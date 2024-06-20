Компаниям не нужны бухгалтеры, но они ищут тарологов. Разбираемся, как изменился рынок труда и какие специалисты востребованы

Разбираемся, сможет ли робот заменить человека Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вот уже несколько лет разные исследователи предрекают смерть ряду профессий, среди которых есть, к примеру, водители такси и курьеры — якобы их вытеснят роботы. Однако, как мы видим, такие работники не только никуда не пропадают, но и до сих пор остаются крайне востребованными. Хотя отрицать тот факт, что искусственный интеллект (ИИ) активно входит в нашу жизнь, глупо. Умные программы способны уже не только писать тексты и генерировать изображения, но и участвовать в хирургических операциях и управлять поездами, составляя конкуренцию человеку.

Вместе с тем в России становится всё больше тарологов, астрологов и других «специалистов», способных предсказывать будущее, и это в то самое время, когда заводы остро нуждаются в по-настоящему ценных работниках. О тектонических сдвигах, которые происходят сейчас на рынке труда, и том, к чему нас всё это приведет, E1.RU поговорил с кадровиками и экономистами.

За ними будущее

Эксперты отмечают, что в последнее время рынок труда активно двигается в сторону информационных технологий, а точнее, их внедрения во все остальные сферы деятельности человека.

— Если говорить о востребованности, то это всё на стыке профессий со знанием IT. Само по себе IT уже перестало быть безусловным драйвером развития экономики, потому что всё, что могло стартануть, уже стартануло. Информационные технологии есть уже как минимум лет 40, и они зашли всюду, — отмечает доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.

На сегодняшний день идет процесс врастания IT в каждую профессию. Максим Марамыгин, экономист

Экономист утверждает, что хотя бы минимальное знание программирования стало сейчас стандартным навыком любого специалиста.

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов тоже отмечает, что в списке самых востребованных новых специальностей лидирует всё, что связано с IT-сектором и искусственным интеллектом, а также с развитием беспилотных систем: авиационных, наводных и наземных.

В перечнях профессий, за которыми будущее, как утверждают представители онлайн-школы SkillFactory, фигурируют, в частности, Data Scientist (cпециалист в области больших данных), ML-инженер (инженер машинного обучения) и AI-developer (разработчик в сфере искусственного интеллекта).

Останется ли человек без работы?

Несмотря на появление новых профессий и специальностей, не теряют своей актуальности и уже давно существующие, отмечает Дмитрий Антонов.

— Всегда востребованы рабочие специальности, токари и сварщики, например. Во всем мире: в Японии, США, Европе и у нас — есть устойчивый спрос на эти профессии. Он диктуется потребностями экономики региона, — объяснил эксперт.

Рабочие специальности всегда будут востребованы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











А что будет с остальными специалистами, работу которых на себя уже взяли роботы? Останутся ли такие люди без дела?

— Представители одной крупной консалтинговой компании проранжировали имеющиеся профессии по возможности их автоматизации и, соответственно, уменьшения присутствия человека. Самыми первыми, по их версии, должны исчезнуть бухгалтеры, потому что они совершают типовые операции, — утверждает Дмитрий Антонов.

Профессия, которая не поддается автоматизации, — это учитель или преподаватель. Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Это профессия с ситуациями, которые нельзя типизировать: у всех разные ученики, разные предметы, разные знания, разные формы обучения. Можно, конечно, создать какую-то обучающую модель, чтобы подключить искусственный интеллект, но стопроцентной замены человеческого преподавания в ближайшей, да и в среднесрочной перспективе ожидать не приходится, — говорит специалист.

Дмитрий Антонов полагает, что постепенно с рынка будут уходить профессии, связанные с опасными производствами и тяжелым трудом, но он убежден: несмотря на это, человек никогда не останется без работы. При этом не исключено, что его роль в рамках специальности будет меняться.

— Никто не гарантирует, что, если уйдет профессия дворника, то не возникнет профессия, к примеру, погонщика уборочных роботов, — добавляет глава департамента по труду.



Максим Марамыгин согласен с тем, что роботы никогда не вытеснят человека полностью.

— Медицинские роботы появляются, и их становится всё больше, но ведь, чтобы применять их, нужны специальные медицинские знания. Надо не просто запускать аппарат, надо понимать, что он будет делать, а чего делать нельзя, — отмечает Максим Марамыгин.

Экономист вспомнил, что разные эксперты уже больше десяти лет обещают неминуемую гибель профессии таксиста, которого должен заменить робот-такси.

Мы же с вами прекрасно понимаем, что робот-такси и живой человек — это два разных водителя. Максим Марамыгин, экономист

— Лихач будет и по трамвайным путям проезжать, и подрежет, и встроится, а робот-такси этого делать не будет. Он будет держать 25 метров дистанции, и вечером или утром в пробке он с места не сдвинется. Вы можете представить, что в нашей пробке перед кем-то образовалось такое расстояние, в которое никто не вклинится? — рассуждает Максим Марамыгин. — Это не значит, что ребята не угадали с трендом. Может, действительно будет робот-такси. Просто на это нужно больше времени.

Скорость искусственного интеллекта не дотягивает до скорости работы человеческого мозга и еще не скоро дотянется. Максим Марамыгин, экономист

Зачем тарологов берут в штат?

Многие крупные промышленные предприятия сейчас переживают острый кадровый голод. По всей стране не хватает квалифицированных рабочих и инженеров. Работодатели вынуждены бороться за специалистов, повышая им зарплаты, но даже доходы в 100–150 тысяч рублей не спасают ситуацию.

При этом на рынке появляется всё больше людей, которые занимаются гаданием и предсказанием будущего. Поначалу они оказывали свои услуги только в соцсетях, но в последнее время некоторые компании стали находить для таких «работников» официальное место в штате.

Так, например, в конце мая екатеринбургская компания «Сима-ленд» открыла набор на вакансию HR-астролога, которому предстоит составлять натальную карту и индивидуальные астропрогнозы для сотрудников. Зарплату предлагают не меньше, чем у инженера на заводе — от 80 до 150 тысяч рублей.

Тарологов начали брать в штат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Более того, как рассказали E1.RU в пресс-службе HeadHunter, за последние 2,5 года в России было открыто больше 140 вакансий для тарологов. Чаще всего их размещали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Томской области.

— В каких-то компаниях искали именно специалистов, умеющих работать с картами таро, в каких-то это были предложения для HR-специалистов, в которых карты таро упоминались лишь для привлечения внимания к вакансии. Диапазон зарплат составил от 51 868 до 86 207 рублей, — рассказали в HH.RU.

Экономист Максим Марамыгин объяснил, с чем связано появление тарологов, нумерологов и других подобных «экспертов» на рынке труда.

— Это связанно с определенной неуверенностью людей в будущем. Эта неуверенность и обеспокоенность рождается тогда, когда люди не могут однозначно сказать, что будет завтра, — комментирует эксперт.

Если вы тоже боитесь заглядывать вперед и опасаетесь, что нейросети заменят вас, почитайте наш подробный разбор на эту тему.