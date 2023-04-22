«Мужчины требуют сдачу положить прямо в ладонь, женщины называют милашкой». Кассирша — о травле коллег, хамстве и приставаниях

Никто не уделил этому время. Я начала вести жесточайший учет, если отходила от кассы, то выключала компьютер. Тогда ее даже мои коллеги не могли открыть. И раз — минусы вдруг прекратились! Обидно и то, что воровали, и то, что никто не стал разбираться. Ну вот что это было такое?

«Коллектив — отдельная проблема»

Другой пример про дополнительные обязанности. Кассиры должны предлагать всем товары по акции. Но кассиры этого не любят, да и зарплата в магазинах не такая, чтобы лезть из кожи вон ради того, чтобы у директора был красивый процент продаж. Мои коллеги забивали на акции, и директор в итоге оставляла меня их подгонять и мотивировать. А то и [просила] выполнять одной план за троих. Но, извините, не я их нанимала, так почему я обязана следить за тем, как они работают?