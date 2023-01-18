Будет ли 31 декабря выходным днем? Решение правительства

Правительство не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официального выходного. Идею сделать последний день года выходным на постоянной основе обсуждают уже несколько лет, соответствующий законопроект уже вносили в Госдуму в 2019 году, но депутаты его отклонили. В 2020 году фракция ЛДПР предложила перенести выходной с 8 января на 31 декабря, но только теперь правительство приняло решение.
— Согласно пояснительной записке к законопроекту, установление 31 декабря нерабочим праздничным днем вместо 8 января позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов работников, работодателей и профсоюзов, — цитирует «Российская газета» отзыв правительства на законопроект. — Вместе с тем частью пятой статьи 112 Трудового кодекса предусмотрено, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства Российской Федерации.
Одно из главных объяснений того, почему 31 декабря до сих пор не сделали официальным выходным днем — нагрузка на экономику. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее говорил, что верным выходом из ситуации могла бы стать простая замена одного из существующих выходных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, на 31 декабря. Однако в правительстве регулярно ссылаются на то, что и так есть право переноса. Правда, не всегда им пользуются.
В 2023 году, впрочем, 31 декабря и так выходной — последний день года выпадает на воскресенье. Когда и как еще мы будем отдыхать в этом году, мы рассказывали ранее.