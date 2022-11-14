Деньги или отдых? Когда выгоднее взять отпуск в 2023 году

Кроме того, размер отпускных может быть выше в зависимости от того, на какие дни приходится отдых. Отпускные начисляются по среднему дневному заработку — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, то за эти дни сотрудник получает три средних заработка, а из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Но если вы получаете премии чаще, чем раз в год, средний дневной заработок может оказаться выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные.