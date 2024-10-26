«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте

Иногда мужчины-коллеги могут принять вежливость за знаки внимания Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Виктория Мартынова — инженер в нефтяной отрасли, сфере, которую считают исключительно мужской. Она любит работу, но признается: ей сложнее строить карьеру, а некоторые коллеги-мужчины смотрят на то, что делает, свысока. О сексизме в нефтяной сфере и о том, в каких моментах представительницы прекрасного пола лучше справляются с работой, Виктория рассказала 72.RU.

Далее — от первого лица.

Виктория Мартынова инженер-нефтяник

Девушек стали нанимать чаще

Я работаю в нефтяной отрасли инженером по буровым растворам, езжу вахтами в ХМАО. Отрасль всегда была мужской, и девушек брали с неохотой. Хотя тут мне повезло: карьеру начинала в зарубежной компании, где брали студенток без опыта, а профессиональный рост был понятным и прозрачным.

В российских компаниях с этим всегда было сложнее: в нескольких фирмах женщин не брали никуда — ни в офис, ни на вахту. Это было принципиально. Но последние два года в отрасли наблюдается нехватка кадров, и девушек приглашают намного активнее, привыкают. Но до сих пор женщины — дикость, редкость на буровой.

Многие коллеги-мужчины понимают, что женщина может быть инженером, в этом нет ничего такого. Я всегда говорю: если мужчина может делать маникюр, то почему женщина не может быть инженером? Если мне нравится моя работа, и только из-за пола я не могу ею заниматься, это, я считаю, глупо.

Предвзятость

Как у моряков говорят, что женщина на корабле к беде, так и на вахте. Мои коллеги, как правило, сами произносят это с иронией, но так бывает не всегда. Иногда замечаю, что на меня, когда видят на буровой, сразу смотрят с осторожностью. И это неприятно.

Так случилось недавно, когда я не сошлась с представителем компании-заказчика именно из-за того, что я — женщина. Я показала себя как грамотного специалиста, и он вроде это понял. А перед началом работы начал спрашивать странное. Например, плачу ли я на планерках когда-нибудь.

Девушек-инженеров стали нанимать чаще Источник: Виктория Мартынова











Он постоянно придирался. Например, был недоволен работой коллеги, но высказывал это почему-то мне, не нравилась работа моего офиса — тоже идет ко мне. Такое вот постоянное психологическое давление. После я перешла на другую площадку, а моим коллегам, как потом рассказали, стал говорить: «Ну, с женщинами тяжело, конечно, работать».

Что поделать, они привыкли к чисто мужским коллективам. Понятное дело, слышу от буровой бригады вопросы, замужем я или нет, шутки, что надо уезжать с севера и дома варить борщи. Виктория Мартынова инженер-нефтяник

Непристойные предложения

Я воспринимаю всех мужчин, которые со мной работают, как коллег. Кто-то меня чему-то учит, кого-то я могу чему-то научить. Страха ни к кому не испытываю, считаю, что мы — одна команда. Работа нефтяником вообще сплачивает сильно.

Но, скажем так, недопонимания тоже случались. Знаете, бывает, что общаешься с человеком, проявляешь интерес к работе и подходишь с вопросами о рабочем процессе. А коллега видит в этом нечто иное, какое-то внимание с твоей стороны. На фоне этого возникают некоторые неприятные моменты. Да, такое у меня было. Общение с тем мужчиной я просто прекратила, и всё.

Карьеру развивать сложно

Я убеждена, что у женщин и мужчин разный склад ума и, соответственно, разный подход. По моим наблюдениям, девушки системно подходят к работе, а мужчины — хаотично. Но у и у тех и у других свои преимущества, поэтому именно в паре работают идеально.

Суровые вахтовые условия нравятся Виктории Источник: Мария Антюшева / Dream by Wombo











Но делать карьеру в нефтянке, если ты девушка, сложнее. Недавно мне бывший коллега сделал предложение о работе, отправил мое резюме, а через некоторое время ответил: «Не получится, у нас пошла антидевочковая политика».

О таких табу я слышала в нескольких компаниях. В одной руководитель прямо говорил: «Пока я тут работаю, женщин в офисе не будет». Это негласно, но знают о запрете все. Объясняет начальник это тем, будто женщины более эмоциональные и всё пропускают через себя, а мужчины более черствые.

Одна из моих коллег специально меняла проект, потому что не могла никак продвинуться по карьерной лестнице. Я считаю, что чувствуются в данном случае, конечно, нотки какого-то сексизма.

Я и сама на протяжении полугода спрашиваю у руководства, какой карьерный рост у женщины из полей в данной компании. И мне пока не знают, что ответить, — не было такого примера.