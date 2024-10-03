«Наш учитель получает 30 тысяч рублей»: новосибирцев удивили зарплаты педагогов, которые озвучил минобр

В Минобре НГС ответили, что средняя зарплата учителя в Новосибирске — более 65 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают публикацию НГС о средней зарплате учителей в городе и области. НГС собрал самые интересные комментарии, которые наши читатели оставили под материалом.

Ранее в министерстве образования Новосибирской области рассказали, что средняя зарплата школьного учителя в регионе составляет 55 038 рублей, в Новосибирске — 65 645 рублей. При этом в министерстве заявляют, что к концу года средняя зарплата педагогов в области достигнет 62 867 рублей, в столице Сибири — 77 349 рублей.

Новосибирцы рассказали о своих знакомых педагогах, которые получают зарплату ниже средней.

— Интересно, почему же наш учитель получает около 30 тысяч рублей, работая на 1,5 ставки? — Задается вопросом Обозреватель.

— У меня жена — учитель высшей категории, работает пять дней в неделю с 8:00 до 18:30, и в субботу до обеда. По часам получается две ставки плюс классное руководство. Зарплата 59 тысяч, — утверждает пользователь с ником am851.

— Получают по 55-60 тысяч те, у кого стаж, категория, и на две ставки пашут, — призывает Гость.

— У меня дочь ушла с преподавательской деятельности, имея при этом классное руководство, из-за низкой зарплаты. Её зарплата не превышала, вместе с классным руководством, 35 тысяч на руки, — заявляет читательница НГС.

Некоторые новосибирцы при этом считают, что указанные минобром цифры — вполне достойная зарплата.

— Хорошая зарплата, как по мне. Я столько не получаю, — пишет Гость.

— Вполне приличная зарплата, надо сказать! Труд учителей должен оплачиваться достойно, — считает один из комментаторов.