Грузчики получают больше учителей: как изменились зарплаты в Новосибирской области

— Также постепенно в течение этого же периода увеличился заработок у учителей на 14% (до 35 000 рублей), у делопроизводителей также на 14% (до 35 000 рублей), у грузчиков на 11% (до 39 500 рублей), у операторов станков ЧПУ на 9% (до 55 000 рублей) у электромонтажников на 7% (до 43 000 рублей), у инженеров по эксплуатации на 4% (до 48 200 рублей), — сообщили в «Зарплате.ру».