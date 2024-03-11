«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста

Так вышло, что я родила в 18 лет , не было алиментов и муж не помогал. Мне приходилось работать везде, где хорошо платят, в основном это были продажи. Когда дочь подросла, я нашла хорошую, но временную работу на время декретного отпуска сотрудника. Работала на месторождении делопроизводителем. Смогла одна содержать дочь, оплатила ей институт — причем теперь у нее два красных диплома. Это очень нелегко для одного человека, без помощи мужа или родственников.



Это была, наверное, единственная работа, где я хорошо зарабатывала, из-за того, что она была временная, пришлось обратно вернуться в продажи, имея хороший опыт, который никому не нужен. На нынешней работе мой доход перестал меня устраивать — продажи падают. Я начала искать новую работу в августе 2023 года. Скоро уже будет год как я безуспешно хожу по собеседованиям и рассылаю резюме на вакансии делопроизводителя и офис-менеджера. Как только дело касается возраста: «Извините, вы нам не подходите». Даже напрямую писали, но в основном, конечно же, говорят это на собеседовании. Мне настолько часто отказывали, что вместо 47 лет я указала на 10 лет меньше. Так меня начали звать на собеседования. Встречи хорошо проходили, пока не наставал момент, когда нужно уже признаться о своем настоящем возрасте. «Спасибо. Ваш первый этап собеседования пройден. Всего доброго».