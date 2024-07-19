Бизнес за госсчет: как получить 350 тысяч на открытие своего дела

Часто, когда человек жалуется на низкую зарплату, недостаток перспектив или даже отсутствие работы, ему советуют «уходить в бизнес». Но советы давать легко, а открыть свое дело не так-то просто — на первом этапе даже для маленького, но своего бизнеса требуются вложения. И тут нужно либо иметь собственные накопления, либо брать кредит, либо искать инвестора. Но можно попросить деньги на открытие собственного бизнеса и у государства, оформив социальный контракт. Плюс в том, что если всё сделать по правилам, то возвращать их не придется, минус — дадут деньги не всем и не на всё. Разбираемся.
- Что такое социальный контракт?
- Кто может заключить соцконтракт?
- Как оформить соцконтракт?
- Как долго ждать?
- А могут отказать?
- Сколько дадут денег?
- Что дальше?
- Деньги нужно будет возвращать?
Что такое социальный контракт?
Соцконтракт — это один из видов помощи, которую государство предоставляет людям в трудной жизненной ситуации, то есть безработным или с низкими доходами. Ключевое отличие социального контракта от пособий в том, что использовать его можно только на конкретные цели.
Грубо говоря, государство заключает с гражданином контракт: ему — деньги и поддержку, а он взамен выбирается из своей трудной ситуации. Варианты того, как выбираться, подбирают индивидуально — это может быть временная помощь на период поиска работы, получение образования, ведение личного подсобного хозяйства, а может быть и открытие собственного бизнеса. Мы поговорим о последнем.
Кто может заключить соцконтракт?
Требований к человеку, пожелавшему заключить соцконтракт с государством, не много. Во-первых, он должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Во-вторых, должна иметь место та самая трудная ситуация — либо официальная безработица, либо доход ниже прожиточного минимума. В среднем по стране в 2024 году он составляет 15 453 рубля, но для расчетов берут региональный ПМ — он может быть как больше, так и меньше.
В обоих случаях следует учитывать, что ситуация должна сложиться «по независящим причинам». То есть если человека сократили, устроиться на новую работу он не может и это подтверждает служба занятости, то право на заключение соцконтракта есть, а если просто решил уволиться и открыть свой бизнес — нет. Региональные власти могут выставлять дополнительные условия.
С 2024 года заявителю нужно также в обязательном порядке пройти проверку предпринимательских компетенций. Она проводится в формате теста под присмотром сотрудника соцзащиты.
Как оформить соцконтракт?
Как правило, решение о финансовой поддержке принимают местные органы соцзащиты, но подать заявление можно онлайн на «Госуслугах» или в местном МФЦ. Большую часть сведений, которые понадобятся органам соцзащиты для принятия решения, они соберут сами: информацию о доходах сообщит налоговая, о прописке — МВД, о наличии или отсутствии инвалидности — Соцфонд. Всё это называется «системой межведомственного взаимодействия».
Некоторые документы нужно будет донести самостоятельно. Например, данные о том, что члены семьи учатся, служат в армии, отбывают наказание или находятся на лечении по решению суда. В отдельных случаях может потребоваться больше документов — например, человек должен самостоятельно сообщить о доходах, которые он получает из-за границы.
Помимо общего пакета документов, при оформлении соцконтракта на открытие своего дела потребуется бизнес-план. Он должен включать подробное описание самого бизнеса, шагов по его развитию и продвижению, анализ конкурентов, расчеты и производственный план. С составлением плана могут помочь в центрах «Мой бизнес», которые созданы при поддержке Минэкономразвития.
Также к заявлению нужно будет приложить результаты теста, о которых говорилось выше.
Как долго ждать?
Заявление рассматривают 10 рабочих дней; если комиссии понадобятся дополнительные документы, срок могут продлить до 30 рабочих дней. Также комиссия может продлить срок, если сочтет, что бизнес-план нужно доработать.
А могут отказать?
Да, отказать могут — например, если бизнес-план составлен плохо, некорректно или он нерабочий. Могут отказать, если сочтут, что заявитель в помощи не нуждается — например, если он неправильно подсчитал свои доходы и оказалось, что зарабатывает он больше прожиточного минимума. Как правильно рассчитывать доходы для получения соцподдержки, мы рассказывали ранее, но, если совсем просто, — считать надо доход до вычета налогов. Также могут отказать, если заявитель пытался мошенничать с выплатами от государства, в том числе и раньше.
Если окажется, что на начальном этапе будущий предприниматель не справился с результатами тестирования, то это не может быть поводом для отказа. Но ему придется пройти дополнительное обучение.
Сколько дадут денег?
Зависит от того, на что они нужны. Тем, кто решил пройти профподготовку, дадут 30 тысяч рублей, занявшимся ведением личного подсобного хозяйства — 200 000 рублей. Самую большую сумму могут получить как раз те, кто хочет открыть свое дело, — максимальная субсидия составит 350 тысяч рублей.
Что дальше?
Если заявитель выполнил все условия и соцконтракт одобрили, то он получает деньги — их переводят только на карты МИР. Дальше дело за будущим предпринимателем, пора развивать свой бизнес. Делать это он будет под бдительным взором всё тех же сотрудников соцзащиты — их задача отследить, чтобы соцконтракт не был нарушен. Например, чтобы деньги не тратились впустую. По правилам соцконтракта, на аренду помещения нельзя потратить больше 15% от общей суммы финансовой поддержки, на интернет-рекламу — не более 5%, на разрешительную документацию и программное обеспечение — не более 10%.
В течение первого года нужно будет сохранять все чеки и ежемесячно отчитываться о том, как идут дела. В течение двух лет сотрудники органов соцзащиты могут приезжать с проверками.
Деньги нужно будет возвращать?
Если предприниматель всё делает по правилам, то возвращать деньги он не должен. Если какое-то из условий не будет выполнено — государство расторгнет соцконтракт и потребует деньги обратно. Можно расторгнуть соцконтракт и по собственной инициативе, но тогда деньги тоже придется вернуть.