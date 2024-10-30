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Работа 50 тысяч в месяц на плохую косметику: как бьюти-блогер из глубинки добилась популярности

50 тысяч в месяц на плохую косметику: как бьюти-блогер из глубинки добилась популярности

Девушка тестирует разную косметику — от дешевого треша до люкса

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10 комментариев

Марину Агафонову из Архангельской области знают в интернете как бьюти-блогера Marina Luxious. Ироничная и скромная девушка тестирует разную косметику — от дешевого треша до фирменных люксовых средств. Сейчас на ее канале больше 350 тысяч подписчиков. В видео выше Марина рассказала, как изменился рынок косметики из-за санкций и почему ее профессия — вовсе не проста.

Бьюти-блогер сама училась макияжу

В своих видео Марина делает яркий макияж, а в обычной жизни спокойно ходит без косметики на лице. Девушка отмечает, что сейчас в моде естественность.

— Но люди не понимают, что эффект натуральности в макияже требует не меньше шагов и косметических средств. Например, то, что я обычно себе делаю. То есть тремя вещами не сделать себе красивый мейк, — объясняет бьюти-блогер.

Марина не советует покупать дешевую косметику малоизвестных брендов. Она часто тестирует на себе продукты маркетплейсов.

— В месяц на косметику, которую я обозреваю, уходит в среднем по 50 тысяч рублей. Многое из этого не очень хорошего качества. Иногда может кожу обсыпать от пудры, иногда глаза из-за туши жечь начинает сильно. Всякое может быть, — рассказывает блогер.

Марина объясняет, что на блогинге можно заработать от нуля до 150 тысяч, всё зависит от просмотров и аудитории.

ПО ТЕМЕ
Северодвинск Блогер YouTube Макияж Косметика Визажист Marina Luxious
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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
31 минута
Какая это профессия ? трудовая книжка у нее есть? НДФЛ платит ?
Татьяна 53
17 минут
Под носом ерундень, неужели это ещё носят.
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