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Работа обзор Бизнес за госсчет: как получить 350 тысяч на открытие своего дела

Бизнес за госсчет: как получить 350 тысяч на открытие своего дела

Разбираемся в правилах оформления соцконтракта

737
8 комментариев
За счет соцконтракта можно открыть любой бизнес — от швейного производства до собственной кофейни

Часто, когда человек жалуется на низкую зарплату, недостаток перспектив или даже отсутствие работы, ему советуют «уходить в бизнес». Но советы давать легко, а открыть свое дело не так-то просто — на первом этапе даже для маленького, но своего бизнеса требуются вложения. И тут нужно либо иметь собственные накопления, либо брать кредит, либо искать инвестора. Но можно попросить деньги на открытие собственного бизнеса и у государства, оформив социальный контракт. Плюс в том, что если всё сделать по правилам, то возвращать их не придется, минус — дадут деньги не всем и не на всё. Разбираемся.

  1. Что такое социальный контракт?
  2. Кто может заключить соцконтракт?
  3. Как оформить соцконтракт?
  4. Как долго ждать?
  5. А могут отказать?
  6. Сколько дадут денег?
  7. Что дальше?
  8. Деньги нужно будет возвращать?
1

Что такое социальный контракт?

Соцконтракт — это один из видов помощи, которую государство предоставляет людям в трудной жизненной ситуации, то есть безработным или с низкими доходами. Ключевое отличие социального контракта от пособий в том, что использовать его можно только на конкретные цели.

Грубо говоря, государство заключает с гражданином контракт: ему — деньги и поддержку, а он взамен выбирается из своей трудной ситуации. Варианты того, как выбираться, подбирают индивидуально — это может быть временная помощь на период поиска работы, получение образования, ведение личного подсобного хозяйства, а может быть и открытие собственного бизнеса. Мы поговорим о последнем.

2

Кто может заключить соцконтракт?

Требований к человеку, пожелавшему заключить соцконтракт с государством, не много. Во-первых, он должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Во-вторых, должна иметь место та самая трудная ситуация — либо официальная безработица, либо доход ниже прожиточного минимума. В среднем по стране в 2024 году он составляет 15 453 рубля, но для расчетов берут региональный ПМ — он может быть как больше, так и меньше.

В обоих случаях следует учитывать, что ситуация должна сложиться «по независящим причинам». То есть если человека сократили, устроиться на новую работу он не может и это подтверждает служба занятости, то право на заключение соцконтракта есть, а если просто решил уволиться и открыть свой бизнес — нет. Региональные власти могут выставлять дополнительные условия.

С 2024 года заявителю нужно также в обязательном порядке пройти проверку предпринимательских компетенций. Она проводится в формате теста под присмотром сотрудника соцзащиты.

3

Как оформить соцконтракт?

Как правило, решение о финансовой поддержке принимают местные органы соцзащиты, но подать заявление можно онлайн на «Госуслугах» или в местном МФЦ. Большую часть сведений, которые понадобятся органам соцзащиты для принятия решения, они соберут сами: информацию о доходах сообщит налоговая, о прописке — МВД, о наличии или отсутствии инвалидности — Соцфонд. Всё это называется «системой межведомственного взаимодействия».

Некоторые документы нужно будет донести самостоятельно. Например, данные о том, что члены семьи учатся, служат в армии, отбывают наказание или находятся на лечении по решению суда. В отдельных случаях может потребоваться больше документов — например, человек должен самостоятельно сообщить о доходах, которые он получает из-за границы.

Помимо общего пакета документов, при оформлении соцконтракта на открытие своего дела потребуется бизнес-план. Он должен включать подробное описание самого бизнеса, шагов по его развитию и продвижению, анализ конкурентов, расчеты и производственный план. С составлением плана могут помочь в центрах «Мой бизнес», которые созданы при поддержке Минэкономразвития.

Также к заявлению нужно будет приложить результаты теста, о которых говорилось выше.

4

Как долго ждать?

Заявление рассматривают 10 рабочих дней; если комиссии понадобятся дополнительные документы, срок могут продлить до 30 рабочих дней. Также комиссия может продлить срок, если сочтет, что бизнес-план нужно доработать.

5

А могут отказать?

Да, отказать могут — например, если бизнес-план составлен плохо, некорректно или он нерабочий. Могут отказать, если сочтут, что заявитель в помощи не нуждается — например, если он неправильно подсчитал свои доходы и оказалось, что зарабатывает он больше прожиточного минимума. Как правильно рассчитывать доходы для получения соцподдержки, мы рассказывали ранее, но, если совсем просто, — считать надо доход до вычета налогов. Также могут отказать, если заявитель пытался мошенничать с выплатами от государства, в том числе и раньше.

Если окажется, что на начальном этапе будущий предприниматель не справился с результатами тестирования, то это не может быть поводом для отказа. Но ему придется пройти дополнительное обучение.

6

Сколько дадут денег?

Зависит от того, на что они нужны. Тем, кто решил пройти профподготовку, дадут 30 тысяч рублей, занявшимся ведением личного подсобного хозяйства — 200 000 рублей. Самую большую сумму могут получить как раз те, кто хочет открыть свое дело, — максимальная субсидия составит 350 тысяч рублей.

7

Что дальше?

Если заявитель выполнил все условия и соцконтракт одобрили, то он получает деньги — их переводят только на карты МИР. Дальше дело за будущим предпринимателем, пора развивать свой бизнес. Делать это он будет под бдительным взором всё тех же сотрудников соцзащиты — их задача отследить, чтобы соцконтракт не был нарушен. Например, чтобы деньги не тратились впустую. По правилам соцконтракта, на аренду помещения нельзя потратить больше 15% от общей суммы финансовой поддержки, на интернет-рекламу — не более 5%, на разрешительную документацию и программное обеспечение — не более 10%.

В течение первого года нужно будет сохранять все чеки и ежемесячно отчитываться о том, как идут дела. В течение двух лет сотрудники органов соцзащиты могут приезжать с проверками.

8

Деньги нужно будет возвращать?

Если предприниматель всё делает по правилам, то возвращать деньги он не должен. Если какое-то из условий не будет выполнено — государство расторгнет соцконтракт и потребует деньги обратно. Можно расторгнуть соцконтракт и по собственной инициативе, но тогда деньги тоже придется вернуть.

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Выплаты и пособия Соцконтракт Деньги Безработица
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Комментарии
8
Дед Митрич
19 июля 2024, 10:21
Вывод: получить соцпомощь на бизнес не реально. Все условия заточены под это.
Зверемана... Животнама
19 июля 2024, 10:53
Государство в очередной раз напоминает, что к нему лучше обращаться в последнюю очередь. А лучше не обращаться вообще.
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