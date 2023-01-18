Будет ли 31 декабря выходным днем? Решение правительства

Одно из главных объяснений того, почему 31 декабря до сих пор не сделали официальным выходным днем — нагрузка на экономику. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее говорил, что верным выходом из ситуации могла бы стать простая замена одного из существующих выходных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, на 31 декабря. Однако в правительстве регулярно ссылаются на то, что и так есть право переноса. Правда, не всегда им пользуются.

В 2023 году, впрочем, 31 декабря и так выходной — последний день года выпадает на воскресенье. Когда и как еще мы будем отдыхать в этом году, мы рассказывали ранее.