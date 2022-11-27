В России хотят упростить трудоустройство подростков — это уже легализация детского труда?

По мнению инициаторов законопроекта, молодежь в России активная и то и дело ищет, куда бы пристроить свое свободное время и руки. Один из соавторов инициативы, председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев, говорит, что подростки хотят расти, развиваться, получать трудовой опыт, «но эффективных механизмов для этого сейчас нет».



— По исследованиям, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут, — говорит Артем Метелев. — Начинаются проверки, бюрократия, бесчисленные согласования — работодателям это просто невыгодно. Наш законопроект содержит ряд важных изменений, которые помогут изменить ситуацию к лучшему.

