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Работа Нет слесарей и электриков: новосибирские работодатели назвали рабочие специальности, которых им не хватает

Нет слесарей и электриков: новосибирские работодатели назвали рабочие специальности, которых им не хватает

Новосибирские руководители заявили о нехватке рабочих

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15 комментариев

В том дефицитных профессий попал электрики

Новосибирские работодатели назвали самые дефицитные, по их мнению, рабочие специальности. В топ попали слесари, сантехники и даже уборщики.

Опрос проводили специалисты сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» в октябре 2024 года с помощью онлайн-анкетирования среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет из крупных городов России, в том числе из Новосибирска.

— Самый дефицитный работник — слесарь. Такой вариант выбрали 27% опрошенных. В топ специалистов, которых не хватает, также вошли сантехники (23%), уборщики (22%) и электрики (21%). Совсем не ощущают нехватку рабочих специалистов лишь 19% новосибирских работодателей, — указано в исследовании.

Опрос показал, что новосибирцы сталкиваются с дефицитом рабочих достаточно часто (об этом говорят 21% опрошенных), но большинство признались, что легко могут найти нужного специалиста (27%). Трудности периодически возникают у 15% респондентов.

Во время опроса также выяснилось: если бы самим работодателям пришлось обучаться рабочему ремеслу, то каждый пятый пошел бы учиться на электрика (20%), 17% — на сантехника, а 16% — на сварщика.

По словам респондентов, практически в каждом втором случае (44%) мастер просит оплатить работы наличными, но у 46% опрошенных это вызывает определенные опасения. Из них 17% готовы беспрекословно платить такому специалисту из-за дефицита исполнителей, 15% откажутся от работы с мастером, а 14%, перед тем, как согласиться, просят рекомендации от прошлых заказчиков или портфолио выполненных проектов.

41% новосибирцев выступают за то, чтобы улучшить имидж трудовых специальностей в глазах молодого поколения, 34% уверены, что в борьбе с дефицитом кадров нужно повышать оплату как внутри компаний, так и частным мастерам.

Ранее НГС писал о том, каких соискателей боятся новосибирские работодатели. В антирейтинг попали даже женщины детородного возраста и бывшие бизнесмены.

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Комментарии
18
мир во всём мире
20 минут
А вы их на передке поищите, все там
Mr. President
17 минут
куда же это они все подевались)))
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