Зарплата до 126 тысяч: названы самые востребованные сотрудники в Новосибирской области

Самыми востребованными в регионе оказались менеджеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стал известен список самых востребованных специалистов в Новосибирской области в июле этого года. Рейтинг составили аналитики сервиса HeadHunter.



По данным базы вакансий, самым высоким спросом в регионе пользуются менеджеры по продажам и работе с клиентами, на которых приходится 7,3% всех предложений о работе. Благодаря невысокой конкуренции со стороны соискателей (2,9 резюме на вакансию при норме в 4 резюме) такие кандидаты могут быстро найти новое место трудоустройства. Работникам предлагают зарплаты от 68 966 до 126 437 рублей.

На втором месте по востребованности — продавцы-консультанты и кассиры (6,6% от всех вакансий), также относящиеся к дефицитным специалистам (1,2 резюме на вакансию). Третье место занимают водители (3,8% от всех вакансий), нехватка которых обусловливает низкую конкуренцию среди соискателей (2,9 резюме на вакансию).



В числе других востребованных специалистов — врачи, бухгалтеры, повара, кладовщики, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, разнорабочие, упаковщики и комплектовщики, программисты и разработчики. Также в регионе есть большое количество вакансий операторов call-центра, слесарей, сантехников, медицинских сестер, машинистов, администраторов, операторов производственной линии, грузчиков, курьеров, а также инженеров ПТО и инженеров-сметчиков.



Ранее аналитики «Зарплаты.ру» выяснили, что новосибирские компании стали чаще брать на работу подростков. Одной из причин называют кадровый дефицит.