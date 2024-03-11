«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста

Надежда — стройная и ухоженная женщина, которая выглядит не старше
Так вышло, что я родила в
Это была, наверное, единственная работа, где я хорошо зарабатывала, из-за того, что она была временная, пришлось обратно вернуться в продажи, имея хороший опыт, который никому не нужен. На нынешней работе мой доход перестал меня устраивать — продажи падают. Я начала искать новую работу в августе 2023 года. Скоро уже будет год как я безуспешно хожу по собеседованиям и рассылаю резюме на вакансии делопроизводителя и офис-менеджера. Как только дело касается возраста: «Извините, вы нам не подходите». Даже напрямую писали, но в основном, конечно же, говорят это на собеседовании. Мне настолько часто отказывали, что вместо
Самым ужасным стало последнее собеседование в компании, которая занимается продажей авто. Им требовался помощник руководителя. У меня есть опыт работы в такой должности, поэтому собеседование проходило очень легко. Но пошли вопросы, которые завели всё в тупик. У вас дети есть? Да, есть. Маленькие? Нет, взрослые. И на этом моменте, когда узнали сколько лет ребенку, — всё. Мне напрямую сказали: «Вы понимаете, на какую вакансию вы пришли? Это должна быть молодая девушка, которая выглядит молодо, ходит на шпильках. Вам не кажется, что вы не по той должности пришли? Вам не кажется, что вам надо всё-таки поменять свой возраст, не обманывая людей?» Я ответила, что сделала это ради того, чтобы меня пригласили на собеседование. А меня просто начали унижать, говорить, что я обманщица. «Да, вы не выглядите на свой возраст совершенно, но вы врете, кто вас после этого хоть на какую-то работу возьмет?» А я даже ничего ответить не могла, я сидела в шоке. Сидела и еле держалась, чтобы не расплакаться. Я всего лишь пыталась найти работу. Конечно, никто никаких моих преимуществ не подчеркнул, как только узнали возраст.
Я оттуда шла пешком две остановки и даже не видела дороги из-за слёз. Мне было так стыдно, будто бы я на самом деле обманула людей. А потом зашла домой и подумала: «Кому я сделала плохо? Я ничего плохого не сделала, просто пришла на собеседование». Чувство вины не уходило долго. А виновата я в чём? В том, что хочу просто найти работу и что не молоденькая девочка, которая не может ходить на каблуках? Я с 5 до
Потом была еще одна организация, довольно-таки известная в нашем городе. Девушка из отдела персонала писала с грамматическими ошибками и доказывала мне, что у них есть какие-то ограничения по возрасту. Потом они звонили мне, извинялись, после того как я нашла директора во «ВКонтакте» и написала о произошедшем. Конечно, мне ответили, что разберутся во всём, мол, девушке этой сделали строгий выговор. Но это всё слова. Собеседование со мной всё равно никто проводить не стал.
У меня уже сил нет. Я будто хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения. Сначала смотрят на меня и не верят, что мне 47. Потом просят паспорт и глядят еще пристальнее. А после и вовсе говорят: «Вы не выглядите на свой возраст. Но! Извините, у нас ограничения по возрасту». Причем мне это говорят девушки из отдела персонала, которые выглядят старше меня. Мне не смешно. У меня такое чувство, что я какой-то отброс.
Сейчас, когда я исправила 37 на 47, меня просто завалили отказами. И ведь на сайте нельзя узнать, в чём причина, что мне подправить в резюме, что не так? Я считаю, когда в анкете перестанут писать возраст люди, тогда будет более-менее всё понятно и намного прозрачнее. А так получается, что нам, «старичкам», некуда пойти, кроме как кассиром в «Монетку», где большая текучка и всех берут. Хочется найти что-то постоянное и стабильное, но это будто не для нас.
Поиск работы — занятие трудозатратное, но порой и веселое. На собеседованиях иногда задают такие вопросы, что их хочется пересказать друзьям и посмеяться. Но бывает, что работодатель и пытается обидеть, и давит на больные места, чтобы проверить потенциального сотрудника. Тюменцы рассказали о своих самых странных собеседованиях и причинах отказа. Также собрали истории горожан о своих горе-руководителях, которые придумывали своим подчиненным клички или бросались бумагами, а еще о самых странных и неадекватных запретах на работе.