500 градусов в бутылке: как делают привычную нам стеклотару — «горячее» видео с производства

Температура бутылки на выходе из стеклоформующей машины около 500 градусов Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

На новосибирском предприятии «Сибстекло» выпускают до 370 бутылок в минуту. Производство одной единицы тары занимает около 3,5 секунд. Печь, в которой происходит варка стекла, работает круглосуточно в режиме нон-стоп: с момента запуска и на протяжении всего срока службы — до 12–13 лет. Если печь остановится или как говорят профессионалы — «замерзнет», то раскаленная масса застынет и оборудование выйдет из строя, реанимировать его будет невозможно.



— Стеклобой смешивается с шихтой. Шихта состоит из следующих компонентов: это песок, сода, доломит и необходимые красители для того, чтобы выпускать коричневую тару, зеленую или бесцветную. Эта смесь поступает в стекловаренную печь. При 1500 градусах происходит процесс варки. И далее расплавленная стекломасса в виде капель поступает на стеклоформующие машины, — рассказывает начальник производства стеклотары Сергей Карелов.

Температура бутылки после формовки около 500 градусов. Воздух рядом с конвейером, где бутылки проверяют рабочие, прогревается до 50 градусов, поэтому в цехах круглосуточно включены промышленные вентиляторы. Из-за этого в производственных помещения достаточно шумно и сотрудникам предприятия приходится использовать звукоподавляющие наушники.

У разных заказчиков свои индивидуальные требования для бутылки: форма, текстура, декоративное оформление и цвет. Под каждую партию создается специальная форма. География клиентов, которые получают стеклотару из Новосибирска, очень широка: от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ.



На производстве в Новосибирске круглосуточно трудятся около 300 сотрудников. Работают посменно. Атмосфера в цехах по-настоящему жаркая: воздух у конвейеров, куда раскаленный формы выходят из печи, прогревается до 50 градусов. Поэтому в производственных помещениях постоянно работают мощные вентиляторы, а рабочим приходится носить наушники.



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