Эксперты посчитали, сколько времени новосибирцы проводят в кровати

Продолжительность сна новосибирцев зависит от режима работы — на удаленке люди встают на полчаса позже тех, кто работает в офисе. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.
— Большинство новосибирцев спит 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10, — говорится в исследовании. — Более 10 часов спит 3% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.
По данным аналитиков, среднестатистический новосибирец до 34 лет спит в среднем 7,2 часа в сутки, а люди старше 45 лет — 6,8 часа. В это же исследование попали данные о том, насколько меньше спят те, у кого есть дети: 6,7 против 7 часов.
— Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,3 против 6,7 часа соответственно, — заключили эксперты.
По данным SuperJob, все респонденты из разных округов РФ (опрашивали в 775 населенных пунктах), в Новосибирске опросили 300 человек. Опрос проходил с 21 октября по 9 ноября 2022 года.
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