Грузчики получают больше учителей: как изменились зарплаты в Новосибирской области

«Зарплата.ру» опубликовала данные об изменении медианных зарплат в Новосибирской области. Они выросли у строителей и токарей, но упали у менеджеров по туризму и психологов.
Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.
По данным «Зарплаты.ру», медианная зарплата в Новосибирской области, по данным на декабрь, составила
— Также постепенно в течение этого же периода увеличился заработок у учителей на 14% (до
Падение медианных зарплат заметно у менеджеров по туризму, оно составило 16% (до
Ранее «Зарплата.ру» составила рейтинг необычных вакансий, которые опубликовали в Новосибирске в декабре. Читайте, каких специалистов ищут и сколько им готовы заплатить.