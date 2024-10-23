«10 месяцев задержки»: шеф-повар и управляющая спа-отеля разозлились на начальника — их оставили без денег

Бывшие сотрудники утверждают, что их оставили без заработанных денег Источник: Наталья Тихонова / 2GIS











Несколько бывших сотрудников отеля «Крона» в Бердске обвинили руководство компании в регулярных задержках и невыплате зарплаты при увольнении. Как рассказал НГС бывший шеф-повар ресторана при отеле Олег Ю., он проработал в заведении около десяти месяцев.

«124 тысячи мне не доплатили»

— Устроился я туда в конце января этого года, работал шеф-поваром в ресторане при отеле «Крона». Изначально мне сказали, что есть официальное трудоустройство: по договору я буду получать 24 тысячи рублей. Я сначала отказался, на что мне сказали, что будет ещё «чёрная» часть зарплаты — так называемая мотивация при выполнении задач. В результате на протяжении десяти месяцев каждый месяц была задержка зарплаты вне зависимости от того, «белая» она или «чёрная», — говорит собеседник.

Бывший сотрудник утверждает, что значительную часть денег ему не выплатили после увольнения.

— Я доработал сезон, устал от постоянных задержек и решил уволиться. Предупредил заранее, написал заявление, догулял отпуск. И при увольнении мне выплатили официальную часть зарплаты, а остальное — отказались без объяснения причин. Ещё 124 тысячи мне не доплатили. Я связывался с начальником лично, чтобы узнать, что не так, на что он крикнул мне в трубку: «пошёл вон» и всё, — объяснил Олег Ю.

Сибиряк считает, что ещё одной причиной, по которой сотрудники увольнялись из отеля, стало отношение руководства.

— Если не брать в расчёт задержки, со стороны начальника было неадекватное общение. Мог позвонить моим коллегам по телефону и обматерить, сказать всё, что он думает. Мог заставить людей менять статусы или фотографии в соцсетях просто потому, что они ему не нравятся. Я, например, нанимал себе су-шефа, классного специалиста, но её уволили, потому что у неё на аватарке был курящий Путин, — добавил бывший сотрудник.

«Выбивала деньги на протяжении месяца»

Ещё одна собеседница НГС утверждает, что ей пришлось выбивать зарплату на протяжении месяца после увольнения. Уйти из отеля управляющая также решила из-за регулярных задержек выплат и отношения начальства.

— Я работала управляющей с января по июль. В сезон обещали платить около 200 тысяч рублей — но я ещё временно исполняла обязанности управляющей отеля. По итогу мне выплатили тысяч 50 при увольнении. Были моменты задержки на регулярной основе — бывало и месяц ждали. Были достаточно долгие разбирательства в самой организации по поводу невыплаты денег. Причины одни и те же: нет денег, кредиты, счета заблокированы. Уволилась потому, что все обязанности на меня свалили, ну и отношение было скотское. Собственник не умеет общаться с людьми: орёт без конца, всё время на матах. При этом всё это не за какие-то проступки — просто так звёзды сошлись, это человек настроения. Уважающий себя человек такого позволять не будет. Я уволилась, мне какой-то расчёт упал на карту, но потом я ходила и выбивала свои деньги на протяжении месяца. Когда я начала угрожать всеми инстанциями, мне сделали доплату, — говорит бывшая управляющая.

«Не было, чтобы прямо совсем не платили»

Другая бывшая сотрудница, попросившая не указывать срок работы в организации и её должность, отметила, что проблемы с выплатами начались в текущем году.

— Я достаточно давно там работала, уволилась недавно, но так и не получила всю выплату по зарплате и компенсации отпуска. Пока что мне напрямую не было сказано, что ничего не заплатят. На моей памяти ещё не было такого, чтобы кому-то не выплатили зарплату вообще. Да, невовремя, спустя два месяца, но выплачивали. Тяжёлое финансовое положение у организации. Так было не всегда, но особо заметно стало с начала этого года, — уточнила женщина.

На сайте отеля сказано, что он принадлежит ООО «Макси-Трэвел», которой управляет бердский бизнесмен Игорь Супрун. Он открыл его в 2012 году. Выручка компании за прошлый год составила почти 100 миллионов рублей, чистая прибыль — около 40 миллионов. Также предприниматель занимается недвижимостью в нескольких регионах. Игорь Супрун не ответил на несколько звонков и сообщений корреспондента НГС. Редакция направила запрос, чтобы получить комментарий.