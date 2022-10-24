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Выходные начнутся раньше: как работаем и отдыхаем в ноябре — календарь

Благодаря Дню народного единства к выходным добавится праздничный день

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4 ноября в России отмечается День народного единства

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До длинных новогодних каникул осталось чуть больше двух месяцев, но перед ними у нас будет один повод отдохнуть немного дольше обычного. Называется он День народного единства. Рассказываем, когда одна рабочая неделя ноября окажется короче остальных.

День народного единства отмечается 4 ноября, и это государственный праздник, а следовательно, красный день календаря. В этом году он выпадает на пятницу, соответственно, никаких переносов не будет. Просто в первую неделю месяца будет не два, а сразу три выходных.

Благодаря Дню народного единства, из тридцати дней ноября 2022 года рабочим будет 21 день, выходными — восемь, один праздничный и еще один предпраздничный сокращенный.

Выглядеть всё это будет так.

Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноября

Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноября

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Хотя предпраздничный день 3 ноября по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.

4 ноябряДень народного единстваВыходныеКалендарьПраздникиРаботаПроизводственный календарь
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