К тому же я еще обучала кинологов, которые приходили на службу. Но и тут мне работа очень нравится.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











О переходе в ГУФСИН Мария нисколько не жалеет. Она говорит, что в племенном питомнике объединяются оба ее образования — и кинологическое, и педагогическое.

— Наша задача — вырастить щенка, у нас детский сад, школа начинается потом. За каждого переживаешь: покушал ли щенок, поиграл ли. На выходных кинологи звонят — Фрида что-то приболела, кушать перестала. Мы сразу под наблюдение, к ветеринару, всё прошло, всё хорошо — душу отпустило. А отдавать щенка [в четыре месяца для дальнейшего обучения] — как ножом по сердцу: как там будут относиться, как кормить. За всех переживаешь, беспокоишься. У нас на племенное разведение в Иркутск забрали двух собачек — бельгийскую и немецкую овчарки. В Хабаровск — 2, в Екатеринбург — 2. Они выросли, в этом году будут щениться. Вот прослеживаем судьбу своих щенков.

Подробнее о работе непосредственно питомника NGS42.RU рассказал в отдельном материале.

В питомнике щенки появляются на свет и живут до четырех месяцев, а дальше их отправляют обучаться Источник: Максим Серков / NGS42.RU











«Он соседом был»: о семье и хобби

Животные являются неотъемлемой частью жизни нашей героини, но не единственной. Мария уже 30 лет счастлива в браке, она дважды мама и даже уже успела стать бабушкой.

Супруг кинолога никак не связан с ее работой, он трудится на ТЭЦ. Более того, как отмечает Мария, до знакомства с ней муж был кошатником и холодно относился к собакам.

— Он привык ко всему уже. Я недавно Таяну привезла из Москвы, он даже не знал, что у нас появится новый член семьи. Сказала, что собаку привезу, он сначала воскликнул: «Как?!» — а потом смирился, говорит: «Ну ладно».

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Таяне три месяца, но она уже спокойно выполняет половину полосы препятствия и знает несколько команд Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мария и Игорь познакомились еще детьми — он был соседом, правда, на шесть лет старше нашей героини.

— Я с его братом, он меня на год младше, играла. И мама у них математику преподавала, я к ней ходила уроки подтягивать. Он вырос, я тоже, он в армию сходил. Потом как-то пришел, говорит маме: «Теть Ань, я люблю вашу дочь, отдайте ее за меня замуж». Я тогда ответила, что подумаю над предложением. Подумала, подумала, он свой уже, добрый, отзывчивый, всегда помогает, выйду за него замуж.

Мария с улыбкой рассказывает, что ее муж был завидным женихом — получал очень хорошую зарплату по тем временам и многие девушки пытались добиться его расположения. Но он отвечал, что «у меня невеста выросла», и ни разу не усомнился в своем решении.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











За 30 лет брака супруги вырастили сына и дочь, у них разница год и семь месяцев. Мария добавляет, что сын пробовал себя в роли кинолога, но понял, что это не его. В итоге стал военным, полгода назад вернулся с СВО. Дочь работает тоже в системе ГУФСИН — в ИК-5.

С животными наша героиня взаимодействует не только на работе. В ее квартире живут четыре собаки — маленькая Таяна, которую мы встретили еще на входе, Гаечка, Угроза (ее называют Рози) и Жандарм (сокращенно Жан). Но дочь Марии планирует после окончания ремонта в своей квартире забрать с собой Жана или Рози.

Кинолог рассказывает, что щенок, когда живет в квартире, в любом случае будет приносить разрушения.

— У нас три взрослые собаки и щенок, она сильно не бедокурит, потому что находит игру с остальными. Взрослые ее приняли, не обижают, играют. Повадки собак зависят от хозяина — чему научишь, то и будут делать. У меня собаки в зал и на кухню не заходят, им разрешено только в коридоре и в моей спальне быть, потому что спят около меня, — говорит Мария.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Кемеровчанка рассказывает, что дрессирует щенков на поощрении и желании заработать «зарплату» — корм или какую-то вкусняшку. Так малышу самому хочется получить похвалу и он быстрее запоминает команды и действия.

Кинолог подчеркивает, что для своих питомцев она главная. Муж же воспринимается как просто член стаи, которого можно слушать, а можно и проигнорировать.

В свободное от работы и дрессировки время Мария занимается с внуком — в ноябре мальчику будет уже шесть лет. А летом добавляется дача, где она выращивает огурцы, помидоры, разные ягоды. Уже второй год кемеровчанка выращивает в теплице арбузы и дыни. Они вырастают не особо крупные, зато вкусные и сочные.