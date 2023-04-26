Правительство собирается повысить налоги для россиян. Кого это коснётся?

— Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, — говорил Вячеслав Володин.



Кремль призывал «бороться» за покинувших страну граждан, отмечая, что президент России Владимир Путин тоже не желает наказаний для них.



— Мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Кому платить больше

В законопроекте указывается, что компании должны будут удерживать 30-процентный налог с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство в России. Эти поправки, следует из документа, будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства. Если законопроект примут (а для этого его должны вернуть в Госдуму после всех уточнений), то поправки вступят в силу 1 января 2024 года.