«Самолет сгорает полностью за 90 секунд»: откровения бортпроводницы, чудом выжившей во время аварийной посадки

15 августа 2019 года в Подмосковье произошло настоящее чудо: пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они остались целы и невредимы. Лайнер А321 летел из аэропорта Жуковский в Симферополь. А недавно в свет вышла книга с откровениями бортпроводницы того самого экипажа Алии Слякаевой и комментариями пилота Дамира Юсупова о чудесном спасении лайнера. Наши коллеги из «Вокруг света» одними из первых прочитали книгу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» и выбрали самые интересные моменты. Далее публикуем отрывки с оригинальным текстом от первого лица.
У всех самолетов есть недостатки
Неполадки в полете возникают гораздо чаще, чем об этом становится известно пассажирам. Отказы отдельных узлов или ложные срабатывания датчиков происходят с завидной частотой, но об этом не говорят в СМИ. Подобные случаи отражаются в отчетах экипажей, которые обязаны сообщать обо всех неполадках в работе систем воздушного судна.
Только пилоты и органы авиационного контроля могут сказать, насколько часто в полете ложно срабатывает оповещение о неполадках в шасси, задымлении в салоне и другие предупреждения систем тревоги, по большей части ложные. Большинство из них не подтверждается в ходе последующего обследования воздушного судна. Но экипаж обязан зафиксировать и проверить каждое из подобных срабатываний, это главное условие обеспечения безопасности полетов.
Далеко не каждая неисправность является критичной. Практически в любом самолете есть недостатки, которые не препятствуют его эксплуатации. Конечно, это не относится к жизненно важным системам. Если у самолета повреждено крыло, фюзеляж, лопатки двигателя или шасси, его никогда не выпустят в рейс.
Чему учат бортпроводников
В авиации нет мелочей, этому нас учат на курсах подготовки. С момента прихода на борт самолета ты обязан досконально осмотреть свою зону ответственности, описать в специальном чек-листе всё, что имеет несоответствия. Возможно, на одной из багажных полок отсутствует болт крепления либо испачкан пассажирский ремень безопасности, повреждено напольное покрытие.
Если во время инспекционной проверки, которые за границей происходят без предупреждения, обнаружат нарушения, могут применить санкции в отношении авиакомпании, в том числе достаточно строгие — вплоть до запрета осуществлять международные рейсы.
Во время прохождения обучения нам всегда демонстрируют документальные фильмы об авиационных происшествиях. На учебных видео детально разбираются ошибки, в том числе в действиях кабинного экипажа, которые приводят к трагическим последствиям. Задача инструкторов — не напугать будущего сотрудника, а воспитать в нём сознание важности своей профессии.
За время учебы на курсах подготовки у меня появилось хобби: в свободное время я смотрела документальные фильмы и изучала статьи в интернете, посвященные расследованию авиапроисшествий. Наиболее показательные примеры рассмотрены в сериале «Расследование авиакатастроф», снятом в Канаде.
В серии документальных фильмов реконструированы события самых крупных авиационных происшествий, подробно разобраны обстоятельства и причины, к ним приведшие. Просмотр фильма помог осознанию того, как самая незначительная мелочь может стать роковой и привести к трагедии. Особенно запоминающимся для меня показался случай с расследованием крушения в 1974 году самолета McDonnell Douglas DC-10, следовавшего по маршруту Стамбул — Париж — Лондон. В результате катастрофы тогда погибло 346 человек — все пассажиры и члены экипажа.
Как было установлено расследованием, причиной разрушения авиалайнера в воздухе стало открытие багажного отсека. Работники наземной службы аэродрома не потрудились разобраться в инструкции к новой на тот момент модели самолета и ослабили один из механизмов грузового отсека, вместо того чтобы его закрепить. Банальный непрофессионализм стоил жизни почти трем с половиной сотням человек.
Подобные факты ненадлежащего отношения к служебным обязанностям нередки и по сей день. Чего стоит сообщение о приземлении в 2019 году в аэропорту города Ижевска самолета SSJ-100 компании «Аэрофлот», который провел два часа в воздухе с болтающимся за ним тросом заземления.
Сложно предположить, почему во время нахождения на земле в аэропорту Шереметьево трос не был своевременно снят. Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности. В полете корпус самолета получил более 30 пробоин.
Случай из практики
Но большинство сотрудников наземных служб и экипажей добросовестно относится к своим обязанностям. Не так давно в аэропорту Домодедово я встретила одну из своих коллег. От нее я узнала о происшествии, которое случилось с ними на рейсе буквально несколько минут назад.
После взлета самолета командиру поступило сообщение по радиосвязи, что в ходе обследования взлетно-посадочной полосы (ВПП) обнаружили элементы, предположительно, от шасси самолета. В таких случаях, согласно инструкции, самолету необходимо приземляться в аэропорту, предварительно выработав всё топливо.
Командир корабля оповестил команду о том, что возможна аварийная посадка. Опасность повреждения шасси в том, что при приземлении корпус самолета может разрушиться, а неисправные механизмы от нагрузок рискуют разлететься на большой скорости и осколками повредить бензобаки, расположенные в крыльях самолета. От высоких температур на поверхности двигателей топливо мгновенно воспламеняется, и шансов на благополучное спасение пассажиров и экипажа остается совсем немного.
По рассказу коллеги, пилоты поступили в соответствии с инструкцией и в течение трех часов кружили над Москвой. За это время кабинный экипаж пережил сильный стресс. Со слов знакомой, они три часа повторяли аварийные команды и порядок действий в зоне ответственности.
К счастью, происшествие закончилось благополучно. Самолет приземлился, не получив повреждений. Пассажиры, конечно же, перенесли несколько часов нервного напряжения, но, по словам бортпроводницы, вели себя сдержанно, и паники удалось избежать.
Как пассажиры мешают работе
Самое частое нарушение — курение в салоне. Несмотря на предупреждения, почти каждый бортпроводник в первый год своей работы сталкивается с подобными случаями.
Однажды и я услышала свой первый сигнал пожарной тревоги на борту. Одно дело, когда о таком рассказывают на учебе, и другое, когда предупреждение приходит на высоте более 10 километров над землей. Расскажу лишь об одном курьезном инциденте из моей практики.
В ходе очередного рейса в столицу Армении, город Ереван, сработала система предупреждения о задымлении на борту. Бортпроводник никогда не знает точную причину включения сигнализации, но все привыкли, что в большинстве случаев это происходит из-за курения в туалете. Однако всегда присутствует опасность, что причина гораздо более серьезная, и, если она создает угрозу безопасности, командир самолета должен принять решение о необходимости посадки в ближайшем аэропорту.
Поэтому нужно как можно скорее установить источник дыма. В тот момент я пыталась достучаться до пассажира, закрывшегося в туалете. Поскольку дверь долго никто не открывал, пришлось воспользоваться устройством отпирания. Да, такое есть на борту, поэтому не стоит отмалчиваться, запершись в уборной.
Открыв помещение туалета, я обнаружила в нём юношу, расположившегося в глубоком раздумье на унитазе с сигаретой в руках. Его явно застало врасплох мое неожиданное появление. Помещение туалета было объято густыми клубами дыма, и, к счастью, по этой причине подробностей я не разглядела.
В это время к месту происшествия подошел мой коллега — бортпроводник, которого я попросила объяснить мужчине последствия нарушения. Хотя перед взлетом мы предупреждали, что курение на борту запрещено. В ответ я услышала возмущенную ругань, выражающую полнейшее непонимание субъекта, почему ему помешали.
Не нужно говорить, что источник огня на борту представляет серьезную опасность. Производители современных авиалайнеров стараются использовать наименее горючие материалы при изготовлении элементов салона, но в настоящее время заменить все легковоспламеняющиеся материалы невозможно. Современный самолет сгорает полностью приблизительно за 90 секунд.
Для возгорания достаточно сигаретного пепла на внутренней обшивке. Никакое чудо не поможет за столь короткое время снизиться с высоты 10 километров, безопасно зайти на посадку и эвакуироваться. Вот почему курение на борту так опасно. Кроме того, во время работы сигнализации задымления может произойти чрезвычайное происшествие, которое останется незамеченным.
Без права на ошибку
Бортпроводники, как и летный экипаж, не имеют права на ошибку. Расхлябанность, невнимательность, медлительность — главные враги бортпроводника. Стоит упомянуть, что история авиации знает примеры, когда нерасторопность экипажа приводила к многочисленным жертвам.
19 августа 1980 года на борту авиалайнера Lockheed L-1011–385–15, выполнявшего рейс из Пакистана в Эр-Рияд с 287 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, произошел пожар в грузовом отсеке. Команде удалось посадить самолет в аэропорту Эр-Рияда, несмотря на панику и драку между пассажирами. Но, проехав на рулежную дорожку, самолет остановился. Никто не открыл аварийные выходы.
Пожарным удалось проникнуть в салон самолета только спустя 23 минуты. Из-за внезапного притока воздуха на борту начался сильный пожар. В этом авиационном происшествии погибли все пассажиры и члены экипажа. До настоящего времени остается загадкой, почему команда Lockheed своевременно не открыла аварийные выходы и не эвакуировала пассажиров.
От автора
Есть такое выражение: «Я бы с тобой в разведку не пошел» — признак высшего сомнения в моральных и деловых качествах человека. Но спустя много лет после происшествия в небе над Жуковским я могу уверенно сказать, что не побоялась бы отправиться в разведку с любым из членов нашей команды.
Благодаря доверию экипажу, убежденности, что подготовлена к любым неожиданностям, знанию, что самолет — самый безопасный транспорт в мире, я могу с уверенностью ответить: «Нет, я не боюсь летать!»
Прошлым летом редакция подробно рассказывала, как живут члены экипажа того самого рейса после посадки, которую сразу окрестили «Чудо на кукурузном поле».
Самолет — это (не) страшно
Недавно редакция разбиралась, почему, хоть самолет и считается самым безопасным видом транспорта, многие люди все же страдают аэрофобией. Возможно, всё дело в многочисленных авиакатастрофах, о которых с печальной периодичностью сообщают выпуски новостей. Подсчитано, что около 20% людей, время от времени летающих самолетом, испытывают панические приступы самолетобоязни.
Это вполне обоснованно: психологически и биологически человек не создан для перемещения по воздуху, и страх, связанный с воздушными путешествиями, — это просто реакция нервной системы на неестественные условия, это нормальный страх.
Но иначе обстоят дела, когда страх перестает подчиняться нам и становится причиной настоящей паники, способной заставить человека отказаться от перелетов даже ценой огромных неудобств, а то и отказа от хорошей работы или поездки к любимому месту отдыха. Тогда можно говорить о перерастании естественной человеческой реакции в настоящую медицинскую проблему: аэро- или авиафобию. Распространен этот диагноз весьма широко.
Аэрофобия может проявляться в элементарной боязни высоты, в осознании своей невозможности управлять сложнейшим механизмом лайнера и, соответственно, зависимости от пилота, а также в ожидании непредвиденной ситуации с обязательным трагическим финалом. Именно это состояние тревожного ожидания, по мнению специалистов, переживает большинство аэрофобов. Сигнал тревоги передается нашим подсознанием, на уровне которого слово «самолет» напрямую ассоциируется с катастрофой и трагедией.
В большинстве случаев аэрофобию можно рассматривать как проявление глобальной психологической проблемы — склонности к паническим реакциям. Она обостряется на фоне депрессии, усталости, в стрессовых ситуациях, никак себя не проявляя в спокойные периоды жизни. Значительно реже аэрофобия носит изолированный характер, когда предметом панического страха является только то, что связано с воздушными путешествиями, а в остальных ситуациях человек не испытывает ничего похожего.
Кроме того, при аэрофобии различается и само содержание страха: для одних людей это страх катастрофы из-за технических неисправностей или природных катаклизмов. Другие боятся, что в момент перелета что-нибудь случится с их физическим состоянием: сердечный приступ или инсульт от перемены давления. А выхода из замкнутого пространства нет, и оказание срочной медицинской помощи невозможно. Это уже разновидность клаустрофобии. Есть, наконец, случаи, когда человек боится самого факта впадения в панику и потери контроля над собой.
Причины страха у мужчин и женщин разные
Если представительницы прекрасного пола боятся падения самолета и потери контроля над своими эмоциями, то мужчины чаще испытывают страх высоты и беспокойство оттого, что не могут контролировать ситуацию.
Этот общий перечень причин и форм страха далеко не полон, но в любом случае каждый из них сводится к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями.
Лекарств от аэрофобии как таковых нет. Можно, конечно, выпить успокоительное, валерьянку или снотворное, однако избавиться от тревожного ожидания это поможет лишь на время полета. Самолетобоязнь — заболевание психического характера, во многом провоцируемое нашим болезненным подсознанием. В связи с этим перестать бояться перелетов можно, лишь докопавшись до причины своих страхов.
Первое, что советуют специалисты аэрофобам, — вспомнить, что впервые вызвало «самолетную тревогу»: сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой и т. д. Как только найден первый раздражитель, спросите себя: почему в прошлые разы всё обошлось без трагедий, а сейчас непременно должно что-то случиться? Убедите себя в том, что, несмотря ни на какие катастрофы, воздушный транспорт, по статистике, остается самым безопасным: ни поезда, ни тем более автомобили не дадут вам чувства защищенности и не застрахуют от чрезвычайных ситуаций.
Во-вторых, лучше по возможности за несколько дней до полета отказаться от просмотра и чтения новостей, которые могут усилить страх перед перелетом.
Еще один совет: не опаздывайте на регистрацию рейса — стресс от опоздания может усилить страх перед полетом. Перед полетом отдохните и поешьте, а вот от кофе откажитесь — он может усилить ваше беспокойство. Примите таблетку успокоительного.
На борту самолета попытайтесь установить контроль над своим телом. Как правило, люди, испытывающие страх, не могут расслабиться: тело превращается в сплошную напряженную мышцу, ноги становятся ватными, на лице появляется растерянное или, наоборот, сосредоточенное выражение. Попробуйте глубоко вздохнуть, начните медленно дышать, при необходимости избавьтесь от предметов, сковывающих ваши движения (расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте галстук, снимите часы).
Постарайтесь чем-то заняться и отвлечь себя — читайте книгу, слушайте кассету, решайте кроссворды. Или представляйте прекрасные турецкие пляжи, если вы выбрали отдых в Турции. Одним словом, не скучайте! Если всё-таки страх вас не покидает, начните глубоко и размеренно дышать — это поможет вам избавиться от избытка адреналина в крови и меньше концентрироваться на страхе. Если рядом ваши дети — помните, что ваш страх передается им. Вы ведь не хотите, чтобы они всю жизнь мучались от фобий во время перелетов?
Во время полета постарайтесь все-таки не отказываться от предложенной еды — поешьте. Пища поддержит высокий уровень сахара в крови и снизит тревожность. Пожуйте жевательную резинку — она тоже поможет справиться с напряжением и поможет при заложенности ушей.
Не стоит отказываться и от помощи транквилизаторов. Перед полетом разрешается выпить в небольших количествах крепкого алкоголя (не более 100 мл) — это поможет на время успокоиться и расслабиться, однако лучше спиртными напитками не злоупотреблять. Если аэрофобия стала для вас серьезной проблемой, за полчаса до полета примите лекарственный препарат, прописанный врачом.
Удивительно, но, по мнению экспертов, самый действенный способ навсегда избавиться от аэрофобии — чаще летать. С каждой удачной посадкой в вас будет крепнуть уверенность в том, что аварии и катастрофы, о которых сообщается в хрониках происшествий, — лишь исключение, а вовсе не правило. Настройтесь на позитивную волну, проявите силу воли, научитесь перебарывать себя — избавиться от навязчивых страхов вам не поможет никто, кроме вас самих.
Если вы задумываетесь о карьере в небе, вам будет интересно почитать откровения бывшей стюардессы: она рассказала, почему ей было страшно каждый рейс и боятся ли бортпроводники погибнуть в авиакатастрофе.
Почему в самолете нельзя пить томатный сок
Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.
Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.
— В нём слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.
Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.
Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тысяч метров над землей — это все-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса все-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.
Что еще почитать
- «Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях;
- 5 вопросов стюардессе: чем она защищается от коронавируса и как изменилась работа после пандемии;
- еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству.