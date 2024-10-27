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Работа истории Мастер кистей и помады: сибирячка за год стала звёздным визажистом — теперь у неё в клиентах «Фабрика» и Filatov & Karas

Мастер кистей и помады: сибирячка за год стала звёздным визажистом — теперь у неё в клиентах «Фабрика» и Filatov & Karas

Визажистке из Новосибирска пел Лев Лещенко, а Катя Лель хотела накормить

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Анастасия Гартман решила стать звездным визажистом всего год назад — и стала

«Если сильно захотеть, можно в космос полететь», — весело сказала Анастасия Гартман в беседе с корреспондентом НГС. В прошлом году девушка пожелала стать звездным визажистом и красить представителей шоу-бизнеса. Как вы уже поняли, у нее получилось: Анастасия побывала в гостях у Кати Лель, для нее лично пел Лев Лещенко, а Алена Жигалова предлагала стать личным визажистом. В списке звездных клиентов Анастасии немало известных имен — специально для НГС она рассказала историю своего успеха.

Анастасия Гартман стала визажисткой 7 лет назад. Как и многие, она работала в небольшой студии на аренде, красила постоянных клиентов, с улыбкой встречала новых, росла и развивалась, но в какой-то момент заметила: рост прекратился, наступил период стагнации.

Здесь Анастасия еще в самом начале своего пути

Обеспокоенная таким положением дел, девушка решила действовать. Анастасия записалась на тренинг личностного роста, где поставила себе, казалось бы, заоблачную цель: стать звездным визажистом и накрасить 10 звезд российского шоу-бизнеса.

— Я полетела в Москву, писала всем подряд звездам в социальных сетях, писала их менеджерам. Никто не отвечал, — рассказывает о начале пути Анастасия.

В столице она встретилась со школьной подругой. Та, как по заказу, работала на Первом канале и имела большую звездную базу контактов — она-то и поделилась ими с Настей.

Первая звезда

— Первой мне ответила Анна Калашникова — светская львица, ведущая, певица. Анну нужно было собрать на мероприятие, а у меня самолет в этот день. Отказываться — глупо, ведь я летела в Москву как раз для этого. Решила, пусть Анна станет моей первой звездой, — вспоминает Анастасия.

Анну Калашникову визажист собирала буквально в полевых условиях — в стоматологической клинике между процедурами селебрити.

— Она такая… заполошная. Просила нарастить волосы, сделать объем, стразы. Я чудом все успела и влетела в самолет в последнюю секунду. Несмотря на то, что Анна — звезда, потом она писала мне: переживала, успела ли я на рейс, — рассказывает девушка.

Первая звезда Анастасии — Анна Калашникова. Вот такой эффектный образ получился

Анастасия осталась собой довольна — первая маленькая цель реализована. С Анной она работала по бартеру и в ответ получила мощный отклик в социальных сетях от светской львицы. Через несколько недель Анна обратилась к Анастасии снова — намечалась фэшн-премия. Настя как раз была в Москве и с удовольствием приняла предложение.

— Я ее накрасила и в благодарность она предложила мне пойти с ней на премию. А я вообще не готова к ковровой дорожке. Декабрь, на улице снег, укладка не пойми какая, я в лосинах с начесом — холодно же, — смеется Настя.

Первая ковровая дорожка Анастасии и лосины с начесом, но зато как зарядила ее атмосфера премии

Отказываться от предложения визажист не стала — интересно же посмотреть, как оно бывает у звезд. Собралась, как смогла, пошла и даже попозировала на дорожке. На мероприятии Настя познакомилась с Катей Лель и обменялась с ней контактами.

— После того случая у меня произошел инсайт: раз я в такой сфере, каждый день нужно выглядеть так, будто на выход. Я стала следить за своим внешним видом. Даже в магазин хожу нарядная, — делится Анастасия.

Катя Лель и новогоднее шоу Андрея Малахова

С певицей Катей Лель Анастасия договорилась о том, что соберет ее на новогодний выпуск к Андрею Малахову. Красить звезду надлежало прямо у нее дома. Анастасия призналась, что испытывала тогда невероятные чувства: в детстве она подпевала магнитофону «опять мне кажется, что кружится моя голова» — и вот уже взрослая стоит посреди гостиной певицы.

С Катей Лель визажистке удалось поработать дважды — Анастасия собрала звезду еще раз не премию Ру.тв

— Я приехала, а она меня спросила: «Насть, ты кушать будешь?», — делится воспоминанием визажистка. — Ощущения — до мурашек. Так близко общаться со звездой вживую, работать с ее лицом. Катя очень приятная, разговаривала со мной на личные темы, рассказывала про дочь.

В Новый год Анастасия смотрела выпуск шоу «Песни от всей души», видела свой макияж на Кате Лель и невероятно гордилась собой: все уже получается.

Алена, блин

Долгое время Анастасия работала со звездами по бартеру за пиар, ведь ей необходимо было узнавание. Окупать перелеты и проживание в столице ей помогали точечные клиенты, которых Настя находила в Москве через специальное бьюти-приложение. Случалось, что девушка работала в минус, но не отчаивалась — ведь она уже движется к цели.

Анастасии удалось побывать на Рублевке — там проходила церемония награждения, где она сама получила признание за свою работу

Звездные отметки от знаменитостей возымели эффект. Девушке написал представитель Алены Жигаловой — ведущей популярного шоу «Алена, блин». Анастасию позвали на съемочную площадку с условием: если Алене понравится пробный макияж, то Анастасию возьмут в команду на постоянную основу.

— Я начала писать, что вообще-то живу в Новосибирске, но одернула себя. Что я делаю? Конечно, надо ехать, это же Алена Жигалова, — рассказывает сибирячка.

Анастасия получила предложение работать в команде Алены Жигаловой, но отказалась из-за неподходящих для нее условий

Анастасию привлекал масштаб, но также волновало напутствие бывшей визажистки Жигаловой: Алена сложная, крутится, читает сценарий — придется ловить.

— Находясь на настоящей съемочной площадке, я сама почувствовала себя звездой. Мне очень понравилось. И мой макияж понравился Алене, мне предложили постоянную работу, но условия оказались неподходящими: 100 тысяч рублей в месяц, 3–4 вызова в неделю, 24/7 быть на связи, — рассказывает Анастасия.

Для начинающего визажиста, живущего в Москве, условия хороши. Бонус в том, что Алена берет с собой на все мероприятия, что хорошо для развития в профессии и наработки связей.

Анастасия попала в команду бренда Paese и Felinger — их визажисты красят знаменитостей

Но в случае с Анастасией авантюра бы сыграла против нее: переезд, поиск жилья — все за свой счет, а у Анастасии маленький ребенок. Другой минус — невозможность спланировать расписание для других клиентов — вдруг срочный вызов. Девушка отказалась.

— Сейчас я смотрю реалити «Звезды в джунглях», где участвует Алена, и жалею, что тогда сказала нет, можно было как-нибудь выкрутиться, — признается Анастасия, но старается смотреть на ситуацию философски: всему свое время.

Звездное признание

Анастасия продолжала работать в Новосибирске и периодически летала в Москву на звездные заказы. Однажды в запрещенной соцсети она увидела рекламу: бренды Paese и Felinger ищут визажиста в команду на постоянную основу. Выиграешь конкурс — работа мечты твоя. В обязанности входили поездки за счет компании с бьюти-командой по разным музыкальным и фэшн-премиям.

Сейчас Алена работает на косметическую компанию Paese

Анастасия с энтузиазмом стала выполнять условия конкурса, и удача улыбнулась ей: ее работу высоко оценили.

— Мы поехали на музыкальную премию «Виктория». Сначала собирали ведущих и ждали: когда же придут звезды, — рассказывает сибирячка.

Звезды пришли. В кресле у Насти сидели знаменитости разной величины: Лоя из 5staFamily, группа Filatov & Karas, Анита Цой, группа «Фабрика», Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин.

Лоя из 5STA Family тоже попала в руки Анастасии

— Меня так зарядила атмосфера, я была в таком восторге от происходящего, — делится впечатлениями Настя.

После премии Анастасии предложили постоянное место работы — она согласилась не думая. Сейчас у нее входящий поток звездных клиентов и стабильный заработок. Времена, когда она бегала по Москве за бартер, давно прошли — мечта исполнилась.

Подготовка Евгения из группы Filatov & Karas

— Однажды я пришла в гримерку ко Льву Лещенко. Я наношу ему грим, а он говорит: «Я так устал от жизни». Я удивилась, говорю: а как же ваши фанаты, музыка? Он ответил, что уже давно не получал отдачи. Мне кажется, он лукавил, потому что как только начал мне петь, сразу оживился, расцвел, — вспоминает визажистка.

Льва Лещенко представлять не нужно, а на фото справа — Юлия Михальчик, захотевшая получить звездный загар

Была как-то раз у Анастасии Юлия Михальчик — просила бронзовый загар сначала на лицо, а потом выяснилось, что платье слишком открытое и короткое, руки и ноги на контрасте слишком бледные. Пришлось буквально на коленке мешать тон с хайлатером, красить руки и ноги певицы.

Заработок и конкуренция

Звездная визажистка проводит крупные мероприятия в рамках бренда, на который работает

Анастасия рассказывает, что в месяц зарабатывает больше 300 тысяч рублей — это деньги, которые она получает на основной работе в косметической компании и дополнительный доход с приходящих лично к ней клиентов.

Дневной макияж у Анастасии стоит 5000 рублей, вечерний — 6000 рублей. Также Анастасия ведет курсы визажа, обучает группы. Девушка говорит, что не считает других визажистов конкурентами — они для нее коллеги и партнеры.

Про мечты

Анастасия уверена: если у человека есть мечта, то не нужно переставать в нее верить. Рано или поздно она обязательно реализуется. У каждого человека свое зерно созревания: у кого-то месяц, у кого-то год.

— Я верю в знаки, верю в карту желаний, верю, что у вселенной на каждого человека свои планы, — откровенничает сибирячка.

Анастасия летает на премии за счет компании, в которой работает — больше не нужно самой тратиться на перелеты и проживания

Звездный визажист считает, что для реализации мечты не существует преград. Свое преображение она начала после 30 лет, вопреки убеждениям о том, что менять направление профессии в этом возрасте сложно.

— Наоборот, после 30 люди более осознанные, с жизненным опытом за плечами, со способностью брать ответственность за свои поступки, рассчитывать ходы, — говорит Анастасия Гартман.

Звезды сами часто прилетают в Новосибирск и приходят к Анастасии на макияж. На фото слева — актриса Софья Зайка, справа — артист Митя Фомин

Она уверена — главное иметь сильное желание, быть везде, подключать все каналы для осуществления задуманного и не бояться.

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Звездный визажист Макияж История успеха Катя Лель Лев Лещенко Алена Блин
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Комментарии
2
Гость
58 минут
Визажист-стилист, мастер маникюра, бровист - работа мечты для любой современной девушки...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
1 час
Ндя...
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