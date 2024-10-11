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Работа репортаж Железо с паспортом: новосибирские мастера отливают колокола для церкви в Париже — завораживающее видео

Железо с паспортом: новосибирские мастера отливают колокола для церкви в Париже — завораживающее видео

Цена на изделия — 3000 рублей за килограмм

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20 комментариев

Новосибирские мастера готовят для отправки в Париж пять колоколов

Сибирские мастера работают над партией колоколов, которые вскоре зазвучат в Париже. Заказ новосибирцы получили от настоятеля небольшой церкви во Франции, куда часто приходят русские, в том числе и сибиряки. Литейщики Виктор Васильев и Лев Инякин планируют завершить работу над заказом к концу октября, после чего партия из пяти колоколов отправится в Париж.

Рассказываем о сибирских мастерах в видео.

Общий вес «парижской» партии — около 90 кг

Священник из Франции выбрал именно новосибирских мастеров, потому что оценил отлитые ими колокола и захотел такие же в свой приход.

— Он обратился на мануфактуру в Москве, и его не устроили какие-то условия, то ли звукоряд, то ли те колокола были сильно большие. Когда он увидел наши варианты, то решил, что именно это ему подойдет. На сегодня в России пять крупных заводов. Они там делают большие колокола, а у нас — лаборатория. Нам удобнее делать маленькие, — рассказывает начальник технического отдела Сибирского центра колокольного искусства Виктор Васильев.

Каждое изделие — разного размера: от 4,1 до 43 килограммов.

Цены на изделия сильно выросли за последнее время

— Колокола мы сейчас реализуем по цене 3000 рублей за килограмм. Это не коммерческая тайна. Раньше было меньше. Наверное, цены в два раза поднялись за последние несколько лет. Сырьё растёт. Затраты растут. Чтобы отлить один колокол, сначала делается формовка — процесс трудоемкий и долгий. Эти пять колоколов можно формовать в среднем где-то 3−4 дня. Потом неделю будет проходить сушка и после этого уже можно отливать, — описывает процесс Виктор Васильев.

Надо сказать, что процесс литья — это вредное производство. Форму делают из кварцевого песка и фенолформальдегидной смолы. При соприкосновении с расплавленным металлом смола начинает испаряться, вредные вещества, вдыхаемые литейщиком, негативно влияют на нервную систему.

Подготовка формы занимает несколько дней, а сам процесс отливки — около 2 часов

Отливка колокола занимает меньше времени, чем подготовка — около двух часов. Когда форма готова, мастера загружают в печь подготовленный металл, в данном случае — колокольную бронзу.

— В каждом составе присутствует немножко железа, немножко никеля. Если будет олова меньше, чем нужно, то звук уже будет не колокольный, а звук красивого ведерка, тазика, — рассказывает Лев Инякин, литейщик формовщик Сибирского центра колокольного искусства.

Литейное производство принято считать врендым для здоровья

Для исходного сырья используются промышленные шестеренки, силовые муфты, которые вышли из строя — наследие Советского Союза. Это советская бронза с содержанием 10% олова. В течение часа она плавится в печи при температуре около 950 градусов. После этого ее выливают в специальную емкость — чушку, из которой жидкий сплав попадает в форму изделия. Вскрыть ее можно уже через полчаса, но остывать колоколу нужно будет около суток.

— Каждому колокольчику, отлитому в нашем центре, мы присваиваем номер и выписываем специальный паспорт. В нем указана дата отливки, химический состав, вес, диаметр, звуковой спектр и подпись мастера. Мы замеряем и записываем звуковой спектр, чтобы в случае утраты колокольчика по паспорту можно было восстановить и отослать на колокольню именно тот колокол, именно с тем звуком и спектром, который нужен, — отмечает Лев Инякин, литейщик формовщик Сибирского центра колокольного искусства.

В этом году новосибирские мастера отлили 66 колоколов

Всего в России 5 крупных заводов, где отливают колокола. Небольших мануфактур, как у нас — побольше. В 2024 году мастера Сибирского центра колокольного искусства отлили 66 колоколов общим весом более 860 килограммов.

Ранее мы рассказывали, как 80-летняя сибирячка обучает молодежь искусству звонарей.

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Комментарии
21
МАРГО
1 час
Обойдется франция без российских колоколов. Много чести.
Гость
1 час
Классный репортаж))) Новосибирские колокола будут звучать в Париже))) здорово))))))
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