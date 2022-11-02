6 «безобидных» привычек, из-за которых вы возненавидите свою работу — они есть у каждого второго

Вы были полны энтузиазма: новая должность, карьерный рост, зарплата становится больше, но через полгода поняли, что не хотите вообще ничего, максимум — выращивать герань на подоконнике, да и то когда-нибудь потом. Виной всему маленькие рабочие привычки, которыми страдают почти все офисные сотрудники. Наши коллеги из Marie Claire и редакция Городских порталов узнали, как найти этих вредителей у себя.
Кто больше всего подвержен выгоранию?
С точки зрения психотерапии, причина выгорания кроется в потере смысла. В этом вопросе логотерапевты опираются на несколько тезисов:
- выгорает тот, кто не проживает ценности своего дела (пока есть внутренний смысл, все хорошо);
- выгорает тот, чья мотивация формальна, направлена не на деятельность, а на удовлетворение неосознаваемых эго-потребностей;
- выгорает тот, кто работой «затыкает дыру внутри» — пытается восполнить ею острый субъективный дефицит.
Но выгоранию подвержено гораздо больше людей. Списываете вину на условия работы? Недавно заступили в должность и еще не уловили всех тонкостей? Скрываете свои настоящие эмоции на работе? Взваливаете на себя слишком много? Добро пожаловать в команду.
— Бывает, человек с горящим взглядом, с энтузиазмом берется за дело, он молод, полон проектов и решительных действий, уверен, что сейчас всё будет замечательно, ожидания очень велики. Он горит на работе — и сгорает. Потому что слишком много ожиданий, энтузиазма, перфекционизма, иллюзий, — говорит клинический психолог Анна Ткач. — Потом он понимает, что получает очень мало для личной жизни, для работы, отдыха нет вообще, реальность от ожидания отличается разительно. Вот стилист выучился, думает: «Сейчас всех наряжу, денег много получу, поеду в Париж моду показывать». А в жизни всё не так. А людям не нравится. Это виноваты наши ожидания.
Люди, которые привыкли брать всю ответственность на себя и доводить дело до конца, чего бы это ни стоило, рискуют, потому что не умеют сказать «нет». Работы больше, а зарплата остается прежней, но они считают неприличным требовать большего, потому что не умеют конфликтовать и надеются, что все утрясется само собой. Но не растрясется — ничего не будет хорошо, если не предпринимать к этому действий. Поэтому эксперты советуют научиться хотя бы делегировать обязанности и не строить воздушных замков.
— Прежде всего нужно не забывать заботиться о себе, — говорит HR-эксперт Дмитрий Утукин. — Вряд ли ваш босс подойдет к вам и скажет: «Ты слишком много работаешь, надо бы передохнуть». Делайте паузы: ритмичный день с короткими перерывами гораздо лучше непрерывной работы. Также важно научиться говорить «нет», если есть серьезный риск не справиться с задачами. Будьте тем, кто следит за таймингом на совещаниях и деловых встречах: управляйте повесткой, корректно прерывайте излишне многословных коллег. Расставляйте приоритеты. Работы будет всегда больше, чем времени. Секрет в том, чтобы выбрать 20% действий, которые принесут 80% результата.
Причины выгорания
Возможно, вы слишком часто сравниваете себя с другими. Поощрение конкуренции и сравнение своих результатов с окружающими — одна из самых токсичных частей современной культуры, которая особенно сильно проявляется в корпоративной среде. С появлением социальных сетей риск увлечься бесплодной рефлексией возрос в несколько раз, хотя вообще-то изначально сравнение должно было служить нам во благо.
— Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог Петр Галигабаров. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам: солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.
Также к выгоранию на работе часто приводит привычка ставить слишком глобальные цели без пошагового плана их реализации.
— «К концу года моя зарплата должна вырасти в 5 раз, а проектная выручка — утроиться!» — многие из вас хотя бы раз в жизни ставили перед собой подобные масштабные цели, а потом удивлялись, почему их реализация серьезно затянулась. Безусловно, иметь сформулированную стратегическую цель на перспективу — важный шаг на пути к успеху. Однако без тактических, коротких, обозримых и понятных вам прямо сейчас шагов и действий прийти к финалу вовремя будет очень сложно, — объясняет основательница платформы индивидуального обучения для женщин Екатерина Игошина.
Вы в зоне риска, если постоянно недосыпаете. Во сне наш мозг, словно компьютер, перерабатывает всю полученную за день информацию, придумывает решения проблем и восполняет силы организма. Для физического восстановления человеку достаточно всего пары-тройки часов. Но для психического здоровья в сутки необходимо проспать в среднем семь-восемь часов.
Дефицит сна в первую очередь бьет по памяти, вниманию, настроению. Чем сильнее недосып, тем больше урон. Если днем вы чувствуете себя разбитым, отвлекаетесь, теряете нить разговора и забываете мысли, ваш организм намекает: надо хорошенько отдохнуть. Если же вы не спите несколько ночей подряд в течение месяца и больше, пора обращаться к врачу.
— Из-за недосыпа в организме нарушается гормональный обмен. В фазе медленного сна благодаря вырабатываемым гормонам у нас идет переработка всех жировых запасов, — рассказывает врач-невролог Иоланна Уточкина. — Также ночью при полноценном сне организм переключает на себя все свои сенсорные системы, которые анализируют внешний мир, и сканирует тело. Он находит клетки, которые отвечают за онкологию, и направляет иммунную систему убрать их. То есть сам себя подчищает. Это очень важная программа сна, которую люди недооценивают. Особенно стоит задуматься над своим режимом людям, у которых есть генетическая предрасположенность к онкологии.
Вашу мотивацию может погубить привычка не делать качественные паузы в работе или не делать их вовсе.
— Убеждение, что отсутствие пауз в течение рабочего дня повышает эффективность выполнения задач — не что иное, как миф. На деле, отказывая себе в перерыве, вы лишь истощаете свою продуктивность и повышаете риски выгорания. Исследование, проведенное командой сайта The Interview Guys, показало, что у людей, которые всегда пропускали обед, показатель выгорания составлял 73%, в то время как у тех, кто всегда уделял время обеду, хотя бы за рабочим столом, показатель составлял 43%, — рассказывает Екатерина Игошина.
Несмотря на существование огромного количества ресурсов по управлению временем, различных книг, видеороликов и подкастов о тайм-менеджменте, многие продолжают упорно пренебрегать планированием.
В этом случае в конце рабочего дня, понимая, что дела не сделаны, хочется найти виноватого. В основном пожиратели времени — изобретения человечества, которые затягивают, но так мешают выполнению важных задач. «Я только на минуточку», — объясняете вы себе, заглядывая в почту. Через час вы обнаруживаете, что ответили на все письма друзей, зачем-то залезли в социальные сети и при этом весело щебечете в мессенджерах.
Если вы не понимаете, почему вам все время не хватает времени, мы рекомендует записывать, сколько и на что вы его потратили. Занятие довольно унылое, но результаты вас удивят. Через неделю вы будете смотреть в блокнот и качать головой, приговаривая: «Не верю». Когда пройдет первый шок, можно будет сделать выводы — от чего стоит отказаться и на что обратить особое внимание.
Всем, кто работает в коллективе, знакома привычка всегда говорить «да». Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в самый разгар рабочего дня начинают прилетать маленькие и безобидные просьбы от коллег, друзей и родственников. И вот наступает вечер, помощь оказана, вы молодец, только рабочие задачи где были, там и остались.
Фразы на собеседовании, после которых вас точно не возьмут на работу
Как известно, чтобы выгореть на работе, на нее надо сначала устроиться. У многих людей и на этом этапе возникают сложности. Мы спросили у психолога Егора Смирнова, как правильно подготовиться к собеседованию и произвести нужное впечатление.
Эксперт советует приходить на собеседование заранее, а за последние 100 метров до назначенного места встречи рекомендует замедлить шаг и постараться дышать в такт ходьбе. Так, незаметно для себя, вы приведете мысли в порядок и сами успокоитесь.
— Не нужно летать в облаках, строить планы и мечтать в этот момент, постарайтесь вести себя как можно естественней. Есть такой лайфхак — если вы действительно сильно волнуетесь и никак не можете привести себя в нормальное состояние, то скажите об этом прямо: «Я сейчас очень волнуюсь, потому что так долго работал/а на одном месте и давно не ходил/а на собеседования», — говорит психолог.
Бывает так, вроде всё делаете правильно: приходите заранее, одеты соответственно случаю, даже пол и возраст совпадает с запросом работодателей, а в итоге берут совсем не вас. Возможно, вы совершаете ошибки на собеседовании, о которых даже не подозреваете. Иногда мы так увлекаемся рассказом о своей бывшей работе, что не замечаем, как выставляем себя в нелестном свете. Например, такие фразы-табу точно испортят собеседование.
«На прошлой работе сотрудники странные были, а начальник вообще себе на уме: если без настроения, то достанется всем, еще и совещания проводить любил. Бывало, засядем часа на два, он потом домой-то вовремя уходил, а нам всем задерживаться приходилось», — эти суждения покажут вас как вечно недовольного и некоммуникабельного сотрудника.
«Я всегда быстро делал/а свою работу и мне совсем не нравилось пересиживать лишние часы в офисе, но приходилось», — для вашего будущего руководства «быстро» может быть не равно «качественно и результативно».
«В целом прошлое место работы мне нравилось, но меня там совсем не ценили», — специалист по подбору персонала сразу поймет, что недооценили сотрудника, скорее всего, из-за его слабых деловых качеств.
Также работодатели не любят людей с необоснованно завышенной самооценкой и слишком универсальных специалистов.
«А можно мне без испытательного срока? Я готов/а сразу полноценно приступить к своим обязанностям», — только не каждая компания готова взять на себя такие неоправданные риски.
Еще 5 фраз, от которых стоит отказаться при прохождении интервью — в нашем материале.
.
Что еще почитать:
- Личный опыт: как я переехала в Израиль и пошла служить в армию, — публикуем откровенный дневник солдата Насти.
- Эффект якоря: как работает самый популярный прием манипуляторов — с его помощью вас обманывают каждый день.
- Откровения уборщицы: как на самом деле живут очень богатые люди — взгляд изнутри шикарных особняков.