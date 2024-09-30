Рабочим этих специальностей платят по 170 тысяч. Работодатели борются с дефицитом кадров, но рост зарплат проблему не решает

Заводские рабочие — сейчас самый дефицитный «продукт» на рынке труда Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Работодатели по всей России поставили на паузу гонку зарплат в борьбе за новых сотрудников, хотя кадровый голод никуда не делся. Деньги по разным причинам больше не могут решить проблему. Теперь директорам заводов и компаний приходится искать другие способы привлечения персонала. E1.RU разобрался, какие инструменты при этом работают эффективнее всего.

Почему зарплаты стали расти медленнее?

— Прошлый год характеризовался таким большим трендом, как зарплатная гонка — работодатели вынуждены были по 4–5 раз за год поднимать зарплату, то есть индексация была чаще, чем раз в квартал. Во второй половине 2024 года этот тренд начал затухать. Очевидно, он не мог продолжаться вечно, — отметил управляющий директор «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Истощающиеся финансовые ресурсы — не единственная причина, по которой теперь зарплаты растут медленнее. Директор кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков иначе объясняет это явление.

— Коммерсанты (если говорить не про большие заводы) до сих готовы участвовать в этой гонке и повышать зарплаты новым сотрудникам, но их останавливает конфликт интересов: как объяснить это увеличение зарплат своим действующим сотрудникам. Они могут сказать: «Сейчас вы берете новых людей на оклад в 100 тысяч рублей, а почему у нас 70 тысяч?» — привел пример Андрей Меньшиков.

Если ты берешь новых людей на повышенные оклады, то придется и действующим сотрудникам их повышать. Работодатели не знают, что с этим делать. Андрей Меньшиков директор кадрового агентства «Меньшиков HR»

Кто из специалистов сейчас в цене?

Между тем ситуация на рынке труда легче не становится. Потребность в сотрудниках продолжает расти, а спрос на рабочие места — снижаться.

Так, по данным «Авито Работы», в первом полугодии 2024 года количество открытых по всей стране вакансий выросло на 50% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Сколько работников не хватает по всей стране, оценить сложно. Как объяснял ранее основатель SuperJob Алексей Захаров, нет никаких методик, чтобы правильно посчитать это.

Зато можно назвать отрасли экономики, которые острее всего испытывают кадровый голод. Такую информацию регулярно публикуют сервисы по поиску работы. Их рейтинги могут немного отличаться, но практически везде в лидерах одни и те же сферы.

По данным «Авито Работы», в топ-3 входят производство, строительство и транспорт, а у HeadHunter кроме производства и рабочего персонала вверху списка оказалась сфера продаж.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Все кадровики как один говорят, что в числе самых востребованных специальностей сейчас — это токари и фрезеровщики. Им обещают едва ли не самые большие суммы: средняя предлагаемая зарплата фрезеровщиков в стране сейчас в районе 170 тысяч рублей. Для сравнения: у хостес, за которых работодатели почти не конкурируют, этот показатель не превышает и 50 тысяч.

Как привлечь кадры?

Андрей Меньшиков считает, что самый эффективный инструмент, с помощью которого руководители предприятий могут переманить к себе специалистов, — это гибридный график работы.

— Это нужно для того, чтобы пару дней в неделю сотрудники могли бы работать из дома, — пояснил директор кадрового агентства.

Работники ценят возможность трудится не только из офиса, но и из дома Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Дмитрий Пучков из «Авито Работы» рассказал, что в последнее время работодатели стали активнее открывать вакансии с расширенным соцпакетом, льготной ипотекой, возможностью переобучения, подработки и переезда в другие регионы. Кроме того, в условиях нехватки кадров предприятия готовы брать к себе пенсионеров, ребят с 16 лет и соискателей без опыта.

И это — далеко не всё, на что готовы пойти работодатели. Недавно мы рассказывали про завод, который стал давать своим специалистам квартиры. Программу запустили на предприятии НИПИГОРМАШ, где после прохождения испытательного срока сотруднику предоставляют жилье в новостройке. В течение следующих десяти лет он должен каждый месяц платить по 10–15 тысяч рублей, а через десять лет — внести еще 5% от стоимости квартиры на момент ее покупки. После этого жилье становится собственностью работника.

На других предприятиях новым сотрудникам обещали работу в Дубае, бесплатный фитнес и другие приятные «плюшки».