Бизнес за госсчет: как получить 350 тысяч на открытие своего дела

Часто, когда человек жалуется на низкую зарплату, недостаток перспектив или даже отсутствие работы, ему советуют «уходить в бизнес». Но советы давать легко, а открыть свое дело не так-то просто — на первом этапе даже для маленького, но своего бизнеса требуются вложения. И тут нужно либо иметь собственные накопления, либо брать кредит, либо искать инвестора. Но можно попросить деньги на открытие собственного бизнеса и у государства, оформив социальный контракт. Плюс в том, что если всё сделать по правилам, то возвращать их не придется, минус — дадут деньги не всем и не на всё. Разбираемся.

