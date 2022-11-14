Готовьте резюме: лучшим финансовым и финтех-работодателем страны признан «Тинькофф»

Первый «Рейтинг работодателей России» опубликовал РБК. При подготовке рейтинга компании-работодатели оценивались по нескольким критериям: сотрудники и условия труда (средняя зарплата, текучесть персонала, инвестиции в обучение сотрудников), эффективность бизнеса, социальная ответственность (благотворительные проекты, охрана окружающей среды), деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.
Первое место в общем зачете заняла «Лаборатория Касперского». Однако большинство мест в рейтинге заняли промышленные, энергетические и добывающие компании. Среди IT-сферы в топ-10 вошли «Тинькофф» (
«Тинькофф» также оказался единственной финансовой компанией, вошедшей в топ-10 рейтинга, кроме него в рейтинг попали — «Альфа-Банк» (
Ранее «Тинькофф» несколько лет подряд входил в топ лучших работодателей страны по версии рейтингов Forbes и HeadHunter. Два года подряд компания входит в лидеры ежегодного рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes: в 2021 году получил платиновый статус, а в 2020 году заняла третье место. Также компания заняла второе место в рейтинге лучших компаний для женской карьеры по версии Forbes Woman в 2021 году и вошла в пятерку лучших работодателей России рейтинга HeadHunter в 2021 году.