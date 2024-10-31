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Работа «У нас тут детсад»: кемеровчанка работала педагогом, а потом стала кинологом — теперь она воспитывает щенят

«У нас тут детсад»: кемеровчанка работала педагогом, а потом стала кинологом — теперь она воспитывает щенят

Мария много лет отработала в полиции, но потом перешла во ФСИН

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2 комментария

Профессионализм Марии был уже неоднократно отмечен различными наградами

Длинный коридор КПП Управления по конвоированию ГУФСИН по Кемеровской области выглядит очень строго. Но всё меняется, когда дверь на территорию открывает широко улыбающаяся женщина с черным щенком немецкой овчарки. Маленький пушистый комочек после команды «Можно» бежит к нам сразу обниматься и облизывать, пока «мама» поясняет, что «мы вас очень ждали». Встречает нас начальник племенного питомника служебного собаководства ФКУ ИК-29, капитан внутренней службы Мария Измайлова со своей подопечной, трехмесячной Таяной. На счету женщины не один десяток щенков, которых она вырастила и научила первым азам послушания. А ведь много лет назад кемеровчанка была воспитателем в детском саду. Как Мария стала кинологом, как справляется с целым детским садом пушистых конвоиров и чем занимается в свободное время — в ее истории.

«Для своих собачек мы всё делаем сами», — с гордостью говорит кемеровчанка еще в самом начале нашей встречи. И это не пустые слова. Глядя на своих подопечных, Мария Измайлова излучает настоящую любовь — здесь к каждому питомцу относятся как к маленькому ребенку.

— Я когда в ИК-29 прихожу оформлять документы, говорю, что деткам дополнительное питание нужно: молочко, творог. Там отвечают, что какие они дети, это же собаки. А я говорю, что вы можете называть их собаками, щенками, но для меня они — дети, — с улыбкой рассказывает начальник племенного питомника.

Мария знает о судьбе почти всех щенков, которые родились в ее питомнике. Например, Ермак родился в Кемерове, но служит теперь в другом городе. На родину он приехал, чтобы стать папой

Собак Мария любила с детства. Первого питомца, черного шпица, ей привез отец — это был подарок от его друга, который приехал из московского цирка.

— Эта собака умела сидеть зайчиком и петь под баян. И с нее все заморочки начались — я дрессировала ее как могла, потом ходила в кружок в доме творчества в Кировском. Мы с этой собачкой выступали, — говорит Мария.

Несмотря на успехи в дрессировке питомца, кемеровчанка и не могла представить, что однажды собаки станут ее основной работой.

— И я пошла сначала на воспитателя в училище, три года было обучение, а потом — в институт на педагога начальных классов.

После этого Мария, уже будучи сама мамой, устроилась в детский сад. Параллельно с этим она занималась дрессировкой собак — это было ее хобби. Кемеровчанке просто нравилось передавать свой на тот момент уже наработанный опыт, но о том, чтобы заняться этим на постоянной основе, речи не было.

Сотрудница ГУФСИН вспоминает, что была строгой, но любимой воспитательницей. По словам Марии, она не позволяла детям вить из себя веревки и заставляла задумываться над своим поведением.

— Начинает какой-нибудь ребенок капризничать, что попало делать, говорить, что маме наябедничает на меня, расскажет, что я наказывала. А я ему спокойно отвечаю: «А я-то сколько маме расскажу. Ты сегодня дрался? Дрался. Ты книжку рвал? Рвал. Если я расскажу, кому попадет? Мне?» Всё, сразу: «Не рассказывайте, Мария Владимировна». Я их садила за стол, говорила: «Думай логически, за что я тебя наказала, когда расскажешь — пойдешь играть». И когда так общаешься с детьми, они тебя стараются не подводить.

Из педагога — в кинолога

Решиться перейти на службу в правоохранительные органы Марии помогли животные и череда удачных знакомств, благодаря которым смогла устроиться в МВД. На тот момент у 33-летней Марии даже не было специального образования, но работа кинологом очень манила, и женщина решила попробовать свои силы.

Работать наша героиня начала в звании рядового и не сразу стала офицером. Сначала она отучилась в Ростовской и Уфимской школах полиции — обе окончила с отличием.

— Я когда пришла с педагогов в полицию, коллеги решили пристроить мне самую сложную собаку. А когда по вольерам ходили и территорию показывали, мне эта собака, Санта, в душу запала. Я думала: «Хоть бы она мне досталась». А потом оказалось, что и правда мне с ней работать. С ней никто не занимался, у нее до этого был кинолог, который не очень ее любил.

За годы работы в МВД и ГУФСИН Мария Измайлова получила множество различных наград

Мария вспоминает, что сначала Санта не выполняла ее команды — давала понять, что не считает нового кинолога своей хозяйкой. Но со временем обучение сдвинулось с точки, и Мария решила взять ее домой, чтобы у Санты была лучшая социализация.

— Ладно хоть она в машине ездила, слава тебе, господи. Приехали, говорю: «Сантуся, пошли домой, в подъезд». Железная дверь открыта, но дальше темно. Она лапы во все стороны расшаперила, дескать не пойду. Мы неделю боролись, чтобы она на второй этаж заходила. Потому что собаки, которые привыкли в питомнике жить, им там комфортно, удобно, а когда вывозишь на другую территорию, они начинают паниковать. Но это социализация. Почему мы начинаем щенков везде водить? Чтобы было комфортно в любом месте.

После того как Санта привыкла заходить в подъезд, Мария стала ездить с ней в автобусах, но с приходом холодов женщина поняла, что не готова «морозить лапки и попу собаке», поэтому пошла учиться вождению. Так благодаря собаке у кемеровчанки появился автомобиль.

Санта выигрывала различные соревнования и показывала одни из лучших результатов в разыскной работе. Поэтому, когда Мария отправилась в учебный центр МВД, коллеги, которые раньше считали Санту проблемной, стали брать ее на заявки. Кемеровчанку такое положение вещей не устраивало, поэтому она написала рапорт и забрала свою подопечную домой на время учебы.

— И всё, так она до конца, до пенсии со мной была.

Слева на стене в кабинете Марии висит фотография Санты, а справа — кинолог с Терри

После того как Санта в 9 лет ушла на пенсию, у Марии была еще одна служебная собака — немецкая овчарка Папельпарк Гера, которую кемеровчанка называла Терри. Оба питомца работали по розыску. Наша героиня отмечает, что почти все заявки, которые она отрабатывала с собаками, носили криминальный характер.

В полиции Марии отработала больше семи лет, пока в 2016 году не перешла в ГУФСИН — ей предложили стать начальником племенного питомника. При увольнении из МВД кемеровчанка хотела забрать Терри, как это было с Сантой, но ей не разрешили. Мария следила за бывшей подопечной, пока та была на службе, сейчас собаку забрал в семью второй кинолог, ее любят и заботятся о ней.

— Скучаю, конечно, по разыскной работе. Если собака сделала раскрытие или кому-то помогла, было удовлетворение, что я ее научила, значит, я хороший специалист. К тому же я еще обучала кинологов, которые приходили на службу. Но и тут мне работа очень нравится.

О переходе в ГУФСИН Мария нисколько не жалеет. Она говорит, что в племенном питомнике объединяются оба ее образования — и кинологическое, и педагогическое.

— Наша задача — вырастить щенка, у нас детский сад, школа начинается потом. За каждого переживаешь: покушал ли щенок, поиграл ли. На выходных кинологи звонят — Фрида что-то приболела, кушать перестала. Мы сразу под наблюдение, к ветеринару, всё прошло, всё хорошо — душу отпустило. А отдавать щенка [в четыре месяца для дальнейшего обучения] — как ножом по сердцу: как там будут относиться, как кормить. За всех переживаешь, беспокоишься. У нас на племенное разведение в Иркутск забрали двух собачек — бельгийскую и немецкую овчарки. В Хабаровск — 2, в Екатеринбург — 2. Они выросли, в этом году будут щениться. Вот прослеживаем судьбу своих щенков.

Подробнее о работе непосредственно питомника NGS42.RU рассказал в отдельном материале.

В питомнике щенки появляются на свет и живут до четырех месяцев, а дальше их отправляют обучаться

«Он соседом был»: о семье и хобби

Животные являются неотъемлемой частью жизни нашей героини, но не единственной. Мария уже 30 лет счастлива в браке, она дважды мама и даже уже успела стать бабушкой.

Супруг кинолога никак не связан с ее работой, он трудится на ТЭЦ. Более того, как отмечает Мария, до знакомства с ней муж был кошатником и холодно относился к собакам.

— Он привык ко всему уже. Я недавно Таяну привезла из Москвы, он даже не знал, что у нас появится новый член семьи. Сказала, что собаку привезу, он сначала воскликнул: «Как?!» — а потом смирился, говорит: «Ну ладно».

Таяне три месяца, но она уже спокойно выполняет половину полосы препятствия и знает несколько команд

Мария и Игорь познакомились еще детьми — он был соседом, правда, на шесть лет старше нашей героини.

— Я с его братом, он меня на год младше, играла. И мама у них математику преподавала, я к ней ходила уроки подтягивать. Он вырос, я тоже, он в армию сходил. Потом как-то пришел, говорит маме: «Теть Ань, я люблю вашу дочь, отдайте ее за меня замуж». Я тогда ответила, что подумаю над предложением. Подумала, подумала, он свой уже, добрый, отзывчивый, всегда помогает, выйду за него замуж.

Мария с улыбкой рассказывает, что ее муж был завидным женихом — получал очень хорошую зарплату по тем временам и многие девушки пытались добиться его расположения. Но он отвечал, что «у меня невеста выросла», и ни разу не усомнился в своем решении.

За 30 лет брака супруги вырастили сына и дочь, у них разница год и семь месяцев. Мария добавляет, что сын пробовал себя в роли кинолога, но понял, что это не его. В итоге стал военным, полгода назад вернулся с СВО. Дочь работает тоже в системе ГУФСИН — в ИК-5.

С животными наша героиня взаимодействует не только на работе. В ее квартире живут четыре собаки — маленькая Таяна, которую мы встретили еще на входе, Гаечка, Угроза (ее называют Рози) и Жандарм (сокращенно Жан). Но дочь Марии планирует после окончания ремонта в своей квартире забрать с собой Жана или Рози.

Кинолог рассказывает, что щенок, когда живет в квартире, в любом случае будет приносить разрушения.

— У нас три взрослые собаки и щенок, она сильно не бедокурит, потому что находит игру с остальными. Взрослые ее приняли, не обижают, играют. Повадки собак зависят от хозяина — чему научишь, то и будут делать. У меня собаки в зал и на кухню не заходят, им разрешено только в коридоре и в моей спальне быть, потому что спят около меня, — говорит Мария.

Кемеровчанка рассказывает, что дрессирует щенков на поощрении и желании заработать «зарплату» — корм или какую-то вкусняшку. Так малышу самому хочется получить похвалу и он быстрее запоминает команды и действия.

Кинолог подчеркивает, что для своих питомцев она главная. Муж же воспринимается как просто член стаи, которого можно слушать, а можно и проигнорировать.

В свободное от работы и дрессировки время Мария занимается с внуком — в ноябре мальчику будет уже шесть лет. А летом добавляется дача, где она выращивает огурцы, помидоры, разные ягоды. Уже второй год кемеровчанка выращивает в теплице арбузы и дыни. Они вырастают не особо крупные, зато вкусные и сочные.

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Комментарии
2
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
13 минут
Правильно сделала, ребята сейчас как зверята, а зверята как ребята. 🙂
Гость
24 минуты
Во-первых. Это не воспитание, а дрессировка. Во-вторых. Воспитание - этот процесс существует лишь только у людей. И воспитание (в истинном человеческом смысле) женщины не могут давать, ибо нет такой функции у них ни по природе, ни даже в результате эволюции. Что вы вообще пишете?
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