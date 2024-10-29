Стала известна средняя зарплата строителей в Новосибирской области — она выросла на 10% за год

Дефицит строителей власти пытаются закрыть при помощи студентов Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В министерстве строительства Новосибирской области рассказали, сколько в среднем получают строители в регионе.

В ответе на запрос НГС в Минстрое заявили, что строительный комплекс Новосибирской области по состоянию на 1 сентября этого года включает в себя 43 358 человек, что ниже уровня 2023 года на 2,3%.

Если говорить о зарплатах, то, по данным министерства, строители в Новосибирской области в среднем получают больше 60 тысяч рублей в месяц.

— Средняя заработная плата в строительной отрасли Новосибирской области по данным государственной статистики на 01.09.2024 составляет 61 869 рублей, что на 10,4 % выше уровня 2023 года, — заявили НГС в региональном Минстрое.

В министерстве добавили, что свой кадровый потенциал Новосибирская область закрывает студентами, обучающимися на территории региона.

— Сегодня набирает популярность система целевого обучения, которая дает возможность получить обученного специалиста в организацию на несколько лет вперед, — подчеркнули власти.

Вопрос о кадровом дефиците строителей в регионе представители Минстроя попросили переадресовать в министерство труда и социального развития. НГС отправил запрос.