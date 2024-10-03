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Работа «Наш учитель получает 30 тысяч рублей»: новосибирцев удивили зарплаты педагогов, которые озвучил минобр

«Наш учитель получает 30 тысяч рублей»: новосибирцев удивили зарплаты педагогов, которые озвучил минобр

По словам властей, в регионе суммы превышают 50 тысяч

844
15 комментариев

В Минобре НГС ответили, что средняя зарплата учителя в Новосибирске — более 65 тысяч рублей

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают публикацию НГС о средней зарплате учителей в городе и области. НГС собрал самые интересные комментарии, которые наши читатели оставили под материалом.

Ранее в министерстве образования Новосибирской области рассказали, что средняя зарплата школьного учителя в регионе составляет 55 038 рублей, в Новосибирске — 65 645 рублей. При этом в министерстве заявляют, что к концу года средняя зарплата педагогов в области достигнет 62 867 рублей, в столице Сибири — 77 349 рублей.

Новосибирцы рассказали о своих знакомых педагогах, которые получают зарплату ниже средней.

— Интересно, почему же наш учитель получает около 30 тысяч рублей, работая на 1,5 ставки? — Задается вопросом Обозреватель.

— У меня жена — учитель высшей категории, работает пять дней в неделю с 8:00 до 18:30, и в субботу до обеда. По часам получается две ставки плюс классное руководство. Зарплата 59 тысяч, — утверждает пользователь с ником am851.

— Получают по 55-60 тысяч те, у кого стаж, категория, и на две ставки пашут, — призывает Гость.

— У меня дочь ушла с преподавательской деятельности, имея при этом классное руководство, из-за низкой зарплаты. Её зарплата не превышала, вместе с классным руководством, 35 тысяч на руки, — заявляет читательница НГС.

Некоторые новосибирцы при этом считают, что указанные минобром цифры — вполне достойная зарплата.

— Хорошая зарплата, как по мне. Я столько не получаю, — пишет Гость.

— Вполне приличная зарплата, надо сказать! Труд учителей должен оплачиваться достойно, — считает один из комментаторов.

В августе НГС писал о нехватке учителей в регионе. При этом в некоторых школах предлагают зарплаты в 90 тысяч рублей.

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Комментарии
19
Житель городка
1 минута
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics (с). Классика жанра: пускай количество танков будет Х, нет мало, лучше Y - у нас все опирается на "среднее по...." : средний показатель жизни неуклонно растет, средний гражданин каждый год отдыхает на Кипре, и т.д.- ну вы поняли о чем я. Недавно по медикам скорой помощи поднимали аналогичную тему- и опять "средняя" укомплектованность бригад, средняя зарплата. Этим средним так удобно прикрываться в отчетах и реляциях... А на вопрос а почему у меня ниже- так ты не дотягиваешь до среднего, извини.
Владимир Епифанцев
7 минут
Опять играет цифрами региональный Минобрнауки. Надо показывать не среднюю и тем более не медианную, а минимальную зарплату, тогда будет видна реальная картина, а она, к сожалению, плачевная. Педагогов должны ценить также, как айтишников.
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