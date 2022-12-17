Запретят удаленку? Как смогут работать те, кто уехал за границу

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит возможности удаленной работы для уехавших за границу россиян. На днях об этом сначала сообщило издание «Верстка» со ссылкой на собственные источники в Госдуме, а после информацию подтвердил сенатор Андрей Клишас в разговоре с RTVI. Мы собрали всё, что известно об этом документе на данный момент, и решили разобраться, как он повлияет на жизнь удаленщиков.
Для начала нужно понимать, что официально законопроект широкой общественности пока не представлен.
— Это пока только проект, его еще даже не внесли в Госдуму и нет точной даты его рассмотрения. Что включено в этот законопроект, мы пока точно говорить не можем — он еще не действующий, он даже не опубликован, — говорит юрист Андрей Конышев.
Впрочем, работа над проектом как минимум ведется. Сенатор Клишас, являющийся, к слову, председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщил, что одним из авторов законодательной инициативы выступил он сам. За неделю до этого в интервью «Ведомостям» он же заявлял, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, — пояснил он. — Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем.
Кого именно коснутся разработанные авторами законопроекта изменения, пока доподлинно неизвестно. Источники «Верстки» сообщили, что это будут сотрудники госсектора, специалисты по информационной безопасности компаний и некоторых других отраслей, уехавшие из России после объявления Владимиром Путиным начала спецоперации.
Впрочем, реакция на законопроект пока неоднозначная. В Госдуме заявили, что если инициатива поступит, то ее рассмотрят, но осторожно. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что понадобится заключение трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства. В Минцифры же просто заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.
— Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — заявили в министерстве. — Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей.
В Минцифры считают, что решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. Пока, по действующему законодательству, так и есть — решение об удаленке компания и сотрудник принимают совместно. В том числе — заграничной.
— Какие-то предприятия не хотели себя дискредитировать перед российской властью и возвращали своих сотрудников из-за рубежа, даже если они уехали раньше, — говорит юрист. — Есть компании, которые сказали своим сотрудникам мужского пола наоборот: покидайте территорию Российской Федерации, мы вам даже билеты оплатим и проживание на первое время. То есть сейчас нет какого-то законодательного акта, который позволил бы запретить работать на удаленке за пределами страны. Всё зависит от предприятия.
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Массово удаленную работу в России стали применять во время пандемии в 2020 году. Чтобы регламентировать этот процесс, даже пришлось выпустить специальный закон. Он допускает отправлять на удаленку принудительно. Вернуть с нее принудительно тоже можно, но при условии, что это допускает договор.
— Человеку должны направить официальное уведомление о переходе с удаленки на офисную работу, — говорит юрист. — После того как он его получит, подпишет и подписанное вернет руководству, считается, что он уведомлен и должен работать в офисе. Но тут очень много аспектов, которые зависят от трудового договора, в том числе условий для конкретного сотрудника. Например, если человек изначально устроился на вакансию с удаленной работой — его не имеют права выдернуть на пятидневку в офис.
Заявление Клишаса меж тем — не первая попытка властей заявить о том, что уехавшие граждане могут быть ограничены в правах: ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что уехавшие на фоне мобилизации будут платить повышенный подоходный налог — 30%. Насколько это так, мы разбирались в этом материале.