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Работа Иркутск и Красноярск обошли Новосибирск по зарплате — сколько зарабатывают в регионах

Иркутск и Красноярск обошли Новосибирск по зарплате — сколько зарабатывают в регионах

Среди 100 российских городов наш город занял 35-е место

858
11 комментариев

Самые высокие доходы в Сибири у жителей Иркутска

Средняя заработная плата в Новосибирске в месяц составляет 75,8 тысячи рублей. Это данные за первое полугодие 2024 года — их опубликовало РИА Новости.

Среди 100 крупнейших городов России Новосибирск занял 35-е место по уровню ежемесячного дохода. На первом месте оказался Новый Уренгой с ежемесячными заработными платами 156,3 тысячи рублей. Москва заняла третью строчку, а Санкт-Петербург — 11 место.

Среди сибирских городов Новосибирск на 4-й строчке

Отметим, что среди сибирских городов занял 4-е место. По Сибири на первом месте оказался Иркутск с показателем по зарплате 85,2 тысячи рублей. На второй строчке Красноярск — 81,9 тысячи рублей, на третьей Томск — 75,8 тысячи рублей.

Ранее в Новосибирской области выросло число вакансий с заработком от 150 тысяч в месяц. Самое большое количество предложений с высокой зарплатой приходится на курьеров.

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Комментарии
13
ПЛУТ
1 минута
Это прикол что-ли такой?
mr.Mister.
21 минута
Среди 100 российских городов наш город занял 35 место.... Столичный городок!!
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