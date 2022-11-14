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Готовьте резюме: лучшим финансовым и финтех-работодателем страны признан «Тинькофф»

Публикуем результаты исследования РБК

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Также компания заняла второе место в рейтинге лучших компаний для женской карьеры

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Первый «Рейтинг работодателей России» опубликовал РБК. При подготовке рейтинга компании-работодатели оценивались по нескольким критериям: сотрудники и условия труда (средняя зарплата, текучесть персонала, инвестиции в обучение сотрудников), эффективность бизнеса, социальная ответственность (благотворительные проекты, охрана окружающей среды), деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.

<i class="_">Топ-10 работодателей, итоговый рейтинг российских работодателей, баллы от 0 до 100 </i>

Топ-10 работодателей, итоговый рейтинг российских работодателей, баллы от 0 до 100

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Первое место в общем зачете заняла «Лаборатория Касперского». Однако большинство мест в рейтинге заняли промышленные, энергетические и добывающие компании. Среди IT-сферы в топ-10 вошли «Тинькофф» (7-е место) и «Яндекс» (9-е место).

«Тинькофф» также оказался единственной финансовой компанией, вошедшей в топ-10 рейтинга, кроме него в рейтинг попали — «Альфа-Банк» (11-е место), «Газпромбанк» (29-е место), «Совкомбанк» (50-е место), «Райффайзен Банк» (51-е место)

Ранее «Тинькофф» несколько лет подряд входил в топ лучших работодателей страны по версии рейтингов Forbes и HeadHunter. Два года подряд компания входит в лидеры ежегодного рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes: в 2021 году получил платиновый статус, а в 2020 году заняла третье место. Также компания заняла второе место в рейтинге лучших компаний для женской карьеры по версии Forbes Woman в 2021 году и вошла в пятерку лучших работодателей России рейтинга HeadHunter в 2021 году.

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