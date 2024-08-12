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Работа Ожидание и реальность: какую зарплату хотят новосибирские медики — ответ аналитиков

Ожидание и реальность: какую зарплату хотят новосибирские медики — ответ аналитиков

Спрос на медсестер и фельдшеров увеличился

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1 комментарий
Медучреждния активно ищут средний и младший персонал в 2024 году

В Новосибирской области разница между ожидаемыми и реальными зарплатами у медперсонала составила порядка 5–7 тысяч рублей. При этом спрос на медсестер, медбратьев, фельдшеров и ассистентов, как выяснили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру, вырос за год на 8%.

— Наибольший спрос приходится на медсестер / медбратьев (80% — доля от всех размещенных вакансий младшего и среднего медперсонала), на втором месте — фельдшеры (7%), на третьем — ассистенты стоматологов (5%), — уточнили в пресс-службе.

Медианная зарплата за год для среднего и младшего медперсонала выросла на 13% и составила 45 тысяч рублей. Сами же сотрудники ожидают более высоких зарплат — в среднем, 51,6 тысячи рублей (прирост за год на 32%).

Меньше всего реально зарабатывают медсестры и медбратья — 45,5 тысячи рублей, по информации Зарплаты.ру. 47,2 тысячи рублей платят ассистентам стоматолога, а 47,7 тысячи рублей — фельдшерам.

России не хватает 75 тысяч медиков. Врачи желают зарплату от 200 тысяч, но им готовы предложить только вахту.

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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 09:38
все идет по плану!
Гость
12 августа 2024, 09:48
Начинать решать проблему в медицине надо с Вузов и училищ медицинских. Должна быть отработка обязательная после Вуза. Если закончил медицинский ВУЗ и не работал по специальности после ВУЗА - обязан выплатить стоимость обучения даже если учился бесплатно. Тогда в Вузах не будет временных людей.
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