Что такое «маникюр жены миллионера» и почему футболисты — частые клиенты: откровенный рассказ владелицы ногтевой студии

— Ты же не хотела бросать университет. Так сильно хотела учиться, работала много. Сейчас не хочется завершить начатое?



— Нет, уже не хочется. Те финансовые трудности во многом и создали меня сегодняшнюю — характер, целеустремленность, способность идти напролом. Вначале учебу оплачивали родители, но я видела, как им тяжело. Пошла работать на рынок — продавала вещи у китайцев. Потом устроилась уборщицей в парикмахерскую.