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Новосибирцы вспомнили, как зарабатывали в детстве

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Работа Конфеты с накруткой в два раза и романы с помойки: новосибирцы вспомнили, как зарабатывали в детстве

Конфеты с накруткой в два раза и романы с помойки: новосибирцы вспомнили, как зарабатывали в детстве

Девочек, которые продают наклейки, заметили в центре города

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28 комментариев
Девочек заметили на этой неделе

В Новосибирске на Вокзальной магистрали заметили девочек, которые продавали наклейки. Фотография появилась в блоге Baranovmovie. Жители города вспомнили, как они зарабатывали деньги в своем детстве. Корреспондент НГС собрала истории как из блога Baranovmovie, так и у читателей НГС.

— С подругой лет в 7 продавали старые романы, которые нашли около помойки. И знаете что? Нашлись те, кто покупал, — написала читательница НГС Елена.

У многих бизнес тоже построился на перепродаже вещей.

— В 9 был такой же бизнес, только мыло продавала, — написал девушка под ником Оксик.

— В 11 лет покупала конфеты с фабрики и перепродавала, накрутив в два раза, — поделилась предприимчивая Екатерина.

— Вроде в 7-м классе занялся продажей жвачки, сигарет, шоколадок, бомбочек, — перечислил читатель НГС Дима.

Но не всегда такой бизнес заканчивался хорошо

— Дочь во втором классе для уроков труда покупала красивые салфетки в магазине рядом с домом за 3 рубля, в классе продавала ребятам по 10 рублей. Говорю: «Дочь, ну так не надо». Родители могут быть недовольны. Она: «Ребята сами просят. Ведь салфетки такие красивые». Не помню, что они из этих салфеток делали. Учитель очень аккуратно провела с ней беседу, и бизнес в стенах школы был прикрыт, — вспоминает подписчица Baranovmovie.

В блоге Baranovmovie Ксения рассказала, как они зарабатывали с творчеством.

— Я в лет 12 на Алтае отдыхала, и мы там собрались ребятишками на турбазе и набрали красивых плоских камней, потом их расписали и меняли на конфетку, чтобы у людей память была об отдыхе, — написала Ксения.

У многих истории не связаны с продажей чего-то.

— У меня раньше на районе было очень много алкоголиков. Утром с друзьями объезжали на велосипедах весь район и собирали бутылки и сдавали их на переработку, после всегда покупали чипсы, сухарики, жвачку и конфеты, — рассказал Илья.

— Машины мыли с другом в 10–11 лет на автостоянке, — поделился Павел.

Сегодня всё больше подростков просят разрешить им взять «гэп йер», с английского — промежуточный год. В это время они планируют не учиться, а изучать мир и присматриваться к будущей профессии. Подростки рассказали, почему не идут в вуз и как они начали зарабатывать деньги.

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Комментарии
28
Smykson
7 июля 2024, 14:11
Когда отстутствуют перспективы - остаются лишь воспоминания. Воспоминания о том, что и 30 лет назад перспектив уже не было.
Anbass
7 июля 2024, 15:21
Чуть не забыл, Батя деньги давал, экономил местами. Бутылки собирать было нелицеприятно)
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