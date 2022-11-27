В России хотят упростить трудоустройство подростков — это уже легализация детского труда?

В Госдуму внесли законопроект, который значительно упрощает трудоустройство подростков. Если до сих пор для этого надо получать разрешение опеки, то в случае, если предлагаемый депутатами проект примут, достаточно будет одного согласия родителей или законных представителей. Что еще изменится для подростков в вопросе трудоустройства, какую работу им могут предложить и полезен ли будет труд с раннего возраста?
Что собираются менять в трудоустройстве подростков?
Сейчас подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор, только если им исполнилось 16 лет. В 15-летнем возрасте для этого нужно согласие одного из родителей, а в 14 — еще и органов опеки и попечительства. Депутаты по сути решили приравнять трудовые права
Кроме того, законопроект предлагает упростить жизнь работодателям. Их хотят избавить от необходимости проводить обязательный медосмотр несовершеннолетних перед приемом на работу, если у подростка есть результаты актуального профосмотра — например, справка из детской поликлиники. Проверять работодателей на предмет нарушения трудового законодательства тоже не будут — инспекторы придут только в том случае, если о нарушениях заявит сам подросток или его родители.
Зачем понадобилось что-то менять?
По мнению инициаторов законопроекта, молодежь в России активная и то и дело ищет, куда бы пристроить свое свободное время и руки. Один из соавторов инициативы, председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев, говорит, что подростки хотят расти, развиваться, получать трудовой опыт, «но эффективных механизмов для этого сейчас нет».
— По исследованиям, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут, — говорит Артем Метелев. — Начинаются проверки, бюрократия, бесчисленные согласования — работодателям это просто невыгодно. Наш законопроект содержит ряд важных изменений, которые помогут изменить ситуацию к лучшему.
А есть где работать подросткам?
Еще один соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Михаил Киселев, приводит данные Минтруда. По информации ведомства, ежегодно в России трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, но спрос в этой категории по‑прежнему превышает предложение.
Исследовательский центр SuperJob по нашей просьбе выяснил, что несовершеннолетних сотрудников принимают на работу 4% российских компаний. Чаще всего — крупный бизнес. Это данные, актуальные на все округа страны на 24 ноября 2022 года.
Какую работу предлагают подросткам?
По данным SuperJob, традиционное время публикации вакансий для несовершеннолетних — май. Несовершеннолетним чаще всего предлагают трудоустройство промоутерами, официантами, разнорабочими, курьерами, операторами call-центров, сборщиками заказов, помощниками вожатых. Летом 2022 года для несовершеннолетних были открыты сезонные вакансии продавцов, промоутеров, флористов, консультантов, волонтеров.
Согласно опросу сервиса Rabota.ru, в молодых специалистах заинтересован и частный сектор, в первую очередь, IT-компании. В среднем стажировка длится от одного до трех месяцев и по ее завершении 87% компаний приглашают бывших стажеров в штат.
В сервисе Hh.ru говорят, что часто подростки удаленно расшифровывают тексты, обрабатывают изображения и видео в графических программах, формируют уникальный контент для соцсетей, описывают категории товаров для интернет-магазинов, заполняют анкеты, составляют опросы, делают презентации, занимаются переводом.
— Множество ограничений по видам работ уже давно потеряли актуальность, поэтому в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка труда, — говорит заместитель председателя Комитета по молодежной политике Михаил Киселев.
На какую работу подростков не возьмут?
Законодательно подросткам всё еще нельзя таскать тяжести на работе, их не пустят на «вредные» предприятия, в бары и ночные клубы, в точки продажи алкоголя и сигарет. Подросткам нельзя предлагать труд по совместительству и сверхурочно, поскольку он будет считаться избыточной нагрузкой, то же касается выходных и праздников.
Кроме того, детям не устанавливают испытательный срок, а их рабочий день строго лимитирован:
- 14–15 лет — не дольше четырех часов;
- 15–16 лет — не дольше пяти часов;
- 16–18 лет — не дольше семи часов.
А как же школа?
Вопрос с учебой депутаты тоже предусмотрели и предложили для юных соискателей обязательное условие: если ребенок учится в школе или колледже, работать он должен только в свободное от учебы время. Но с точки зрения психологов, при раннем трудоустройстве пострадать может не только учеба, но и физическое здоровье. Потому что дети в этом возрасте еще не умеют структурировать свое рабочее время и задачи.
— Появляются академические задолженности и прогулы в школе. Это, в свою очередь, приводит к нарушению режима сна, повышению нервного напряжения, истощению ресурсов организма и, в свою очередь, провоцирует развитие соматических заболеваний и различные варианты психологической дезадаптации, эмоциональных расстройств, — говорит психолог и учитель-дефектолог Алина Канцырева.
По данным ВОЗ, психическими расстройствами страдает каждый седьмой подросток в возрасте 10–18 лет (14%). Тревожное расстройство развивается у 3,6% подростков 10–14 лет и у 4,6% подростков 15–18 лет. Депрессия встречается у 1,1% подростков в возрасте 10–14 лет и у 2,8% подростков в возрасте 15–18 лет.
Также психологи обращают внимание на то, что среднестатистический подросток не может выделить достаточное время для отдыха, часто пропуская сигналы организма об усталости.
Какие еще риски могут быть при раннем трудоустройстве?
— Еще одним фактором риска становится отсутствие культуры отдыха, которая закладывается в семье, — говорит Алина Канцырева. — И если в теории все знают, что нужно соблюдать режим сна, больше гулять, заниматься спортом для поддержания общего уровня физической активности, то на практике встречаются случаи эпизодического употребления алкоголя и других психотропных веществ в качестве формы эмоциональной разгрузки.
Работа или детство?
— Подростковый и юношеский максимализм не знает промежуточных оттенков, особенность этого возраста в том, что в сознании помещается только черное и белое, нет промежуточных оттенков, — говорит Алина Канцырева. — И если работа нравится, а учебу контролируют родители, то может начать страдать социальная жизнь. Отдых, общение с друзьями, первые влюбленности, на это не останется времени, а значит подросток пропустит те жизненные уроки, которые необходимы для успешного становления личности.
С другой стороны, для профориентации школьников раннее трудоустройство будет плюсом. Многие после
— Если же подросток успевает приобрести компетенции в нескольких видах деятельности, для него становится понятнее, чем точно заниматься не хочется, а в идеале и чем он готов заниматься долгое время и может зарабатывать себе на жизнь. Тогда выбор профессии и учебного заведения становится более осознанным и возрастает вероятность успешного трудоустройства, — объясняет Алина Канцырева.
Другой немаловажный аспект — повышение уровня ответственности за свои поступки и выбор. Работодатель — не мама и не учитель, за все ошибки придется отвечать рублем.
Это уже легализация детского труда?
— Нравится вам это или нет, детский труд будет легализован во всём мире. Потихоньку привыкайте. Мысль о работающих женщинах раньше вызывала такое же отторжение, — говорит специалист по мышлению Кеша Скирневский. — Это будет раскачиваться так же, через окно Овертона. За это будут бороться и дети, и родители. Появятся первые претенденты, первые страны, которые легализуют детский труд и продемонстрируют взрывной рост эффективности. Ну а дальше и общественная мораль подтянется: «Негуманно лишать ребенка рабочего опыта, так как это уменьшит его возможности самореализации в будущем».