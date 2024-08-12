Ожидание и реальность: какую зарплату хотят новосибирские медики — ответ аналитиков

Медучреждния активно ищут средний и младший персонал в 2024 году Источник: Александр Ощепков/ NGS.ru











В Новосибирской области разница между ожидаемыми и реальными зарплатами у медперсонала составила порядка 5–7 тысяч рублей. При этом спрос на медсестер, медбратьев, фельдшеров и ассистентов, как выяснили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру, вырос за год на 8%.



— Наибольший спрос приходится на медсестер / медбратьев (80% — доля от всех размещенных вакансий младшего и среднего медперсонала), на втором месте — фельдшеры (7%), на третьем — ассистенты стоматологов (5%), — уточнили в пресс-службе.



Медианная зарплата за год для среднего и младшего медперсонала выросла на 13% и составила 45 тысяч рублей. Сами же сотрудники ожидают более высоких зарплат — в среднем, 51,6 тысячи рублей (прирост за год на 32%).



Меньше всего реально зарабатывают медсестры и медбратья — 45,5 тысячи рублей, по информации Зарплаты.ру. 47,2 тысячи рублей платят ассистентам стоматолога, а 47,7 тысячи рублей — фельдшерам.



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