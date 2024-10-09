Не только люди без опыта: руководители из Новосибирска назвали самых подозрительных кандидатов на работу

Работодатели из Новосибирска опасаются многих соискателей Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Новосибирские работодатели признались, каких кандидатов они бояться брать на работу. В анти-рейтинг попали даже женщины детородного возраста и возрастные соискатели.

Исследование провели аналитики «Зарплаты.ру». Также руководители поделились, собирают ли они обратную связь о соискателях с предыдущих мест работы. Опрос проводили с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах страны, в том числе и в Новосибирской области.

— 53% участников опроса отметили, что для них всегда прием и трудоустройство новых сотрудников — определенные опасения и страхи, — отметили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру.

В анти-лидеры списка кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали люди, слишком часто меняющие работу, они настораживают 71% работодателей. Также компании не очень любят связываться с кандидатами, которые работали в компаниях с плохой репутацией (34%), со слишком юными соискателями (29%), с бывшими собственниками бизнеса (27%) и людьми старше 50 лет (25%).

Люди без опыта работы пугают 24% работодателей, а женщины детородного возраста — 22%. Вызывают сомнения у руководства как слишком спокойные и стеснительные кандидаты (14%), так и слишком инициативные люди (10%). Те, кто больше 7 лет работали на одном месте, вызывают подозрение у 7% представителей компаний, а разведенные люди — у 5%. Настораживают руководителей даже сверхквалифицированные соискатели (5%) и люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (3%).

При этом 39% опрошенных работодателей часто собирают обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы. Иногда это делают 36% руководителей, редко — 18%, а никогда — 7%. Вместе с тем выяснилось, что только 26% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.