Мэрии Новосибирска получила 100 откликов на вакансию с сайта объявлений — кандидаты хотят руководить департаментом

Присланные резюме внесут в базу данных Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В мэрии Новосибирска рассказали, сколько человек откликнулись на вакансию руководителя департамента, которую недавно опубликовали на hh.ru.

— Мэрия Новосибирска разместила универсальное объявление на сайте hh.ru, чтобы обновить и расширить базу данных соискателей на случай, если появятся вакантные должности. На объявление мы получили больше 100 откликов от кандидатов, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Данные из поступивших резюме планируют внести в электронную базу «Внешний банк кадровой информации» по закону о защите персональных данных.



Новых сотрудников в мэрии выбирают на основе анализа документов, представленных кандидатами. Эксперты проверяют, соответствуют ли их квалификация уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям, а также навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Если данные соответствуют, руководители рассматривают кандидатов на трудоустройство.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске назначили и.о. главы департамента инвестиций мэрии. Его предшественника задержали. Исполняющим обязанности стал Денис Колмаков.