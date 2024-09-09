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Работа подробности Работа на море и бесплатная еда — кому в Новосибирске готовы платить 180 тысяч

Работа на море и бесплатная еда — кому в Новосибирске готовы платить 180 тысяч

Специалисты проанализировали вакансии сентября

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10 комментариев

В отеле управляющий должен следить за тем, как с обязанностями справляется персонал

Стали известны самые прибыльные вакансии в сентябре для новосибирцев. Среди них — менеджер, управляющий отелем, повар, курьер и другие. Данные предоставили аналитики портала Зарплата.ру.

Топ возглавила вакансия менеджера IT-проектов в компанию, которая на заказ разрабатывает техническую документацию. Специалисту готовы платить от 120 до 180 тысяч рублей. Соискателю предстоит управлять распределенными командами из 2-4 технических писателей, вести от трех до пяти проектов. Кандидат также должен иметь опыт работы менеджером проектов в IT не меньше года, быть грамотным, владеть базовым уровнем владения этикетом деловой переписки. Работать придется 40 часов в неделю на удаленке, но для желающих есть и офис.

От 80 до 150 тысяч рублей обещают платить мастеру ногтевого сервиса. Взять готовы как начинающего, так и опытного мастера. Сотрудник должен будет знать обработку и стерилизацию, подологию, а с работой в среднем справляться за 1,5-2 часа. Также требуется грамотное общение с клиентом. Работать нужно будет 2/2, 3/2 или 5/2 с 9 до 21 часа.

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От 140 тысяч рублей готовы платить управляющиему отелем. От соискателя требуют высшее образование в гостиничной сфере, менеджменте, экономике, а также опыт работы в должности управляющего/директора/генерального менеджера в сфере гостиничных услуг. Человек должен знать принципы работы служб отеля, основных методов и принципов анализа и прогнозирования и опыт составления бюджетов. Работа предстоит в новом гостинично-ресторанном комплексе в Абхазии в городе Гагра. Там управляющего будут бесплатно кормить три раза в день и предоставят кров.

До 126 тысяч рублей будут платить повару в городе Мирный в Якутии. Работать предстоит вахтой 42/42. Проезд, проживание и питание будут за счет работодателя. Повару предстоит готовить блюда по технологическим картам, соблюдать рецептуры и технологические процессы, санитарные нормы, контролировать качество продуктов.

Курьеру на велосипеде в интернет-магазин будут платить от 85 до 120 тысяч рублей. Предстоит работа сменами от 4 до 16 часов на выбор. Заказы будут поступать в радиусе 3 км, сотруднику нужен телефон с интернетом.

От 60 до 120 тысяч рублей будут платить овощеводу. Ему нужно выращивать растения защищенного грунта и собирать урожай. Работодатель предоставляет бесплатный горячий комплексный обед из 2-х блюд и напитком, а также бесплатную доставку корпоративным транспортом.

От 110 тысяч рублей будет получать главный энергетику. В его обязанности входит эксплуатация торгового центра – обслуживание и контроль вентсистем, ИТП, вентиляции, работа с подрядчиками, контроль за ежемесячным ТО. Требуется среднее или высшее техническое образование, допуск по электрике 4-5 разряда, умение читать проекты, схемы. График 5/2.

Ранее НГС писал о том, что новосибирские компании назвали дефицитные специальности. 30% новосибирских руководителей планируют нанимать дополнительных сотрудников.

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Комментарии
10
mirror
9 сентября 2024, 18:19
Курьеру на лисапеде 120 тыр и главному энергетику от 110 тыр. Всё понятно в этом царстве. Да и никто платить не будет такие деньги, оклад в лучшем случае 40-45 тыр, остальное "сдельное". Работы нет, а пенсионный возраст цать поднял.
281039012
9 сентября 2024, 17:47
да ни кто эти деньги платить не будет, на заборе тоже написано.
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