Правительство собирается повысить налоги для россиян. Кого это коснётся?

О том, чтобы увеличить налог для уехавших за границу россиян, еще прошлым летом говорили в Минфине. В итоге 24 апреля 2023 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило увеличить НДФЛ до 30 процентов. Такую сумму предлагают удерживать из зарплаты работников российских компаний, уехавших за рубеж. Спустя день, 25 апреля, кабмин РФ отозвал документ по «техническим причинам», чтобы внести уточнения. Но это не значит, что ситуация кардинально изменится. Вместе с юристами разобрались, как будет действовать эта система, кого конкретно коснется повышение налогов, почему документ отозвали и каким он вернется.
С чего всё начиналось
Минфин составил законопроект о повышении НДФЛ до 30% еще прошлым летом, но уже осенью глава ведомства Антон Силуанов заявил, что власти склоняются к отказу от повышения налога. В министерстве не исключали, что могут и вовсе снизить налог для российских сотрудников, работающих удаленно из-за рубежа.
Тем временем в Думе и Совфеде, наоборот, предлагали ввести ограничения для уехавших. Сенатор Андрей Клишас выступал за меры, которые бы сделали «менее комфортным» пребывание граждан за рубежом. В декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о работе над отменой преференций для покинувших Россию и введением для них повышенной ставки налогообложения. Спикер рассказал, что некоторые, наоборот, выступают за дополнительные льготы для уехавших, чтобы это побудило их вернуться на родину, однако, по его мнению, это неправильно.
— Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, — говорил Вячеслав Володин.
Кремль призывал «бороться» за покинувших страну граждан, отмечая, что президент России Владимир Путин тоже не желает наказаний для них.
— Мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кому платить больше
В законопроекте указывается, что компании должны будут удерживать 30-процентный налог с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство в России. Эти поправки, следует из документа, будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства. Если законопроект примут (а для этого его должны вернуть в Госдуму после всех уточнений), то поправки вступят в силу 1 января 2024 года.
Позднее в Минфине подчеркнули, что поправки не затронут сотрудников, работающих по трудовым договорам, а будут относиться только к уехавшим за границу фрилансерам и тем, кто заключил гражданско-правовые договоры. Кроме того, налоговая ставка не изменится у тех фрилансеров, которые работают в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей (ИП). Также в документе указано, что организации будут принимать решение в каждом конкретном случае относительно применения новой ставки. В ведомстве отметили, что законопроект еще будет дорабатываться правительством.
Юрист Андрей Конышев считает, что такой круг работников был выбран не случайно, поскольку определить, находится ли за границей работающий по трудовому договору, не так просто.
— Если в трудовом договоре прописано, что зарплата направляется на счет в банке на территории РФ, сложно определить, где находится человек, — объяснил юрист. — Работодатель отчитался, что все доходы направлены в этот банк, а тот, кто получил зарплату, уже переводит оттуда эти деньги на счета в той стране, где находится, либо меняет на валюту — это уже его дело. Если же зарплата направляется в заграничные банки, то легко определить, когда работодатель или сам гражданин будут отчитываться по 13%, а не по 30%. Налоговая служба может потребовать перерасчета и даже применить штрафные санкции, потому что налоги были рассчитаны неправильно.
Андрей Конышев отметил, что в необходимых случаях налоговая может отправить запрос в миграционную службу о том, где находится сотрудник, и та обязана по запросу предоставить эти сведения.
Подводные камни
Сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 миллионов рублей. Все прочие доходы нерезидентов облагаются по ставке 30%. Налоговым резидентом считается тот, кто находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд. Соответственно, если верить новому законопроекту, те, кто лишился этого статуса, и будут платить повышенный налог.
— Если человек находится за границей больше этого срока, и налоговая видит, что он не вернулся, ему направят соответствующие требования по поводу 30-процентного налога, — пояснил Андрей Конышев. — По логике, если он вернется на территорию России, нужно уведомить об этом налоговую, и сообщить, что он собирается делать в ближайшее время — снова покинуть страну или остаться здесь. После чего налоговая будет решать, оставить ли налог в 30% или вернуть к 13%.
Президент Superjob Алексей Захаров отметил, что законопроект правительства «точно не мотивирует» возвращаться уехавших за рубеж россиян. По его словам, несмотря на то что закон коснется только части уехавших людей, он не принесет никакой пользы (а скорее вред).
— Чем более льготный у нас налоговый режим для людей, которые нужны нашей экономике, — вне зависимости от того, где они физически находятся, — тем больше людей стремится работать на Россию. Если по какой-то причине работать на Россию становится невыгодно, то высококвалифицированные кадры найдут, на кого работать, — пояснил Алексей Захаров. — Для того, чтобы люди возвращались, нужны другие меры, нужно создавать наиболее комфортные условия здесь, а не ухудшать условия там.
Также президент Superjob добавил, что обычно налоговым агентом выступает работодатель, и дополнительная финансовая нагрузка ложится именно на него:
— Поэтому если есть намерение кого-то наказать или на кого-то надавить, то в первую очередь, это будет работодатель. Какой здесь выбор может быть у работодателя? Кто-то станет меньше нанимать специалистов на фрилансе или по договору подряда, работающих за рубежом, а кто-то оформит в штат наиболее ценных работников.
По словам юриста Андрея Конышева, законопроект рассчитан на то, что люди будут добровольно высчитывать 30-процентный налог на доходы.
— Как это будет проверяться? Это будет что-то вроде камеральной проверки в отношении конкретного лица. Будут проверять, в полном ли объеме оплачены 30-процентные налоги, либо оплачены только 13% или вообще не оплачены, — объяснил юрист.
Руководитель направления претензионной и судебной работы юридической компании «ДСЛ-Сервис» Сергей Кузнецов рассказывал РБК, что если сотрудник скроет от компании, что работает из-за границы, то остается открытым вопрос о том, кто в этом виноват. По его мнению, для работодателя «существует риск начисления штрафа за неполное удержание налога в случае выявления подобной ситуации».
Почему отозвали проект
В законопроекте есть поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином, по которым планировалось расширить понятие доходов от источников в России. В частности, предлагалось считать такими доходами деятельность в российском сегменте интернета. Источники «Ведомостей» сообщили о том, что инициатива не будет отклоняться — документ доработают и внесут в Госдуму заново. В частности, планируется уточнить формулировки, касающиеся налогообложения доходов, полученных за счет деятельности на зарубежных площадках: YouTube, Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), TikTok и других. В текущей редакции эта идея была сформулирована слишком расплывчато.
Изначально в законопроекте предполагалось, что если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий: налоговое резидентство в России, доходы получены на счет в российском банке, источник выплаты (заказчик) — российская компания или ИП.
— Сейчас, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, он не платит налог, поскольку этот доход не считается полученным от деятельности в РФ, — говорил «Ведомостям» руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин. — Этот пробел в законодательстве и планируется закрыть — российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России.
Калинин обращал внимание на то, что в тексте законопроекта доходы, полученные за выполнение работ в зарубежном сегменте интернета, не подлежат налогообложению, даже если средства поступили, например, за рекламу российской компании. Источники «Ведомостей» говорят о том, что именно эту лазейку и собираются закрыть после уточнений — блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство, и с их доходов будет удержан НДФЛ.
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