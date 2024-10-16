«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей

Часто в Сети обсуждают зарплаты учителей и воспитателей, а что по поводу младшего персонала? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Недавно вышло исследование, в котором говорится, что средняя зарплата в Краснодаре превысила 75 тысяч рублей. Но далеко не все в городе и в целом на Кубани зарабатывают такие или хотя бы близкие к этому значению деньги.

Например, в одной из станиц края повар в детском саду получает… 16 200 рублей. Нет, это не шутка. Женщина, которая работает за такую зарплату, согласилась для портала 93.RU анонимно рассказать, как годами никто не видит в мизерных зарплатах проблемы и как у нее получается выживать на эту сумму.

8 часов на ногах с 10-литровым кастрюлями

По образованию я технолог хлебопекарного производства. В 90-е зарплаты не платили, а в садах хоть что-то было — 900 рублей. И вот уже около 20 лет работаю в детских садах. Я обожаю детей. Стараюсь, чтобы ребята не уходили из садика голодными, зелень из дома принесу, фрукты, когда сезон. Чтобы им вкусно было.

У нас, поваров, две смены, первая — с 06:00 до 14:00, а вторая — с 08:00 до 16:00. Это восемь часов, полный рабочий день. На бумажке зарплата 19 200 рублей, нам и приказы принесли, что мы столько получаем. Но мы не видим эти деньги, потому что отсюда вычитается подоходный налог, еще процент в профсоюз, и в итоге я получаю 16 200…

За такую зарплату я прихожу с утра, готовлю завтрак: каша, чай; обед: первое, второе третье, раздаю детям. Всё на ногах, таскаю эти кастрюли 10-литровые, тяжеловато, конечно. Спина болит, вот с уколами на работу ходила, колола. И на ногах варикоз, надо делать операцию, но опять же на какие деньги…

Воспитатели и учителя — люди, а мы?

Не знаю, как там власти считают так зарплату… На минималку нас посадили, и всё. Мы зависим от МРОТ. Вот с нового года обещают поднять до 22,4 тысячи, но это на бумажке, а после вычета налога я буду получать 19 тысяч, то есть ту сумму, которую мне должны платить по идее сейчас.

А у воспитателей намного больше зарплата. Это и обижает, учителей и воспитателей хоть как-то замечают, повышают им зарплаты, премии дают, а вот младший персонал никому не нужен. У нас ко Дню учителя педагоги получают премии. А мы… Если к Новому году дадут хотя бы тысячу — уже радость. Хоть что-то. Тринадцатой зарплаты у нас, конечно, нет.

Что получается: учителя и воспитатели — люди, а мы? Так, подай-принеси, вытри за мной.

Кто-то должен здесь работать

Мне пишут: «Бросайте и уходите». Хорошо, мы сейчас бросим, а кто работать будет тогда? Да и мне уже доработать до пенсии четыре года осталось, куда я пойду? Когда ковид был, я не могла на работу устроиться. Вот требуется повар в кафе, звоню, сразу спрашивают, сколько мне лет, а дальше: «Ой, извините, вы уже не справитесь, вам будет тяжело».

Я даже когда в отпуск уходила в этом году, мне подмену не могли найти. Никто не хочет идти работать за такую зарплату. Очень маленькая. Понятно, что в наше время это копейки. Я всё девочкам говорю, мы не на тех учились. Но кто-то же должен здесь работать? Не мы, так другие.

Режим выживания

Это не жизнь, а выживание. Коммуналку заплачу — 5–7 тысяч рублей, и вот что там осталось?.. Муж у меня — инвалид второй группы без ноги. У него пенсия — 16 тысяч рублей. А надо же еще лекарства купить за свой счет, это вторая самая большая наша трата. Есть дети, но у них своя семья, они не могут нас содержать.

Если нужно купить одежду или технику, то стараемся откладывать, по 500 рублей хотя бы. Уже примерно знаешь, на что уйдут деньги. Если еще 100 рублей останется в кошельке до следующей зарплаты — это счастье. Но, конечно, в кафе сходить мы позволить себе не можем. Приходится как-то выкручиваться. Но у церкви не сидим — и то хорошо.

А что дальше?

После выхода на пенсию я не буду работать, здоровье не позволяет. Я уже сейчас с работы прихожу никакая, тяжко, ноги и спина болят сильно. Но мне 56 лет лет, надо доработать до пенсии четыре года. Я считала на «Госуслугах», у меня сейчас показывает, что пенсия будет около 8 тысяч рублей. Когда мне будет 60, у меня будет 35 лет стажа, а это уже повышенная пенсия. Но, как мне сказали, там добавится около 500 рублей.

Я обычно говорю, что всё хорошо, всё замечательно, а что делать? Жить как-то надо.

А вы бы смогли прожить на 16 тысяч в месяц? Да Нет Это невозможно Я и так живу на похожую зарплату