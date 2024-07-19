«Торговали из багажников»: на Хилокской у нелегальных продавцов забрали машины

Рейд организовали сотрудники мэрии Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска











В Новосибирске на улице Хилокской специалисты администрации Ленинского района и департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии устроили рейд против торговцев-нелегалов. Продавцов наказывали изъятием машин и продуктов. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии города.



— Нарушители торговали фруктами и овощами из багажников машин. В результате рейда специалисты изъяли пять автомобилей и 760 килограммов продукции, — отметили в городской администрации.



Специалисты мэрии составили протоколы по статье 9.1 Закона Новосибирской области «Торговля в неустановленных местах». Продукты и машины изъяли в качестве обеспечительных мер. В дальнейшем с незаконной торговлей на Хилокской продолжат бороться.



Ранее НГС писал о колоритном рынке, где закупаются супермаркеты и рестораны, а продавцы учат выбирать фрукты. Фрукты и овощи отсюда разъезжаются по всей Сибири и даже отправляются на север.

