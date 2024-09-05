Директора заводов в панике от кадрового голода. Предприятиям страны нужны десятки тысяч сотрудников

Сварщики — одни из самых востребованных специалистов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











На Урале не осталось ни одного завода, который не пострадал от острого дефицита кадров. Предприятиям Свердловской области сейчас не хватает десятков тысяч сотрудников. Особенно нуждаются в работниках металлургические и машиностроительные предприятия. Наши коллеги из E1.RU разбираются в проблеме, которая возникла на всех крупных предприятиях страны, на примере своего региона.

Кого не хватает?

— Практически всех специальностей не хватает. Самый большой запрос на станочников разной квалификации, сборщиков и сварщиков, — рассказал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Еду в лифте. Два звонка — меня поймали директора крупнейших заводов региона: «Помоги найти людей, не можем найти!» Андрей Беседин президент Уральской торгово-промышленной палаты

По словам главы УТПП, кроме рабочих, заводам нужны специалисты интеллектуального блока — конструкторы и разработчики. Дело в том, что средний возраст таких сотрудников уже достаточно велик и скоро многие из них уйдут на пенсию, а смены им среди молодежи практически нет.

— Потребности в тех, кто нужен на производстве, такие, что есть тревога. Начинается битва предприятий. В одном из районов Екатеринбурга четыре предприятия устроили такую биржу труда, что работники неделю трудятся на одном предприятии, потом на другом им предлагают тысяч на 20–50 больше, они переходят и ждут следующего предложения. Человек становится легионером. Зарплаты нелогичны с точки зрения себестоимости. Это хорошо только для конкретного сварщика или станочника, потому что цена его труда каждый день прирастает, но в целом это очень опасная штука, — заявил Андрей Беседин.

По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, работодатели сейчас нуждаются в 61,9 тысячи сотрудниках, в то время как на учете в службе занятости стоят всего 10,1 тысячи человек. Уровень безработицы — всего 0,48%.

Как следует из статистики сервиса HeadHunter, 20% размещенных вакансий приходится на рабочий персонал, еще 16% открыто в сфере производства и сервисного обслуживания. Эти отрасли острее всего нуждаются в кадрах.

Больше всего страдают металлургия и машиностроение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Куда делись работники?

О причинах кадрового голода эксперты говорили на встрече перед HR-форумом Big Fish, который пройдет в Екатеринбурге 19 сентября. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

Год назад программный директор HR-форума Big Fish, CEO экспертной группы «Имбирь» Анна Афонина отмечала, что тогда с нехваткой кадров столкнулись около 60% предприятий, а сейчас она утверждает, что проблема актуальна уже для всех работодателей.

— Мы на пике сложностей: демографическая яма, кто-то ушел на СВО, еще какая-то часть людей уехала [за границу]. Гигантскими темпами растет число самозанятых и фрилансеров. Образование массово производит специалистов, которые сразу в отраслях не применимы, их нужно переучивать, адаптировать. Так что тут сложение нескольких факторов, — отметила Анна Афонина. — Так или иначе по каждой специальности есть дыра, куда ни ткни — везде одинаковая картина. Все у всех перекупают работников.

Такая ситуация наблюдается не только на Урале, а по всей стране, утверждает независимый демограф Игорь Ракша. Одна из причин кадрового голода — демографическая яма.

— В нулевые и девяностые рождалось мало детей. Теперь эти люди выходят на рынок труда, а более многочисленные поколения — уходят с рынка. Численность трудоспособного населения убывает, — объяснил Игорь Ракша.

Ситуация усугубляется тем, что часть россиян ушли на СВО — по мобилизации или по контракту, кто-то из молодежи уехал жить за границу.

— Плюс идет большой подъем производства в военных отраслях, на заводах нужны люди, без [СВО] этого бы не было, — добавил эксперт.

Мало того, что предложение сократилось, так еще и спрос на рабочую силу вырос. Игорь Ракша независимый демограф

Как долго это будет продолжаться? Игорь Ракша утверждает, что последствия демографической ямы мы будем ощущать до конца этого десятилетия. Дальше ситуация станет более управляемой.

Кроме демографической ямы есть и другие причины дефицита кадров. Так, основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал E1.RU, что в России стремительно развивается сфера услуг.

Вместо работы на заводе молодежь всё чаще выбирает сферу услуг Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Если я пойду работать бариста, то буду получать больше, чем молодой токарь или слесарь. Просто в силу налогового регулирования: самозанятых у нас налоговая насчитала уже около 10 миллионов. На самом деле самозанятых из них только процентов пять, остальные имеют работодателей и живут на льготном налогообложении. Всё это сфера услуг, — отметил Алексей Захаров. — За последние шесть лет произошел дичайший отток кадров из реального сектора в сферу услуг. Восемь миллионов человек могли бы сейчас трудиться на производстве.

С одной стороны, это хорошо: курьеры всегда быстро привозят к нам домой пиццу, а холодильник могут доставить хоть ночью. А с другой — на заводах по всей стране некому работать.

Нам приходится выбирать — быстрая пицца или ракеты, танки и сталь. Алексей Захаров основатель SuperJob

Есть ли решение?

Это можно исправить, считает основатель SuperJob. Чтобы вернуть людей на заводы, говорит Алексей Захаров, нужно сделать менее доступной сферу услуг. Только повышение зарплат работникам заводов проблему не решит.

— Законодательная база такова, что производство ни при каких условиях не может конкурировать по зарплате со сферой услуг. Так будет, пока мы ее серьезно не «придушим». Холодильник везут по цене холодильника, доставка бесплатно. А если сделать, как во всем мире, то холодильник придется ждать три месяца, а стоимость доставки будет равна цене товара, — сказал Алексей Захаров.

Безработица сейчас находится на рекордно низком уровне. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что на каждого нетрудоустроенного приходится 13,5 вакансии. Почитайте обзор о том, как кадровики собираются решать проблему.