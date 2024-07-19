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У нелегальных продавцов забрали машины

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Работа подробности «Торговали из багажников»: на Хилокской у нелегальных продавцов забрали машины

«Торговали из багажников»: на Хилокской у нелегальных продавцов забрали машины

Всего во время рейда конфисковали 5 автомобилей и 760 килограммов продукции

1 841
7 комментариев
Рейд организовали сотрудники мэрии

В Новосибирске на улице Хилокской специалисты администрации Ленинского района и департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии устроили рейд против торговцев-нелегалов. Продавцов наказывали изъятием машин и продуктов. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии города.

— Нарушители торговали фруктами и овощами из багажников машин. В результате рейда специалисты изъяли пять автомобилей и 760 килограммов продукции, — отметили в городской администрации.

Специалисты мэрии составили протоколы по статье 9.1 Закона Новосибирской области «Торговля в неустановленных местах». Продукты и машины изъяли в качестве обеспечительных мер. В дальнейшем с незаконной торговлей на Хилокской продолжат бороться.

Ранее НГС писал о колоритном рынке, где закупаются супермаркеты и рестораны, а продавцы учат выбирать фрукты. Фрукты и овощи отсюда разъезжаются по всей Сибири и даже отправляются на север.

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Комментарии
12
Объективный наблюдатель
19 июля 2024, 16:31
Такие рейды нужны по всему городу. Отличная работа. Эти оборзевшие торговали еще совсем недавно без всяких касс прямо в метро на площади Ленина!!!! Если не изменяет память русская община ими занималась, был сюжет. Надеюсь их там больше нет с их урюком, еще там огрызались когда им напрямую задавали вопрос что они делают в стране и почему нарушают закон!!!
жму 200
19 июля 2024, 16:33
завтра будут стоять другие
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