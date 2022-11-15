Эксперты посчитали, сколько времени новосибирцы проводят в кровати

Продолжительность сна новосибирцев зависит от режима работы — на удаленке люди встают на полчаса позже тех, кто работает в офисе. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.



— Большинство новосибирцев спит 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10, — говорится в исследовании. — Более 10 часов спит 3% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.