«Экспертиза сказала: это не моя подпись»: врач и клиника в Новосибирске поспорили из-за денег и вип-клиентов — дошло до суда

Версии как врача-косметолога, так и клиники, где она работала прежде, звучат более чем убедительно. Оценивать их правдивость будет суд Источник: социальные сети Елены Мулявиной, belucce.ru











В Новосибирске развивается бурный конфликт между известным врачом-косметологом и ее бывшим работодателем. Елена Мулявина утверждает, что клиника Be Lucce не доплатила ей почти 11 миллионов рублей, да еще и подделала ее подпись в документах. Представитель клиники парирует, что зарплату бывшей сотруднице урезали не без причин — более того, она якобы попыталась увести за собой вип-пациенток. В попытках доказать собственную правоту врач и клиника уже дошли до суда и журналистов. НГС пообщался с обеими сторонами многомиллионного трудового спора.

«Постоянно выставляли дебилом»

В 2019 году врач-косметолог Елена Мулявина устроилась на работу в недавно созданную клинику эстетической медицины Be Lucce. Доктора приняли с распростертыми объятиями: кандидат медицинских наук с огромным стажем, огромным количеством рекомендаций на различных сервисах отзывов о медиках, и главное, как утверждает сама доктор, — с собственным пулом пациентов. Женщины ей доверяли и готовы были платить за поддержание и возвращение красоты и молодости большие, а то и просто огромные деньги.

Под брендом Be Lucce работает компания ООО «Эстетикмед», основанная в 2019 году. Директором, по данным сервиса Rusprofile, является Татьяна Сивильгаева, единственным владельцем — Наталья Воробьева, также являющаяся учредителем ряда других частных медицинских клиник (всего 15 юридических лиц). Основной вид деятельности — деятельность больничных организаций. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 63 миллиона рублей, чистая прибыль — 3 миллиона рублей.

Пациенты не устают хвалить Елену Мулявину за мастерство. Впрочем, претензий к ней никогда не возникало и у работодателя Источник: prodoctorov.ru











Условия звездному доктору предоставили соответствующие: помимо зарплаты Елена Мулявина с работодателем договорились на «роялти» — 35% от той выручки, что она принесла клинике. Но продлилось это удовольствие всего пару лет, а затем доходы женщины упали.

— Летом 2022 года руководство сменилось. И когда я пришла познакомиться в кабинет нового директора [Татьяны Сивильгаевой, до нее клиникой руководила Наталья Коротеева. — Прим.ред.], первое, что она меня спросила, — за что мне нужно платить такие деньги. Начала говорить, что им столько платить врачам невыгодно, — утверждает Елена Мулявина. — А я на момент открытия этой клиники была ее фронтменом, внесла достойную лепту в ее развитие своим профессионализмом, именем, своей клиентской базой.

По данным сервиса Rusprofile, среднемесячная зарплата в ООО «Эстетикмед» в 2023 году по сравнению с 2022 действительно упала почти вдвое, на 50 тысяч 60 рублей, составив 55 тысяч 548 рублей.

Елена говорит, что категорически заявила: если ее доходы упадут, она немедленно уволится. По ее словам, руководство якобы пошло ей навстречу, сформулировало посильный план по выручке, предложило взять дополнительный день работы и увеличить процент более дорогих аппаратных косметологических процедур. Доктор согласилась. Но почти сразу она заметила: денег на карточку стало приходить меньше.

— Я же за эти три года, что работала в Be Lucce, выучила, какая была зарплата. [Но после изменения условий] получаю зарплату, сравниваю с той, какая была по условиям первого трудового договора, а она меньше на 15, 20, 30 тысяч. Летом доходило и до 70 тысяч разницы! — возмущается доктор. — Я переписывалась с директорами, все переписки у меня есть. Мол, ребята, мы же договаривались, я выполняю все ваши условия, почему у меня снизилась зарплата?

По словам Елены Мулявиной, четкого ответа она не получила и за полтора года. Все это время она не подписывала дополнительное соглашение к трудовому договору и сама считала, сколько заработала для клиники, чтобы высчитать из этой суммы собственный доход.

— Я вела «кассу»: писала, сколько процедур выполнила за смену. Но каждый раз зарплата, которую я фактически получала, была меньше той, которую я должна была получить. Несколько раз я отслеживала ошибки, и всякий раз они были не в мою пользу, — утверждает Елена Мулявина. — В итоге в отношении меня начался настоящий газлайтинг. В январе я иду в отпуск, получаю отпускные, потом спрашиваю, где моя зарплата. А мне в ответ: «Елена Владиславовна, вы меня пугаете, вы ее получили». Постоянно выставляют тебя каким-то дебилом, конкретным дураком. И я месяц доказывала, что не получала свою зарплату.

Врач-косметолог активно продвигает в социальных сетях свой личный бренд. На многих снимках она в медицинском костюме с бейджем клиники Be Lucce Источник: социальные сети Елены Мулявиной

Спустя полтора года косметолог сдалась и обратилась к юристу и финансисту, чтобы понять, действительно ли ее трудовые права нарушают, и, по ее словам, получила утвердительный ответ. Она запросила рабочие документы, в том числе и то самое дополнительное соглашение к трудовому договору, которое стало корнем всех ее бед. В документе стояла ее подпись.

— Во-первых, я его не подписывала. Во-вторых, я же вижу: это не моя подпись. Мы сделали досудебную экспертизу, которая сказала: это не моя подпись, это подделка, — говорит Елена Мулявина, предоставив в распоряжение редакции НГС копию заключения эксперта.

В суде такой документ принять как доказательство не могут, зато могут принять во внимание и назначить проведение аналогичного исследования.

Женщина действительно обратилась в суд, чтобы взыскать с работодателя деньги, которые она по собственным расчетам недополучила: порядка 7,5 миллиона рублей (в итоге вместе с пеней вышло 10,7 миллионов). Но на этом история не кончилась: новые работодатели Елены Мулявиной получили от клиники Be Lucce письма о том, что доктор активно переманивает пациентов (копии имеются в распоряжении редакции).

— Мулявина неоднократно обращалась к клиентам клиники Be Lucce с предложением об оказании косметологических услуг в вашей медицинской организации. […] Такие действия Мулявиной являются незаконными и наносят ущерб как нашей клинике, так и режиму сохранности персональных данных наших пациентов, — указано в письме, подписанном директором Be Lucce Татьяной Сивильгаевой.

— Клиенты имеют право ходить в разные клиники, — категорически не согласна Елена Мулявина. — Я пришла в эту клинику со своей клиентской базой. Вот это письмо — это такая угроза: «мы тебя как врача уничтожим».

Она утверждает, что действительно писала пациентам, но только своим. Если и есть единственный факт попытки переманить чужого — так это единичный случай, ошибка при рассылке в мессенджере.

«Она готовилась к подаче иска заранее»: версия работодателя

У бывшего работодателя Елены Мулявиной, руководства клиники Be Lucce, на сложившуюся ситуацию взгляд совсем иной. Как рассказал представляющий интересы компании адвокат Сергей Беседин, с ноября 2022 года доходы Елены Мулявиной действительно снизились — как и у всех остальных сотрудников. Правда, другие доктора якобы отнеслись к этому с пониманием, ведь причина была более чем уважительной: альтернативой стали бы не прежние зарплаты, а поиск новой работы.

— На момент установления трудовых отношений Елене Владиславовне был установлен оклад плюс был районный коэффициент, и с 7 месяца деятельности она должна была получать роялти — процент от выручки, — рассказал Сергей Беседин. — В 2021 году учредитель стал наблюдать следующую картину: выручка растет, а с прибылью совсем другая ситуация. Клиника работает «в минус».

Владелица компании заказала аудит своей финансово-хозяйственной деятельности, и аудиторы пришли к выводу (копия документа есть в распоряжении редакции), что платить даже топовым докторам процент с выручки — неправильно с точки зрения экономики. этот процент высчитывался без учета расходов, связанных с проведением процедуры — на препараты и расходники.

— Если бы клиника продолжала платить работникам так, как платила [до ноября 2022 года], сегодня клиники бы уже не было. Все деньги, которые зарабатывает клиника, уходили на погашение обязательств перед сотрудниками, — уверен Сергей Беседин. — Дело даже не в том, что учредитель не получал бы прибыль. Не было бы возможности обеспечивать простое воспроизводство: себестоимость услуги постоянно растет, а обязательства по выплате процентов от выручки остаются неизменными.

Ситуацию, по словам адвоката, работникам Be Lucce объяснили на собрании коллектива, что подтверждено документально, и остальные врачи, даже если и не обрадовались перспективе, подписали дополнительные соглашения.

Прибыль клиники — информация открытая, на графике видно: в 2022 году Be Lucce действительно была на грани закрытия Источник: companium.ru











Елена Мулявина, по словам представителя клиники, поступила иначе. Она не отправилась искать место работы с зарплатой повыше, но и не стала подписывать документы.

— У прошлого представителя доктора Мулявиной (сейчас представителя она сменила) позиция в суде была непоследовательная, — заявил представитель клиники. — На первом заседании она заявила, что доктор понятия не имела ни о каком дополнительном соглашении. На втором, что соглашение было, но Мулявина его не подписывала. И наконец на третьем, что подпись была сфальсифицирована.

По словам Сергея Беседина, получив в руки в ноябре 2022 года дополнительное соглашение, врач-косметолог забрала документ, чтобы посоветоваться со специалистами, и консультации затянулись на несколько месяцев. На протяжении всего этого времени доктор продолжала работать и получать новую, урезанную зарплату: приблизительно 100 тысяч рублей против 300. Но вопросов, не нарушаются ли ее трудовые права, у женщины якобы не возникало, тогда как обычно сотрудники в таких случаях интересуются, что пошло не так. Или, в конце концов, пишут обращения и жалобы, которых от доктора Мулявиной не поступало, по его информации, ни в комиссию по трудовым спорам, ни в трудовую инспекцию, ни в суд.

Что до якобы поддельной подписи Елены Мулявиной в дополнительном соглашении, то в ее оригинальности сомневается и сам адвокат.

— Как я уже говорил, подписывание затянулось на долгое время. Доктор Мулявина принесла документ, подписанный кем-то от ее имени, — сказал он. — Лично моя точка зрения заключается именно в том, что она готовилась к подаче иска заранее, и ей дали эффективный совет: подпиши не своей рукой.

Он уверен, что первопричиной вышедшего за пределы закрытого медицинского сообщества спора был конфликт доктора с новым директором, а затем Елена Мулявина решила заработать побольше денег. При этом Сергей Беседин заметил, что разобраться, откуда именно взялась итоговая сумма, указанная в уточненном исковом заявлении, невозможно, а расчеты бывшего представителя доктора назвал «бессмысленными».

Кроме того, в предыдущем требовании не учтено, что срок исковой давности по трудовым спорам — не три года, как обычно, а год, и потребовала с клиники больше денег, чем имела право. По словам адвоката, клиника готова идти на мировое соглашение с врачом, но таких предложений пока не получала.

По словам Сергея Беседина, учредитель клиники не ожидала ни иска, ни размера требования. Но еще больше бизнес-леди удивило и разочаровало то, что Елена Мулявина решила вынести внутренний конфликт на публику Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Что до попытки переманить клиентов со старого места работы на новое, Сергей Беседин категорически заявляет, что в случае доктора Мулявиной речь идет не об искренней привязанности пациентов к конкретному врачу, а о недобросовестной конкуренции.

— Украла ли она клиентскую базу? Понятия не имею. Предпринимались ли попытки переключить внимание пациентов с клиники Be Lucce на другую клинику? Да, это подтверждено, — заявил Сергей Беседин. — Пациентка рассказала примерно следующее: «Являлась пациентом клиники Be Lucce, выбор клиники сделала, исходя из собственных критериев, отношений с врачом личного характера не имела, телефон не предоставляла, но в целом у администратора в базе данных были контакты».

По словам адвоката, речь идет о важной для любой клинике пациентке: обеспеченной даме, готовой инвестировать в свою внешность.

Без эмоций

Кто прав, доктор Елена Мулявина или ее бывшие работодатели из клиники Be Lucce, — вопрос открытый, и, очевидно, будет оставаться таким еще очень долго: порой суды по трудовым спорам тянутся годами.

По словам эксперта в области права и управления клиниками косметологии и пластической хирургии Елены Седининой, истории, когда пациенты буквально «перетекают» за врачом (любой специальности) из клиники в клинику встречаются часто. Клиникам они, разумеется, никакого удовольствия не доставляют.

— Сегодня привлечение первичного пациента стоит достаточно дорого, и клиникам хотелось бы, чтобы при увольнении врача пациенты остались именно в клинике, которая просто будет вести запись к другим специалистам, — объяснила Елена Сединина. — Но так не бывает и вряд ли когда-то будет. Клиника никак не может ограничить право пациента на выбор врача и медицинской организации, зафиксированное в федеральном законе.

У пациента есть зафиксированное законом право выбирать доктора, где бы он ни работал Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Чаще всего, уверена эксперт, переход действительно осуществляется «по любви» и по взаимному согласию: врачи и пациенты просто обмениваются телефонами, а потом переписываются через мессенджеры. Правда, в этом случае врачи фактически попадают в ловушку: с юридической стороны они немедленно превращаются в операторов персональных данных, но взять с пациента согласие на их сбор и обработку никакому нормальному человеку в голову, естественно, не приходит.

Но и случаи пресловутой недобросовестной конкуренции тоже встречаются.

— Если кто-то утверждает, что украли его базу пациентов — это как минимум должно быть доказано в рамках закона. Только вот доказать сложно и удается далеко не всегда. И причин этому много, в том числе связанных с нарушениями как самих клиник, так и врачей (не санкционированный доступ и копирование информации), — рассказала Елена Сединина. — Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств, которые надо установить в рамках закона без эмоций, что в таких конфликтах удается не всегда.

По словам эксперта, в большинстве клиник установлены медицинские информационные системы, которые должны соответствовать требованиям закона о персональных данных, приказа Минздрава о требованиях к соответствующим системам №9110н и ряда других правовых актов, но далеко не все клиники способны обеспечить неприкосновенность информации. Порой через профиль тестового администратора может зайти любой сотрудник клиники, и тогда сохранность персональных данных превращается в пшик.