«Может прийти на полчаса, а остаться на трое суток»: секс-работница с двумя детьми — о любимых клиентах и женских правах (18+)

— У меня есть сводная сестра. У нее своя фирма с молодым человеком была когда-то. Идти мне было куда. Моя сестра с 14 лет в этом бизнесе. Конечно, у меня были идеальные условия — я сразу стала заместителем директора.

— В чем состоят обязанности замдиректора?



— У нас заместитель директора занимается другими обязанностями (не как в привычных бизнесах. — Прим. ред.). Есть больше привилегий просто.



— Возможность выбора партнера?



— И это тоже. Но у нас всегда есть такая возможность. Никто не заставляет ничего делать, к стулу не привязывает — это желание каждого. Есть такая история: хочу — еду, хочу — не еду, хочу — просто валяюсь, хочу — ничего не делаю. У нас нет плана — мы не на заводе. У нас сделка — но плана нет. План мы сами себе выставляем. Если не хотим — не выставляем. Не хотим — не работаем.