«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии

Настасья Медведева Журналист

Комментарии читателей иногда сильно удивляют Источник: Юрий Орлов/NGS.RU











Профессия журналиста, вопреки мнению простых обывателей, не только интересная и разнообразная, но и довольно сложная. Это постоянный фактчекинг и соблюдение законодательства в условиях перманентных перемен, часто работа допоздна с ненормированным графиком и по выходным, форс-мажоры «в полях», требование сохранять нейтралитет и беспристрастность в темах, где фигурируют конфликты сторон, и многое-многое другое. И ничто так не мотивирует нас каждый день на новые подвиги и свершения, как те, кто всегда рядом, но по ту сторону мониторов и экранов смартфонов — дорогие наши читатели. О том, чем удивляют и поражают они журналистов — в колонке корреспондента НГС Настасьи Медведевой от первого лица.

Осознанный выбор

Я решила стать журналистом примерно в седьмом классе, когда осознала, что ветеринаром мне точно не быть — боюсь крови до обмороков. Я знала, кем буду, когда поступила по гранту вместо журфака на филфак, когда после получала второе высшее экономическое, даже когда пошла во время учебы работать в музей экскурсоводом. Оттуда меня и забрали на телевидение — спасибо старшим коллегам, которые побоялись рассказать на камеру о новой выставке, посвященной первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

Сменив за чуть больше 10 лет работы в СМИ семь изданий, я уверенно могу сказать: работа с читателями — важный момент. Это и обратная связь, и понимание, чего от тебя ждет и хочет аудитория. Случались, конечно, конфликтные ситуации, бывали комичные. Когда я работала в одной из местных газет, нередко в приемные дни приходили милые бабушки, к которым «приходили сквозь стены соседи» или они «фольгой на окнах спасались от инопланетян». Но устроившись на НГС, я поняла — все мои взаимодействия с читателями до этого — просто низкопробная тренировка. Как говориться, «забудьте все то, чему вас учили».

«Отдельный вид искусства»

Читатели нашего сайта — это как отдельный вид искусства. Весьма современного. К ним невозможно оставаться равнодушным. Нет, я очень их люблю. Они мотивируют меня быть лучше.

Например, никто лучше не разбирается в том, как нужно правильно писать. И я очень горда за нашу аудиторию. Порой мне кажется, нас читают исключительно профессора и академики. Ну а как иначе? Читатели НГС без труда определяют с помощью умных камер своих смартфонов, о каком насекомом мы пишем, разбивая вдребезги версии именитых биологов.

Именно наши великолепные читатели всегда найдут все ошибки и опечатки, а заявив о них, оставят ласковые комментарии из серии «Как вас таких бездарей на работу берут? По блату?» или, намеренно исковеркав фамилию автора, посоветуют ехать или идти туда, где мы еще не были. Мне, например, советовали такое: «МедведЬева, езжай в свой аул».

Берет гордость за то, что хоть кто-то в этом грешном мире (конечно, наши читатели) знает, как верно написать любое слово на свете и никогда не ошибается ни в чем. Нам есть к чему стремиться. Это уровень!

Еще больше люблю читать комментарии по поводу внешности и судьбы наших журналистов. Так приятно иногда за чашечкой чая узнать подробности о себе, о которых я даже не помышляла — о том, как меня «уволили с позапрошлого места работы из-за алкоголизма» или как я стою на фотографии, сделанной на Народной премии НГС, «как на Немировича-Данченко». Мне, правда, приятно знать, что нас читают такие осведомленные люди — разбираются в том, как и где нужно стоять. А главное, каким образом следует стоять на конкретно указанной улице.

Вообще нравится подход наших читателей при раздаче героиням наших публикаций комплиментов. Если, например, в заголовке указать, что в статье будут фотографии красоток, можно спрогнозировать одно: эксперты по красоте оставят десятки комментариев с придирчивыми, а порой оскорбительными оценками внешности героинь.

Про шутки за «200» о фигуре и внешности журналисток НГС можно вообще слагать легенды. Лично мне на днях вменили, например, «типичную восточно-казахстанскую внешность». До сих пор терзаюсь мыслями: а какая она, эта типичная внешность для региона Казахстана, где проживает, как и в РФ, больше 100 разных национальностей? Ну, да ладно. Главное, наши читатели знают, остальное — мелочи жизни.

«Продолжайте наблюдения»

Зато, мне кажется, журналисты ощущают себя самыми востребованными людьми на свете одновременно, когда в городе массово отключают отопление из-за аварий или случаются другие катаклизмы. Выключили свет с утра, а к вечеру не дали? Добро пожаловать в персональный ад имени НГС. Редакцию буквально разрывает от писем и звонков нашей аудитории.

— Мы без света сидим уже полдня. Мы утром к вам обращались, свет так и не дали. Сделайте что-нибудь! — настойчиво требуют от нас новосибирцы.

Объяснения о том, что о ситуации мы уже писали, советы обращаться в УК, мэрию или ГЖИ, слова сочувствия и ободрения вызывают только шквал негатива.

— Все с вами понятно, «журналисты» еще называются, — злобно парируют наши читатели.

А нам, видимо, ничего не остается, как взять мультиметр с щупами, пассатижи, набор отверток, стремянку, и ехать возвращать людям свет, тепло, воду и прочие коммунальные радости.

Когда в сентябре в городе начались перебои с подключением отопления, нас буквально завалили жалобами и звонками. До 80 звонков ежедневно! Самое забавное: что в этом случае, что во всех остальных, наши читатели уверены: если на отсутствие отопления в многоэтажке жалуется один человек, будет неплохо. Но вот если позвонят сразу 25 из одного дома — тогда да, точно будет эффект. Уважаемые наши! Это ничего не меняет, кроме того, что нас это отвлекает от работы и сильно мешает заниматься решением ваших проблем.

Умиляют многочисленные письма на рабочую почту из серии:

«Уважаемая редакция. У нас проблемы с мОхинациями со стороны управляющей компании. ПроЗьба освЯтить проблему». В такие минуты хочется надеть рясу, взять кадило, и ответить на послание: «Спасибо за сигнал! Матушка Настасья выезжает на освЯщение мОхинаций. Ждите и продолжайте наблюдение».

Ну и, наконец, вишенка на торте — ответ наших читателей на любой комментарий журналистов о том, что мы, мол, чего-то не знаем или еще не в курсе ситуации:

«В смысле вы этого не знаете? Вы ж журналист! Вы должны знать! По факту обязаны».

Но правда в другом: да, мы многого не знаем, ибо тоже живем эту жизнь, как и все, первый раз. А еще мы тоже устаем на работе, тоже болеем и расстраиваемся, делаем ошибки в текстах и вообще. Нас тоже, как и представителей других профессий, раздражают звонки и сообщения по работе по вечерам, на выходных и во время отпусков. И, да, у нас тоже есть семьи, друзья, любимые питомцы и дела вне работы.

А если честно, то несмотря ни на что мы, журналисты, действительно любим своих читателей и по-настоящему счастливы, когда кому-то помогаем. Нас радуют люди, которые звонят и признаются, что после статьи на НГС им сделали дорогу, которую не могли отремонтировать годами или после новости на нашем портале общественникам удалось пристроить кошку, которой долго не могли найти любящих хозяев. Масштабы проблем не важны — главное, есть изменения или реакции. Пусть даже сама ситуация не изменилась и едва ли изменится, но она вызвала в обществе резонанс. В такие минуты четко осознаешь: ты на своем месте, а значит, живешь не зря. Просто каждому нашему читателю хочется пожелать быть добрее и счастливее. Особенно тем, кто любит комментировать публикации на сайте.