Деньги или отдых? Когда выгоднее взять отпуск в 2023 году
Если не угадать с месяцем, то можно значительно потерять в зарплате из-за отпуска
Перед началом нового года всем работающим людям приходится усиленно думать — в каком месяце лучше взять отпуск? Производственный календарь на 2023 год показывает, что выходных и праздничных дней в следующем году будет аж 118, а это значит, что надо внимательно подобрать время для отдыха — в какие-то месяцы это будет просто невыгодно. Эксперты рассказали нам, когда лучше всего взять отпуск, чтобы не сильно потерять в деньгах.
Согласно производственному календарю, самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году станут:
- август;
- октябрь;
- июнь, июль и декабрь.
Если уйти отдыхать в эти месяцы, то отпуск не сильно повлияет на вашу зарплату. А вот самые невыгодные месяцы для отдыха в 2023 году — это январь, февраль, апрель и май. В эти месяцы, наоборот, выгоднее будет работать, чтобы не остаться без денег. В чём же тут логика? Как определить, какой месяц выгодный, а какой нет? По словам руководителя аналитического центра компании по поиску работы Натальи Головановой, нужно смотреть на то, сколько в месяце рабочих дней — чем их меньше, тем невыгоднее брать отпуск.
— По закону наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения зарплаты. Например, если работник получает оклад 50 тысяч в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе, и за 23 отработанных дня в августе. Но за счёт того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной, — пояснила Наталья Голованова.
По словам юриста Александра Южалина, работники чаще всего сравнивают разные варианты, когда рассматривают вопрос выгоды.
— Что выгоднее: получить за месяц заработную плату целиком или получить зарплату с отпускными? Когда такое сравнение происходит, нужно учитывать систему оплаты труда работника. Он может получать оклад, ему могут установить часовую рабочую ставку, к примеру, и тогда зарплата зависит от количества часов, которые отработает сотрудник. У него может быть сдельная система. В общем, вариантов много. Но самый распространенный случай — это, конечно, оклад, — объяснил Александр Южалин.
Кроме того, размер отпускных может быть выше в зависимости от того, на какие дни приходится отдых. Отпускные начисляются по среднему дневному заработку — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, то за эти дни сотрудник получает три средних заработка, а из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Но если вы получаете премии чаще, чем раз в год, средний дневной заработок может оказаться выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные.
— Работнику нужно понимать: если он получает только оклад, у него нет премий и других надбавок, то брать отпуск в невыгодные месяцы не стоит. Но если есть премии или стимулирующие выплаты, то отпускные, которые рассчитываются исходя из средней заработной платы, будут выше. Поэтому просто нужно посчитать, что работнику будет выгоднее: отработать и получить деньги по стоимости одного рабочего дня или же отпускные по средней заработной плате, — рассказал Александр Южалин.
Также нужно внимательно смотреть, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни в его период не входят. В таких случаях время отпуска либо продлевается (на количество праздничных дней), либо эти лишние дни переносятся на другой период.
— Если же отпуск попадает на выходные, которые устанавливает Правительство, чтобы продлить праздники, то в них отпуск брать выгодно, потому что эти дни не оплачиваются, — пояснил Александр Южалин. — Стоимость рабочих дней, соответственно, увеличивается. В такие дни выгодно уходить в отпуск, потому что сотрудник сохранит стоимость своих рабочих дней. А в те выходные, во время которых мог просто отдыхать и ничего не получать, он находится в отпуске и получает среднюю заработную плату. Конечно, это выгодно, но если брать отпуск только на эти дни. Это не всегда осуществимо, потому что работодатель не очень охотно на это идет — его подчиненный и так отдыхал бы в эти дни, а он еще и отпуск берет. Если же отпуск длится неделю и в него вместе с выходными входят рабочие дни, тогда проблем нет.
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