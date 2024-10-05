Студентка помогает новосибирцам решать некомфортные вопросы — она назвала себя «ответственным взрослым»

Алина не понаслышке знает, что неприятные, а подчас страшные дела проще делать, когда кто-то держит тебя за ручку Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Жительница Новосибирска Алина придумала необычный способ заработка. Она решила стать «ответственным взрослым» для тех, кто давно обзавелся паспортом, но все еще не знает, как жить эту жизнь. Девушка готова записать клиента на прием к врачу, заказать или получить за него документы в МФЦ и даже за ручку отвести в поликлинику, если самому ему слишком тревожно. Предложение необычное еще и потому, что саму Алину можно назвать взрослой лишь с натяжкой — девушке всего 17. Журналистка НГС связалась с автором объявления и ее мамой и узнала, откуда взялась идея помогать застенчивым интровертам.

«Скорее подработка-шутка, чем доход»

Странных объявлений на Avito не счесть. Там можно найти предложения услуг суетолога, свадебного кринж-фотографа или даже решалы. Или услуг «ответственного взрослого».

За небольшой гонорар от 300 рублей автор объявления Алина обещает обеспечить поддержку в важных, но неприятных бытовых делах, которые могут вызвать и временную оторопь, и полную прострацию. Девушка обещает записать по телефону на прием к врачу, если вам тяжело звонить по телефону, сходить за документами или даже проводить в поликлинику.

Алина готова сделать звонок для того, кто едва решился на переписку Источник: avito.ru

Есть только один нюанс: Алине всего 17, она — студентка колледжа, и объявление разместила скорее в шутку.

— Я однажды увидела, кажется, в Twitter пост о том, что уже взрослым людям все равно хотелось бы, чтобы был такой ответственный взрослый, который сможет позвонить вместо них куда-то, — рассказала девушка. — [Помощь] для таких людей, которым страшно созвониться, поговорить телефону, заказать документы, сходить к врачу. Я не знаю каких-то юридических, например, тонкостей, но и не должна знать. Мое дело — сходить с человеком туда, где ему некомфортно, оказать моральную поддержку.

Алина говорит, что несмотря на то, что объявление написано достаточно подробно, чаще всего ей звонят не для того, чтобы сделать заказ, а чтобы уточнить, не шутка ли предложение. А иногда просят полноценно вникнуть в серьезные жизненные проблемы.

— Иногда обращались с такими просьбами, которые я точно выполнить не могу: решили, что я — юрист, и помогу землю оформить. А один раз человек написал и позвал выпить вместе. Но это уже тоже не ко мне, я отказалась, — рассказала девушка. — Рассказать о своих клиентах я не могу — выясняю только самое необходимое: на какое время удобно записаться, куда, когда. Но возраст у людей самый разный.

Алина мечтает стать иллюстратором компьютерных игр, а пока учится в колледже на дизайнера Источник: Алина











По словам Алины, она полагала, что ее помощь потребуется в первую очередь ровесникам, которым проще написать в мессенджере, а телефонный звонок уже вызывает напряжение. Но оказалось, что обращаются к ней люди самых разных возрастов. Правда, клиентами в итоге становились далеко не все: с публикации объявления 13 сентября доход едва составил тысячу рублей.

— Пока это скорее такая подработка-шутка, нежели денежный доход, — честно призналась Алина. — Родители, думаю, меня за это точно не осудят. Во всяком случае, когда я рассказала маме, она ничего плохого мне не сказала. И друзья сказали, что это интересно и прикольно. Вообще, я конечно, не собираюсь этим все время заниматься. Я учусь на втором курсе колледжа на дизайнера, уже несколько лет я мечтаю рисовать иллюстрации для [компьютерных] игр.

Однозначного ответа, как получилось, что в свои 17 лет Алина может быть ответственным взрослым для других взрослых, нет. Девушка говорит, что просто с детства очень общительная. Может, давным-давно в детстве она и боялась звонить по телефону, но сейчас — уже точно нет.

«Иногда бывает сложно позвонить»

Мысль о том, что Алина — просто старшенькая в многодетной семье, не оправдывается. Девушка — единственная дочка Натальи, но у нее все же есть уникальный опыт наблюдения за чужой ответственностью: сначала многочисленные проблемы маленькой семьи решала Наталья, а Алина наблюдала за мамой. Но девочка слишком хорошо знает, как иногда хочется, чтобы просто кто-то постоял рядом и сказал что-нибудь одобряющее.

— У Алины есть особенности со здоровьем (тяжелая степень сколиоза), и видимо, когда мы с ней проходили всё связанное с этим, — то рентгены, то врачи, то корсет — она как-то поняла, что иногда бывает очень сложно позвонить, сходить, зайти в кабинет, — объясняет женщина. — Потом мы с ней беседовали очень долго. Я выясняла, как она этот стресс ощущает, почему ей страшно. Алина говорит: «Мам, пойдем со мной», — вот как все дети любят. А я отвечала, мол ты попробуй уже сама.

По словам Натальи, привыкала дочка довольно долго, но сейчас «ребенок» уже взрослый, студентка. Она живет уже почти самостоятельно, поближе к месту учебы, и сейчас Алине не лишние ни карманные деньги, ни ощущение того, что она занимается чем-то полезным — пусть и немного смешным.

— Алина, видимо, поняла, что когда готовые помочь люди есть рядом — это важный момент в жизни, — гордится дочкой Наталья. — Хорошо, если это близкие и друзья. Тяжело, когда вообще никого нет. Мы обсуждали момент, [что делать], если человек заболел элементарно, а ему за лекарствами сходить некому. Даже я, здоровая женщина, но если заболела бы с температурой 40, в аптеку уже бы не пошла. Тут только просить родственников, друзей, коллег по работе.

Мама очень боялась, что Алина в колледж поступить не сможет. Но оказалось, что упорства (и ответственности!) девочке не занимать Источник: Алина











Наталья уверена, что у дочки хватит уверенности и хорошей упертости на любое дело, за которое она возьмется: когда в школе Алину и ее одноклассников напугали сложностями с поступлением, и она вместо 10 класса засобиралась в колледж, смогла не только быстро определиться с профессией, но и так же стремительно подготовиться к поступлению на не самую простую специальность.

— Я предложила ей получить базу в художественном направлении. В итоге она прошла творческий конкурс, и нас приняли, хотя она в художке только два года в детстве училась. Но она сама подготовилась, я вообще удивлена была: все эти цвета, тени… Алина буквально проглатывала всю эту информацию, сама искала ее в интернете, готовилась все лето — и сейчас учится. Честно сказать, я сначала не верила, что она сможет соревноваться с детьми, которые много лет рисовать учились, — признается Наталья.

Будет Алина работать после колледжа или пойдет учиться дальше — уже непосредственно рисовать игровых персонажей, пока ни мама, ни дочка не знают. Но есть большая вероятность, что опыт «ответственного взрослого» станет для девушки не менее полезным, чем образование — или просто останется приятным воспоминанием о студенчестве.

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