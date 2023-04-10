«Самолет сгорает полностью за 90 секунд»: откровения бортпроводницы, чудом выжившей во время аварийной посадки

Сложно предположить, почему во время нахождения на земле в аэропорту Шереметьево трос не был своевременно снят. Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности. В полете корпус самолета получил более 30 пробоин.

Случай из практики

Но большинство сотрудников наземных служб и экипажей добросовестно относится к своим обязанностям. Не так давно в аэропорту Домодедово я встретила одну из своих коллег. От нее я узнала о происшествии, которое случилось с ними на рейсе буквально несколько минут назад.

После взлета самолета командиру поступило сообщение по радиосвязи, что в ходе обследования взлетно-посадочной полосы (ВПП) обнаружили элементы, предположительно, от шасси самолета. В таких случаях, согласно инструкции, самолету необходимо приземляться в аэропорту, предварительно выработав всё топливо.

Командир корабля оповестил команду о том, что возможна аварийная посадка. Опасность повреждения шасси в том, что при приземлении корпус самолета может разрушиться, а неисправные механизмы от нагрузок рискуют разлететься на большой скорости и осколками повредить бензобаки, расположенные в крыльях самолета. От высоких температур на поверхности двигателей топливо мгновенно воспламеняется, и шансов на благополучное спасение пассажиров и экипажа остается совсем немного.