Запретят удаленку? Как смогут работать те, кто уехал за границу

— Это пока только проект, его еще даже не внесли в Госдуму и нет точной даты его рассмотрения. Что включено в этот законопроект, мы пока точно говорить не можем — он еще не действующий, он даже не опубликован, — говорит юрист Андрей Конышев.



Впрочем, работа над проектом как минимум ведется. Сенатор Клишас, являющийся, к слову, председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщил, что одним из авторов законодательной инициативы выступил он сам. За неделю до этого в интервью «Ведомостям» он же заявлял, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

