В Красноярске выпускница хотела подработать моделью для маркетплейса, а ее заманили в вебкам-студию

Девушку заманили обманом Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











К нам обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, как ее пытались заманить в вебкам. У нее выманили паспортные данные и завели ей аккаунт на сомнительном сайте, а потом сказали, что для удаления анкеты надо «проработать» 12 часов.

Назовем девушку, допустим, Катя. Этим летом она окончила школу и стала искать работу. Зашла на платформу с вакансиями и нашла объявление под названием «Модель для маркетплейсов». Там был указан адрес офиса — Мартынова, 47. В объявлении обещали «учaстие в видео-съeмкax для pазличныx маркетплейсов и брендов», профессиональное фото- и видеооборудование, а также оплату — 2500 за съемку. При этом опыт работы не требовался.

Девушка откликнулась на вакансию, после чего ей в WhatsApp написала некая Виктория, назвавшая себя HR-специлистом. Катя показала нам всю переписку. В переписке она специально уточнила, не вебкам ли это? Ее заверили, что никакого вебкама и контента 18+ не будет, что предстоит рекламировать одежду, украшения и другие товары.

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Кате скинули ссылку на сайт modelinelook.ru, якобы это сайт модельного агентства. При этом на портале нет никакой информации, никакого портфолио, только электронный ящик для связи.

На собеседование Катю попросили взять паспорт — якобы для составления официального договора.

— Я приехала на Мартынова, 47. Офис был на первом этаже, вход по пандусу с красными перилами, никаких вывесок нет. Обычный офис, там была девушка, она меня сфотографировала на телефон, а потом сфотографировала мой паспорт рядом с моим лицом. Потом стала задавать странные вопросы: «А есть ли у вас парень? а есть ли у вас отец?», я говорю: «Зачем вы это спрашиваете?», она отвечает: «Ну, мы просто дружим со всеми девочками, узнаем друг друга поближе». Я еще раз спросила, не вебкам ли у них. Она говорит: «Нет, нет, у нас всё законно, никакой эротики, ничего такого 18+», — вспоминает Катя.

Кате объяснили, что ей нужно будет рекламировать товар на стриминговых платформах. Ей сказали приходить на «стажировку», назвали адрес — Красная площадь, 9а. Это жилой дом с дорогими квартирами, на первом этаже находятся разные организации. Однако, когда Катя подошла к дому, то выяснилось, что ее пригласили не в фото-студию, а в квартиру на шестом этаже третьего подъезда.

Красная площадь, 9а Источник: «Яндекс-Карты»











— Меня встретила девушка-куратор, проводила в комнату, где перед ноутбуком стоял пуфик. Никаких товаров, которые якобы надо было рекламировать, там не было. Мне включили сайт, он назывался «Стрипчат». Мне сообщили, что там уже создана моя анкета со всеми моими данными. Я хотела уйти, но девушка-куратор сказала: «А вдруг твои родители найдут твою анкету на этом сайте?». Она сказала, что удалить анкету с сайта невозможно, если не провести стрим минимум 12 часов. Дальше она ушла на кухню, а я стала общаться на сайте с каким-то мужчиной. Он не говорил по-русски, поэтому мы переписывались с помощью гугл-переводчика. Естественно, он пытался перевести разговор на интимные темы. Короче, я полазила по этому сайту и нашла, как удалить свою анкету, — говорит Катя.

Удалив анкету, она тихо вышла из квартиры.

— Я хочу предупредить молодых девушек, потому что они заманивают к себе, а потом врут, что анкета не удаляется, пока 12 часов не проработаешь, — пояснила Катя.

Мы написали Виктории, HR-специалисту, вот что она ответила:

— Наша студия никогда не занималась вебкамом. У нас имеется лицензия и девушки имеют официальное трудоустройство и белую зарплату, — написала нам Виктория.

Также мы позвонили девушке, которая проводила собеседование на Мартынова, она заявила:

— Во-первых, с чего вы решили, что это вебкам-сайт, а во-вторых, я не буду давать никаких комментариев по этому поводу, — отрезала девушка.