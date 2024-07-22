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Работа Зарплата до 126 тысяч: названы самые востребованные сотрудники в Новосибирской области

Зарплата до 126 тысяч: названы самые востребованные сотрудники в Новосибирской области

В список попали продавцы, врачи, инженеры и другие сотрудники

1 896
10 комментариев
Самыми востребованными в регионе оказались менеджеры

Стал известен список самых востребованных специалистов в Новосибирской области в июле этого года. Рейтинг составили аналитики сервиса HeadHunter.

По данным базы вакансий, самым высоким спросом в регионе пользуются менеджеры по продажам и работе с клиентами, на которых приходится 7,3% всех предложений о работе. Благодаря невысокой конкуренции со стороны соискателей (2,9 резюме на вакансию при норме в 4 резюме) такие кандидаты могут быстро найти новое место трудоустройства. Работникам предлагают зарплаты от 68 966 до 126 437 рублей.

На втором месте по востребованности — продавцы-консультанты и кассиры (6,6% от всех вакансий), также относящиеся к дефицитным специалистам (1,2 резюме на вакансию). Третье место занимают водители (3,8% от всех вакансий), нехватка которых обусловливает низкую конкуренцию среди соискателей (2,9 резюме на вакансию).

В числе других востребованных специалистов — врачи, бухгалтеры, повара, кладовщики, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, разнорабочие, упаковщики и комплектовщики, программисты и разработчики. Также в регионе есть большое количество вакансий операторов call-центра, слесарей, сантехников, медицинских сестер, машинистов, администраторов, операторов производственной линии, грузчиков, курьеров, а также инженеров ПТО и инженеров-сметчиков.

Ранее аналитики «Зарплаты.ру» выяснили, что новосибирские компании стали чаще брать на работу подростков. Одной из причин называют кадровый дефицит.

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Новосибирская обалсть Работа Зарплата Вакансии
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Комментарии
11
Гость
22 июля 2024, 11:35
Работёнка в этом городке оплачивается на уровне Прокопьевска... Те же кассирши, грузчики-наборщики-комплектовщики, курьеры... А Цены На Жильё и Всё Остальное Приближаются к Подмосковью... Столица Сибири...🤣🤣🤣🤣
Гость
22 июля 2024, 11:40
Труд инженера в Новосибирске не ценится. Минимум 30 лет. Новосибирск, дэ-факто, это город мелкого перекупа. Над местными коммерсами смеются не только в Москве, но и, например, в Ханты-Мансийске. Комманда молодости, извините за мой плохой французский, vse prosrala.
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