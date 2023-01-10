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Грузчики получают больше учителей: как изменились зарплаты в Новосибирской области

Данные опубликовал сервис «Зарплата.ру»

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Больше всего медианная зарплата выросла у руководителей в сфере строительства

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«Зарплата.ру» опубликовала данные об изменении медианных зарплат в Новосибирской области. Они выросли у строителей и токарей, но упали у менеджеров по туризму и психологов.

Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

По данным «Зарплаты.ру», медианная зарплата в Новосибирской области, по данным на декабрь, составила 45 000 рублей. Наибольший рост зарплат заметен у руководителей в строительных проектах — он составил 24%, медианная зарплата поднялась до 96 200 рублей. У токарей — на 22% (до 91 000 рублей), геодезистов — 23% (до 65 000 рублей), врачей — 17% (до 60 000 рублей), сварщиков — 14% (до 70 000 рублей).

— Также постепенно в течение этого же периода увеличился заработок у учителей на 14% (до 35 000 рублей), у делопроизводителей также на 14% (до 35 000 рублей), у грузчиков на 11% (до 39 500 рублей), у операторов станков ЧПУ на 9% (до 55 000 рублей) у электромонтажников на 7% (до 43 000 рублей), у инженеров по эксплуатации на 4% (до 48 200 рублей), — сообщили в «Зарплате.ру».

Падение медианных зарплат заметно у менеджеров по туризму, оно составило 16% (до 33 500 рублей), а у психологов — на 13% (до 26 000 рублей).

Ранее «Зарплата.ру» составила рейтинг необычных вакансий, которые опубликовали в Новосибирске в декабре. Читайте, каких специалистов ищут и сколько им готовы заплатить.

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