А премию заплатят? Насколько выгодно уволиться с работы перед новогодними праздниками

Иногда желание начать жизнь с нуля в новом году настолько сильно, что хочется совершить удивительные поступки. Например, уволиться с работы прямо в конце декабря. Но насколько оправдано это решение в денежном плане? Придется ли отрабатывать в новогодние праздники? И когда лучше всего в таком случае устраиваться на новую работу?
По словам юристов, если работник решил уйти по собственному желанию перед новогодними праздниками (начиная с 19 декабря), то двухнедельный срок отработки закончится в период каникул. Всё потому, что праздничные дни входят в две недели отработки. Увольняться же в январе, по мнению юриста Hh.ru Татьяны Нечаевой, не очень рационально.
— Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца, — объяснила Татьяна Нечаева. — Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается выше. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты.
Юрист Superjob Александр Южалин пояснил, что все гарантии, которые предусмотрены законом при увольнении работника по собственному желанию, будут идентичны во всех случаях — неважно, в каком месяце или дне года произошел уход.
— Стандартная процедура — работник извещает за две недели до предстоящей даты увольнения, — рассказал юрист. — По истечении двух недель работа прекращается, за этот период ему нужно выплатить зарплату и деньги за дни неотгулянного отпуска. Других дополнительных выходных пособий, если человек увольняется по собственному желанию, как таковых нет, стоит рассчитывать только на эти две. Если какие-то премии, стимулирующие надбавки и доплаты были, их тоже должны выплатить в день увольнения.
При этом мнения юристов по поводу того, когда нужно устроиться на новую работу, разнятся. По словам Татьяны Нечаевой, если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее попросить оформить трудовые отношения с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц и зарплата будет меньше. А вот Александр Южалин считает, что особой разницы нет.
— Эта история не зависит от того, в каком месяце человек устроится. Есть разница только в том, в каком месяце в отпуск уходить. Но чем раньше работник трудоустроится, тем лучше: если будет какой-то испытательный срок, его можно пройти раньше, быстрее можно получить право на оплачиваемый отпуск, — объяснил юрист.
Еще один важный нюанс, связанный с увольнением перед новогодними праздниками, — годовое премирование (бонус или 13-я зарплата). Это довольно частая практика в компаниях, и нужно обратить внимание на положение по оплате труда или другие локальные акты, в которых прописано, какие премии есть в вашей организации и за что их можно получить.
— Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики это спорная ситуация, но рекомендую не создавать ее, а уволиться уже после получения премии, — советует Татьяна Нечаева.
— В некоторых организациях эти премии необязательны и выплачиваются в качестве дополнительной мотивации. Поэтому нужно знать, какие критерии нужны для того, чтобы их получить. Может быть такое, что в документах будет указано: премию имеют право получить только те, кто отработал полный календарный год. Если уволиться до его окончания, право на премию теряется. Есть смысл поработать некоторое время, чтобы получить эту премию, а затем искать новое место работы, — согласился Александр Южалин.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, в какие месяцы выгоднее всего взять отпуск в 2023 году. Работодатели должны расписать график отпусков в конце текущего года. Но если у вас есть договоренность о том, что в дальнейшем даты можно передвинуть по желанию, посмотрите, когда будет выгоднее всего взять отпуск — по количеству денег или количеству дней отдыха.
Всегда нужно смотреть на то, сколько в месяце рабочих дней: чем их меньше, тем невыгоднее брать отпуск. Кроме того, размер отпускных может быть больше в зависимости от того, на какие дни приходится отдых. Также нужно внимательно смотреть, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни в его период не входят. В таких случаях время отпуска либо продлевается (на количество праздничных дней), либо эти лишние дни переносятся на другой период.
Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году станут март, июнь, июль, август, октябрь и декабрь. Если уйти отдыхать в эти месяцы, то отпуск несильно повлияет на вашу зарплату. А вот самые невыгодные месяцы для отдыха в 2023 году — это январь, февраль, апрель и май. В эти месяцы, наоборот, выгоднее будет работать, чтобы не остаться без денег.
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