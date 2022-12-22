А премию заплатят? Насколько выгодно уволиться с работы перед новогодними праздниками

Юрист Superjob Александр Южалин пояснил, что все гарантии, которые предусмотрены законом при увольнении работника по собственному желанию, будут идентичны во всех случаях — неважно, в каком месяце или дне года произошел уход.

— Стандартная процедура — работник извещает за две недели до предстоящей даты увольнения, — рассказал юрист. — По истечении двух недель работа прекращается, за этот период ему нужно выплатить зарплату и деньги за дни неотгулянного отпуска. Других дополнительных выходных пособий, если человек увольняется по собственному желанию, как таковых нет, стоит рассчитывать только на эти две. Если какие-то премии, стимулирующие надбавки и доплаты были, их тоже должны выплатить в день увольнения.

