6 «безобидных» привычек, из-за которых вы возненавидите свою работу — они есть у каждого второго

Причины выгорания

Возможно, вы слишком часто сравниваете себя с другими. Поощрение конкуренции и сравнение своих результатов с окружающими — одна из самых токсичных частей современной культуры, которая особенно сильно проявляется в корпоративной среде. С появлением социальных сетей риск увлечься бесплодной рефлексией возрос в несколько раз, хотя вообще-то изначально сравнение должно было служить нам во благо.

— Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог Петр Галигабаров. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам: солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.