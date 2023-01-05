Что такое «маникюр жены миллионера» и почему футболисты — частые клиенты: откровенный рассказ владелицы ногтевой студии

Наталья Горковенко из Читы 11 лет назад была одной из лучших студенток экономического факультета. Чтобы позволить себе очередной семестр, девушка в свободное от занятий время много работала, но всё же институт пришлось оставить — цена на образование возрастала постоянно. Именно в то время Наталья впервые взяла в руки пилочку для ногтей. Она откровенно рассказала нашим коллегам из CHITA.RU про неизвестную часть своей профессии, о капризных клиентах и футболистах, которые приходят к ней так же часто, как молодые девчонки.
— Ты же не хотела бросать университет. Так сильно хотела учиться, работала много. Сейчас не хочется завершить начатое?
— Нет, уже не хочется. Те финансовые трудности во многом и создали меня сегодняшнюю — характер, целеустремленность, способность идти напролом. Вначале учебу оплачивали родители, но я видела, как им тяжело. Пошла работать на рынок — продавала вещи у китайцев. Потом устроилась уборщицей в парикмахерскую.
Даже сейчас это не кажется мне каким-то стыдным фактом биографии. Нормальная работа, тяжелый труд. Я научилась не отчаиваться, выскребаться из безденежья. Именно работая уборщицей, я получила предложение от нашей маникюрщицы стать ее помощницей — выучиться и принимать клиентов. Но тогда в Чите даже «Галанта» не было! (учебный центр парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. — Прим. ред.) Я нашла мастера, которая согласилась учить меня за
— И всё сразу стало получаться?
— Сразу после получения диплома я узнала, что скоро стану мамой. Так сложились обстоятельства, что мы с семьей переехали в Омск. Там я поступила снова в университет, уже на педагогический факультет. Училась, воспитывала ребенка, заодно делала маникюр. Там тоже проходила разные курсы по ногтевому сервису. Моими клиентами стали сам ректор и заведующая кафедрой! Мечтала окончить школу Olehouse — самую крутую федеральную сеть. Это я сделала уже после окончания вуза. Помогла мама — заняла деньги у соседки. С исполнившейся мечтой вернулась в Читу и сразу устроилась работать мастером.
Компания Olehouse готовит в России мастеров по маникюру, педикюру, моделированию и дизайну ногтей с 1996 года. Работает с продукцией лидера ногтевой индустрии — бренда CND — создателя легендарного CND Shellac.
— Работа мастера по маникюру кажется чем-то очень легким — разговоры, смех, цветные лаки. Женское такое занятие. Так ли это?
— Конечно, нет! Почти никто не знает, что очень много моих клиентов — футболисты. Да-да. Они же часто отбивают себе ногти. Идут к врачу, хирурги им просто эти ногти отрезают целиком. А этого делать нельзя! Пока ноготь отрастает, его место занимают боковые валики. И новому ногтю они не дают вырасти правильно. Он врастает, и проблема появляется снова. Я с этим умело справляюсь, спортсмены приходят часто.
— Какие еще клиенты считаются необычными? Для обывателя, конечно.
— Ну не только же молодые красотки ходят на маникюр. Проблемы с ногтями испытывают и пожилые люди. У них происходят возрастные изменения ногтевой пластины, справиться с этим в домашних условиях очень сложно. Когда у родственников нет возможности привезти бабушку ко мне, то я выезжаю на дом. Хочу вообще написать проект и реализовать его совместно с социальной службой. Проект вот о такой помощи на дому.
— Вернемся к «молодым красоткам», что чаще всего делают сейчас? Наращивают ли ногти, часто ли на них рисуют?
— Сейчас чаще делают покрытие гель-лаком какого-то спокойного оттенка. Рисунки просят, но не слишком часто. Я — рисующий мастер. Сейчас этот процесс упростился: есть наклейки, стемпинг. Но когда случается вдохновение, а клиент приходит креативный, то мы можем многое изобразить! К примеру, объемную лепку на своих ногтях.
— Мужчины приходят?
— Мужья клиенток. Простой делают маникюр, чтобы руки были ухоженными. Чаще всего это представители публичных профессий, те, кого мы видим на разных совещаниях, в администрации.
— А детям делаешь маникюр?
— Детям нет. Только своим, когда попросят. Недавно мой
— Бывают капризные клиентки? Ты же, наверное, часто становишься психологом — многие приходят выговориться?
— Я почти сразу поняла, что 90% женщин приходят «поговорить». Такого наслушаешься! Иногда это взаимовыгодный обмен, получается и самой что-то рассказать. Но чаще я — слушатель. Это очень сильный энергообмен, поэтому к мастеру многие привыкают, годами ходят к одному. А насчет капризных, да, бывают. Такие просят переделать цвет, когда уже всё готово. Я не спорю — наношу другой оттенок. Но больше к себе уже не записываю.
— Какой маникюр делают очень редко?
— Я практически единственный мастер в Чите, который делает «горячий маникюр». Это уход за натуральными ногтями, без покрытия лаками. Вообще натуральные ногти, аккуратно обработанные, называют «маникюром жены миллионера». И правда — у состоятельных женщин вы не встретите ярких ногтей. Впрочем, как и нарощенных ресниц.
— Затратно ли заниматься таким бизнесом?
— Я люблю, чтобы всё было на высшем уровне. Обработка инструментов, качественная продукция. Очень много трачу, не могу позволить себе работать в не очень хороших условиях.
— Я как-то слышала, что мастер маникюра в Чите зарабатывает
— Нет, бывают и месяцы, где мой заработок —
— За 15 лет практики не появились проблемы со здоровьем? Из-за сидячей работы?
— Могли бы. Но я хожу на танцы, йогу, пилатес. Езжу на лошадях. Так что здоровье сберегла.
— Что бы ты посоветовала тем, кто хочет себя попробовать в бизнесе, но очень боится?
— Дерзать, заручиться поддержкой близких и начинать двигаться к мечте. И найти наставника, за которым тебе будет интересно пойти. Иногда полезные мысли приходят даже во время мытья полов! (смеется) А в итоге меняется вся жизнь.