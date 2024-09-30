Иркутск и Красноярск обошли Новосибирск по зарплате — сколько зарабатывают в регионах

Средняя заработная плата в Новосибирске в месяц составляет 75,8 тысячи рублей. Это данные за первое полугодие 2024 года — их опубликовало РИА Новости.
Среди 100 крупнейших городов России Новосибирск занял 35-е место по уровню ежемесячного дохода. На первом месте оказался Новый Уренгой с ежемесячными заработными платами 156,3 тысячи рублей. Москва заняла третью строчку, а Санкт-Петербург — 11 место.
Отметим, что среди сибирских городов занял 4-е место. По Сибири на первом месте оказался Иркутск с показателем по зарплате 85,2 тысячи рублей. На второй строчке Красноярск — 81,9 тысячи рублей, на третьей Томск — 75,8 тысячи рублей.
Ранее в Новосибирской области выросло число вакансий с заработком от 150 тысяч в месяц. Самое большое количество предложений с высокой зарплатой приходится на курьеров.