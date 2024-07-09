Работодатели готовы платить новосибирским врачам до 215 тысяч рублей, но с условием

При переходе на вахтовый режим работы врачи и медперсонал могут заработать вдвое больше Источник: Дмитрий Емельянов E1.RU.jpg











По итогам июня 2024 года представители медицины и фармацевтики остаются самыми востребованными профессиями в Новосибирской области. Такой статус они сохраняют четвертый месяц подряд, следует из анализа рекрутинговой компании hh.ru, подготовленного специально для НГС.

— Профсфера «Медицина, фармацевтика» находится в лидерах по уровню дефицита кадров в Новосибирской области: на одну вакансию приходится 1,1 резюме потенциальных кандидатов в среднем, на таких значениях индекс держится четыре месяца из шести прошедших. Это самые низкие значения индекса из всех анализируемых профессиональных направлений, их 27, — отметили в hh.ru.



По данным hh.ru, дефицит медиков и фармацевтов усилился по сравнению с прошлым годом



— При этом активность соискателей-медиков увеличилась год к году тоже скромно, лишь на +5%. Таким образом ситуация находится плюс-минус на том же уровне, с медленным скатыванием во все более значительный дефицит работников, — добавили в hh.ru.

Врачи и медицинский персонал в Новосибирской области — среди самых востребованных профессий у работодателей в 2024 году Источник: hh.ru











Медучреждения Новосибирской области в 2024 году открыли 4,4 тысячи вакансий, 43% из которых — работа для врачей, 21% — на младший персонал. Судя по анкетам работодателей, самую большую потребность в сотрудниках среди государственных клиник испытывают: Колыванская ЦРБ, ЦГБ Бердска, Линевская РБ, Коченевская ЦРБ — они разместили больше всего вакансий.



Диапазон предлагаемых зарплат для медиков в Новосибирской области — 51 724 — 86 207 рублей. Врачам-специалистам готовы платить по 70 841 — 103 448 рублей, медсестрам — от 44 828 до 57 471 руб.

Новосибирскими медиками интересуются другие регионы. В 2024 году они открыли двести вакансий для жителей Новосибирской области с вахтовым методом работы. Чаще всего — на месторождениях. Вахтовикам предлагают зарплату существенно выше средней для НСО: медработникам от 103 448 до 172 414 рублей. Врачам — от 137 931 до 215 517 рублей.



В начале 2024 года президент Владимир Путин поручил поднять зарплаты медикам вдвое в течение весны, а также дополнительно мотивировать медицинский персонал, работающий в малых населенных пунктах. По большей части поручения были выполнены, однако новосибирские медики рассказали НГС, что повышение их оклада достигается за счет снижения премиальной части зарплаты.